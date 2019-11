Black Friday Cdiscount, Fnac : les 7 deals XXL irrésistibles pour 12h00 🔥

Ce jeudi signe le premier jour officiel de Black Friday, et Cdiscount et Fnac se sont parfaitement prĂ©parĂ©s. Depuis ce matin, les deux acteurs français mettent en avant des milliers de bons plans sur tous les types de catĂ©gories. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ dĂ©motivĂ© Ă l’idĂ©e de devoir fouiller des centaines de pages de promos, nous avons fait une liste de bons plans pour vous, valable ce midi.

Les sections pour ce Black Friday :

Ce Black Friday Cdiscount et Fnac a pris encore un peu plus d’ampleur par rapport Ă l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente, et les deux marchands livrent une concurrence sĂ©rieuse au gĂ©ant Amazon. Tous se sont battus tout au long de cette semaine de Black Friday Week pour offrir Ă leurs clients de très belles offres. Mais ce jeudi est bien plus gĂ©nĂ©reux, et voici les immanquables de ce jeudi midi.

Black Friday 2019 : les offres en direct



Voir toutes les promotions

Dernière mise à jour : Jeudi 28 novembre, 12h43

Black Friday Cdiscount Fnac, le départ est lancé

Ce jeudi matin sonne le top dĂ©part du Black Friday Cdiscount et Fnac. Les cyber-marchands français ont toutefois prĂ©vu d’annoncer toutes leurs offres pour l’opĂ©ration Ă 17h ou 18h, et ce sera alors tout ce qui sera disponible pendant l’Ă©vĂ©nement. Ils sont toutefois dĂ©jĂ très compĂ©titifs sur un grand nombre de produits – et les offres ne seront pas forcĂ©ment meilleures. C’est maintenant qu’il faut foncer, les ruptures de stock ont dĂ©jĂ eu lieu ces derniers jours.

Par exemple, pour le Black Friday Fnac, on peut profiter notamment des excellents MacBook Pro avec des rĂ©ductions qui vont jusqu’Ă -25% sur les modèles de 2019. Un autre produit phare qui se vend extrĂŞmement bien depuis deux jours est la Microsoft Surface Pro dans un pack gĂ©nĂ©reux avec accessoires qui chute de 38%. Après une rupture de stock, la tablette ordinateur est finalement revenue sur le site Fnac pour ce Black Friday – mais on n’est jamais Ă l’abri.

Pour ceux qui veulent faire le Black Friday Cdiscount, le marchand bordelais numĂ©ro deux français a mis en avant notamment tous les iPhone XR avec des remises jusqu’Ă -20% sur quelques centaines d’exemplaires. On retrouve aussi plusieurs modèles d’aspirateurs colorĂ©s premium Dyson en promotion, ainsi que quelques accessoires de cuisine de Moulinex et Tefal. Au total, pour ce Black Friday Cdiscount et Fnac, ce sont des milliers de bons plans qui sont mis Ă disposition.

Si l’Ă©lectronique se vend très bien sur internet, le Black Friday de Cdiscount et Fnac va bien au delĂ de cette catĂ©gorie de produits. Certes, notre liste est composĂ©e d’une bonne partie de rĂ©fĂ©rences dans cette thĂ©matique, mais toutes les catĂ©gories imaginables sont en promotion pendant l’Ă©vĂ©nement : bricolage, beautĂ©, jeux vidĂ©o, culture ou encore dĂ©coration sont parmi les catĂ©gories qui sont les plus en promotion pendant ce nouveau Black Friday.

Pour voir les offres Cdiscount du Black Friday :

Voir les offres Amazon

Un événement à ne surtout pas louper

S’il y a bien un Ă©vĂ©nement Ă ne pas manquer pendant l’annĂ©e si vous voulez faire des Ă©conomies, c’est le Black Friday : Cdiscount, Fnac et Amazon inondent le marchĂ© avec des offres incroyables et des rĂ©ductions de l’espace. C’est un très bon moyen d’obtenir facilement au moins -20% de remise sur les plus grandes marques au monde Ă l’instar des Samsung, Dyson, HP ou encore Sony.

Sur les sites comme Cdiscount ou Fnac, le Black Friday revĂŞt une importance colossale. Par exemple, l’Ă©dition prĂ©cĂ©dente de l’Ă©vĂ©nement avait permis au premier de gĂ©nĂ©rer pas moins de 57 millions de revenus sur la pĂ©riode. Évidemment, sa marge n’est pas la mĂŞme puisqu’il chute le prix de la très grande majoritĂ© des articles de son stock. Pour les trouver, la page d’accueil vous indique dĂ©jĂ les principaux bons plans – mais ce n’est pas tout.

En effet, le Black Friday de Cdiscount ou Fnac va au delĂ de la page d’accueil. Au total, ce sont des dizaines de milliers de deals Ă©phĂ©mères que l’on peut voir sur le site de chacun de ces marchands. Autrement dit, il faut savoir les chercher un peu partout. Pour ceux qui ont dĂ©jĂ en produit en tĂŞte qu’ils veulent obligatoirement acheter d’ici Ă ce NoĂ«l, le plus simple est de le taper dans la barre qui permet de faire les recherches.

Afin d’aider les personnes qui n’auraient pas rĂ©ussi Ă trouver le temps de scanner tous les sites comme Cdiscount ou Fnac pour ce Black Friday, nous avons mis en place cette liste de bons plans qui est mise Ă jour en temps rĂ©el toutes les 10 minutes Ă peu près. Ce sont les meilleures offres en cours et valables chez les diffĂ©rents acteurs, avec des rĂ©ductions incroyables. Au fil du temps, avec les ruptures de stock, elle est updatĂ©e avec les nouveautĂ©s.

Pourquoi le Black Friday est déjà un carton

Que ce soit sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, le Black Friday est hyper intĂ©ressant pour tous les clients. Ils bĂ©nĂ©ficient des conditions habituelles sur les produits tout en ayant une rĂ©duction encore supĂ©rieure. Dans le cas des ordinateurs MacBook Pro par exemple, les garanties du fabricant Apple sont les mĂŞmes qu’en temps normal. Par ailleurs, les clients peuvent toujours profiter de la pĂ©riode de retour autorisĂ©e de manière lĂ©gale pour renvoyer leur achat rĂ©alisĂ© en ligne, et obtenir remboursement.

Tout au long de cette journĂ©e de jeudi, nous ferons tout pour vous informer en direct des meilleurs deals pour ce Black Friday Cdiscount et Fnac. N’hĂ©sitez pas Ă mettre cette page dans vos favoris afin d’y revenir souvent et de voir quelles sont les nouveautĂ©s mises sur le marchĂ© par tous les gĂ©ants du e-commerce en France. Les promotions sont d’ores et dĂ©jĂ très compĂ©titives, nous vous invitons Ă saisir au plus vite les articles en rĂ©duction avant qu’ils soient en rupture : ce n’est pas Ă©vident qu’ils bĂ©nĂ©ficieront d’une remise plus importante.

Pour ceux qui ne veulent pas regretter, voici les offres Amazon :

Voir les offres Amazon