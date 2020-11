Black Friday : Dyson fait chuter le prix sur sa boutique officielle 🔥

Dyson est une marque premium britannique qui est reconnue dans le monde entier. Elle propose des aspirateurs haut de gamme mais aussi des purificateurs, ventilateurs ou d’autres appareils Ă©lectromĂ©nager. Le fabricant anglais a dĂ©butĂ© Black Friday cette semaine – et il terminera l’opĂ©ration dès le 30 novembre. Des ruptures de stock ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ©es, il faut vite saisir les dernières offres.

Les aspirateurs Dyson sont LA rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© depuis quelques annĂ©es. Leur succès vient du fait que ces appareils sans fil mĂŞlent plusieurs avantages, dont une bonne qualitĂ© d’aspiration et une belle autonomie. Le design a aussi contribuĂ© Ă faire connaĂ®tre les produits, il a apportĂ© un Ă©lĂ©ment diffĂ©renciant dans un secteur oĂą les modèles avaient tendance Ă se ressembler.

Un aspirateur Dyson, un produit mythique

Tous les ans, Dyson lève le voile sur une nouvelle gĂ©nĂ©ration d’aspirateurs sans fil. Pour que les gammes soient faciles Ă comprendre, elles portent le nom de V7, V8, V10 ou V11 et ainsi de suite. Le V11 est le modèle le plus rĂ©cent de la marque. Du cĂ´tĂ© des avantages, on note que tous bĂ©nĂ©ficient d’une belle puissance, d’une qualitĂ© d’aspiration optimale et d’une autonomie supĂ©rieure Ă la moyenne.

Tous les modèles d’aspirateurs Dyson affichent des performances excellentes. Elles sont amĂ©liorĂ©es au fil des annĂ©es lors de la sortie de chaque nouvelle gĂ©nĂ©ration, ce qui veut dire que les plus modernes sont plus puissants et plus endurant. Le dernier aspirateur Dyson V11 s’accompagne par exemple de 60 minutes d’autonomie en mode Eco.

NĂ©anmoins, quel que soit l’aspirateur Dyson que vous prendrez, et il sera en mesure de faire un excellent travail. Les produits de la marque sont plus onĂ©reux que d’autres appareils en concurrence (in)directe, sauf que vous avez la certitude de choisir un appareil qui va durer dans le temps. Ses compĂ©tences ne baisseront pas, votre logement sera toujours nettoyĂ© de façon efficace. Avec les offres en cours, vous faites des Ă©conomies sur un investissement qui durera plusieurs annĂ©es.

Quand Dyson dĂ©voile ses nouvelles gammes d’aspirateurs, il dĂ©voile un nouveau modèle accompagnĂ© de quelques autres dĂ©clinaisons. Celles-ci ont droit Ă des diffĂ©rences qui concernent le nombre de brosses fournies ou la spĂ©cialitĂ© de l’appareil. Avec la gĂ©nĂ©ration du Dyson V8, la marque a aussi prĂ©sentĂ© des dĂ©clinaisons V8 Absolute, V8 Motorhead, V8 Parquet et autres. S’il y a quelques diffĂ©rences, elles restent assez mineures et tous les modèles sauront se montrer Ă la hauteur.

Comme Apple, Dyson ne fait pas souvent des remises. Fort heureusement, on peut quand mĂŞme en trouver quelques-unes sur son site officiel de temps en temps. C’est le cas lors du Black Friday, Dyson ayant dĂ©cidĂ© de maintenir son calendrier comme les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. C’est une surprise qui a suscitĂ© un fort intĂ©rĂŞt des français, au point que le site a Ă©tĂ© pris d’assaut lors ce l’apparition des deals. Le stock est limitĂ©, il faudra se dĂ©pĂŞcher.

L’e-boutique Dyson est prise d’assaut

C’est une vraie surprise que de voir les aspirateurs Dyson profiter de prix barrĂ©s sur la boutique officielle. Si celle-ci affiche des offres flash de temps en temps, elles sont encore rares et atteignent rarement un tel niveau. C’est le moment parfait pour rĂ©aliser cet investissement tout en faisant des Ă©conomies. Ces appareils sont l’assurance de garder votre logement propre et de conserver votre confort grâce Ă leurs performances techniques.

Quand Dyson a affichĂ© les premiers deals sur son site officiel, ceux-ci sont rapidement devenus indisponibles. Comme les promos sont rares, la file d’attente a très vite atteint un pic avec plus de 35 000 utilisateurs en attente. Vous pouvez l’imaginer, les stocks disponibles en ce mercredi sont donc très restreints.

Certaines offres ont dĂ©jĂ disparu, les aspirateurs Dyson affichĂ©s Ă prix barrĂ©s ont Ă©tĂ© pris d’assaut en quelques heures. Heureusement, la marque anglaise a prĂ©vu encore un peu de stocks pour rĂ©pondre Ă la forte demande, ce qui veut dire que vous avez encore un peu le temps de faire des Ă©conomies. N’hĂ©sitez pas Ă vous rendre sur le site officiel pour voir les modèles encore disponibles avec des remises.

Ă€ cette occasion, la marque a pris la dĂ©cision de baisser les prix de tous les aspirateurs de Dyson —du V7 au V11. Vous pouvez faire l’acquisition d’un appareil de la marque britannique pour environ 200 euros, c’est une excellente opportunitĂ©. MĂŞme le V11 a droit Ă une rĂ©duction lors de cette opĂ©ration, sachant que c’est le modèle le plus rĂ©cent du constructeur et celui qui bĂ©nĂ©ficie de la meilleure puissance. Le Black Friday sur Dyson prend fin dès le 30 novembre, car la marque a dĂ©cidĂ© de respecter son calendrier habituel. Quant aux marchands français, ils ont reportĂ© l’Ă©vĂ©nement au 4 dĂ©cembre.

Si vous prenez un aspirateur Dyson dans le cadre de cette opĂ©ration, vous avez droit Ă un petit filet de sĂ©curitĂ©. Le marchand vous permet de renvoyer le produit jusqu’Ă 30 jours après la livraison, le retour est gratuit et vous ĂŞtes remboursĂ© Ă 100%. C’est une bonne garantie si vous doutez encore de votre choix. Vous pouvez aussi payer le produit jusqu’Ă 4 fois sans frais sur la boutique officielle.

