Black Friday Cdiscount, Fnac : les 10 deals symboliques pour ce midi 🔥

Le Black Friday sur Cdiscount et Fnac est un bon temps pour faire ses emplettes Ă prix mini. En effet, les deux cyber-marchands français profitent de toute la semaine pour mettre en avant des ventes flash sur des milliers d’articles, avec Ă la clĂ©, des remises convaincantes parfois mĂŞme jusqu’Ă -70%. Entre les bons d’achat Cdiscount et les ventes flash quotidiennes sur Fnac, le Black Friday français est dĂ©jĂ un succès. La liste de bons plans complète est ci-dessous.

Dernière mise à jour : Mercredi 27 novembre, 13h15

Pour ceux qui ont aucune envie de passer tout leur mercredi à chercher des bons plans du Black Friday sur Cdiscount, Fnac et consorts, nous leur avons préparé une sélection avec les deals incontournables pour cette journée. Elle est mise à jour toutes les 10 minutes à peu près en fonction des nouvelles offres qui apparaissent, et des éventuelles ruptures de stock. Pour ce Black Friday, nous avons privilégié les produits les plus populaires.

Cdiscount et Fnac très actifs au Black Friday

Si Amazon joue un rĂ´le clĂ© dans le dĂ©veloppement et l’animation du Black Friday, Cdiscount et Fnac sont aujourd’hui des poids lourds de l’Ă©vĂ©nement. Les deux acteurs français du e-commerce ont mis en place des offres sur des milliers d’articles dans leur catalogue – Ă travers toutes les catĂ©gories. L’Ă©lectronique et l’informatique sont deux catĂ©gories très prisĂ©es sur internet, mais les promotions vont bien au delĂ de ça : culture, vĂŞtements, bricolage, vous pouvez tout trouver en promotion.

Et au fil des annĂ©es, le Black Friday sur Cdiscount et Fnac prend une ampleur beaucoup plus importante – au dĂ©triment des soldes de janvier et juin, et au dĂ©triment des French Days. Alors que l’engouement juste avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e et NoĂ«l est vraiment Ă son comble, les marchands revoient leur stratĂ©gie pour casser les prix Ă ce moment-lĂ et attirer un public toujours plus nombreux.

Il faut dire que les offres qui sont mises en avant aujourd’hui sur Fnac et Cdiscount pour le Black Friday sont assez exceptionnelles, bien plus que l’annĂ©e passĂ©e. On peut par exemple voir des remises jusqu’Ă -25% sur les MacBook Pro Ă la Fnac, ou encore la mĂŞme rĂ©duction sur les tĂ©lĂ©phones iPhone XR chez Cdiscount. Fnac mise aussi sur la Microsoft Surface Pro 7 et toute la gamme de smartphones Galaxy S10 du corĂ©en Samsung pour attirer les foules au Black Friday.

Une chose est sĂ»re : il n’y en aura pas pour tout le monde. Pour cette Black Friday Week spĂ©ciale, Fnac et Cdiscount ont annoncĂ© que le stock ne serait pas forcĂ©ment plus Ă©levĂ© lors du vendredi – et qu’il fallait donc se dĂ©pĂŞcher de profiter des produits tant qu’ils sont encore en stock disponible. Depuis lundi, et ce mercredi encore, il y a des ventes flash gĂ©nĂ©reuses sur les plus grandes marques, avec des pourcentages de rĂ©duction imbattables.

OĂą sont les deals du Black Friday mercredi ?

Pendant le Black Friday, Cdiscount et Fnac ont totalement revu leur site internet pour mettre en avant au maximum les promotions depuis leur page d’accueil. Chez Cdiscount, le slider du haut donne notamment un accès aux bons plans du jour avec les horaires et dates limites qui sont associĂ©es Ă chacun d’entre eux. En gĂ©nĂ©ral, le cyber-marchand met en place des codes promos qui permettent d’obtenir une remise supplĂ©mentaire sur un produit dĂ©jĂ en promotion.

Pour retrouver le produit que vous cherchez en promotion au Black Friday, Cdiscount et Fnac utilisent un système de recherche via une barre située en haut de leur site. Vous pouvez ainsi directement accéder à tout ce que vous cherchez et ce dont vous avez besoin, sans avoir à fouiller parmi les centaines de pages de belles promotions qui sont mises en valeur sur chacun des sites marchands.

Pendant la Black Friday Week, Cdiscount et Fnac enchainent les promotions et les ventes flash, et cela fait forcĂ©ment changer le catalogue – dont les ruptures de stock se font dĂ©jĂ nombreuses pour ce mercredi. Si vous voulez avoir une chance de faire des Ă©conomies sur des marques comme par exemple Apple, Dyson, Bose ou Samsung, il faut vraiment ĂŞtre très rapide et ne plus hĂ©siter trop longtemps. Hier matin, l’offre sur l’iPhone XR Ă un prix encore jamais vu jusque-lĂ a disparu en quelques minutes.

Le Black Friday, une tendance en forte hausse

Avec les annĂ©es, le Black Friday de Amazon, Cdiscount et Fnac Darty prend toujours plus d’ampleur – Ă tel point de devenir un Ă©vĂ©nement incontournable aussi bien pour les boutiques en ligne que les boutiques physiques. Aujourd’hui, la plus grande partie du chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ© pendant l’Ă©vĂ©nement se fait dans les magasins plus traditionnels, mais la croissance sur internet est phĂ©nomĂ©nale.

Sur internet, le Black Friday de Cdiscount et Fnac mise Ă©videmment sur de l’Ă©lectronique, de l’informatique, et toute catĂ©gorie de produits relativement standardisĂ©e. Cela permet de faciliter les achats (contrairement aux vĂŞtements que les gens prĂ©fèrent essayer avant d’acheter par exemple) et d’assurer une satisfaction du client. Dans tous les cas, les clients bĂ©nĂ©ficient sur Fnac et Cdiscount d’une pĂ©riode de 2 semaines pendant laquelle ils peuvent retourner leur achat et obtenir un remboursement.

Pour ceux qui veulent avoir un Black Friday plus confortable sur Cdiscount et Fnac, il y a aussi la possibilitĂ© de souscrire Ă leur programme de fidĂ©litĂ© qui offre la livraison offerte en une journĂ©e, ou encore l’accès Ă des ventes privĂ©es tout au long de l’annĂ©e. C’est un bon moyen de faciliter toujours plus cette procĂ©dure d’achat et d’obtenir les meilleurs bons plans au meilleur tarif, y compris en dehors du Black Friday.

