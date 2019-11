Black Friday Cdiscount, Fnac : 10 promotions à ne pas louper aujourd’hui

Le Black Friday Cdiscount et Fnac a débuté bien plus tôt que d’habitude, et les deux marchands ont mis en place des promotions ultra attractives dès les premières heures de la semaine. Pour ce mardi, ils ont aussi officialisé de nouvelles offres éphémères, avec des remises toujours plus conséquentes. Ci-dessous, notre liste des bons plans à vite saisir chez ces deux e-commerçants français.

Sur Fnac et Cdiscount, on ne raisonne pas cette année sur une seule journée de promotions, mais bien sur une Black Friday Week. Pendant toute la semaine, les deux cyber-marchands se relaient pour offrir chaque jour de nouvelles ventes flash sur des produits à la mode, et qui offrent parfois 70% de réduction. Depuis ce lundi matin, on a vu quelques belles pépites chez les deux acteurs.

Black Friday 2019 : les offres en direct

Fnac et Cdiscount au sommet du Black Friday

Sans trop rentrer dans le détail du Black Friday Cdiscount et Fnac, on peut citer par exemple les MacBook Pro qui sont en chute de quasiment 25% à la Fnac. Le marchand est connu pour toujours avoir d’excellents deals sur les ordinateurs de la marque Apple, et c’est encore prouvé pour ce Black Friday. A cela, Fnac a également surpris tout le monde avec une excellente promotion sur un pack avec la toute nouvelle tablette Microsoft Surface Pro 7 : 38% de remise, il faut foncer avant que les derniers exemplaires ne disparaissent.

Hormis Fnac, le Black Friday est aussi animé par Cdiscount qui n’est pas en reste. Le marchand numéro deux en France, derrière Amazon, a lui aussi tiré son épingle du jeu avec des promotions sur une large série de produits. Parmi les plus belles, on retrouve ces écouteurs sans fil AirPods 2 qui chutent à 139€ au lieu de 179€ (dans la version avec le boitier filaire), l’iPhone XR de 64 Go qui est à 589€ au lieu de 709€ ou encore la PS4 avec un voucher Fortnite qui passe à 199€ au lieu de 299€.

Les offres plus haut pour ce Black Friday Cdiscount et Fnac n’ont pas vocation à rester longtemps en ligne – et certaines ont d’ailleurs déjà expiré ce matin. Ce mardi, on retrouve toutefois de nouvelles offres que nous vous invitons à découvrir sur les deux plateformes marchandes. Au total, ce sont déjà des dizaines de milliers de bons plans qui sont disponibles chez Cdiscount et Fnac pour ce Black Friday, il faut vite en profiter avant la rupture.

Où trouver toutes les meilleures offres ?

Pendant le Black Friday, Cdiscount et Fnac repensent l’intégralité de leur site web pour l’adapter à toutes les promotions qui sont disponibles. Si les offres les plus populaires sont souvent mises en avant sur leur page d’accueil, des sections dédiées à la Black Friday Week sont également présentes sur chacun des deux sites. Pour ceux qui ont un produit spécifique en tête, nous les invitons à utiliser la barre de recherche en haut de leur site pour voir s’il est éligible à une offre au Black Friday.

Dans tous les cas, que ce soit chez Cdiscount ou Fnac, Black Friday oblige les internautes à être rapides pour ne pas manquer les deals. Heureusement, les deux acteurs proposent une période pendant laquelle les clients peuvent se rétracter, renvoyer leur produit et obtenir un remboursement complet. Dans les deux cas, y compris pendant le Black Friday, cette période est de 14 jours suivant la livraison du produit. Cela permet de prendre vraiment zéro risque tout en achetant sur internet.

Cdiscount et Fnac profitent du Black Friday pour proposer des remises sur toutes les catégories de produits disponibles : électronique, informatique, culture, électroménager, cuisine, bricolage ou encore mode. Mais évidemment, sur internet, certaines d’entre elles bénéficient de remises plus intéressantes que dans les boutiques physiques – et c’est surtout celles avec des produits standardisés et reconnus.

C’est le cas par exemple de l’électronique, de l’informatique et de l’électroménager qui sont les mieux loties au Black Friday sur Fnac ou Cdiscount. L’avantage est que ces produits sont généralement assez chers – et que la réduction sur internet est donc plus intéressante que dans les boutiques classiques. C’est donc le bon moment pour faire ses emplettes à un prix plus faible, en toute tranquillité depuis chez soi.

Apple, Microsoft, Samsung et Sony en vogue

Ce matin, les deux marchands Fnac et Cdiscount ont fait des efforts pour annoncer de nouveaux bons plans choc. Pour le cas de Cdiscount par exemple, un code promo spéciale avec 300 unités permettait d’avoir un iPhone XR de 64 Go à seulement 569€ – alors que son prix officiel hors Black Friday est de 709€. Il y a quelques mois, il était encore à 859€, l’économie est donc assez gigantesque alors que le téléphone reste l’un des meilleurs du marché.

Hormis Cdiscount, le Black Friday de Fnac se présente aussi sous un très beau jour avec les bonnes affaires sur tous les MacBook Pro. Disponible depuis la page d’accueil de la plateforme marchande française, cette offre sur les ordinateurs Apple permet d’avoir jusqu’à 700€ de remise sur un MacBook Pro. Sur les Surface Pro 7 de Microsoft, l’économie est similaire puisque plus de 600€ peuvent être économisés directement via l’achat d’un pack.

Pendant le Black Friday, sur Cdiscount, Fnac, Darty ou Amazon, l’un des produits les plus populaires n’est autre que la console de jeux vidéo Sony PS4. On la voit ce matin sur tous les sites avec des réductions incroyables. Par exemple, la version Slim 500 Go est à 189€ sur Cdiscount en promotion flash avec un voucher Fortnite – alors que la console est vendue en temps normal à 299€, sans voucher. Ces bons plans sont généreux, et le Black Friday Fnac et Cdiscount ne fait que débuter.

