Black Friday Fnac : 7 offres tech immanquables ce vendredi 🔥

Le Black Friday sur Fnac ça commence dès ce jeudi 17h. Le premier temps fort jusqu’Ă vendredi consiste en un bon d’achat de 10€ tous les 100€ dĂ©pensĂ©s avec le code BLACK10 pour les adhĂ©rents. Si vous ne l’ĂŞtes pas, ça tombe bien, la carte Fnac+ Ă©tant aussi en promotion Ă 10,99€ au lieu de 49€. Si vous achetez un produit Ă plus de 100€ vous ĂŞtes directement gagnant.

Si vous avez patienté toute la semaine pour attendre de nouvelles offres pour Black Friday, vous ne serez pas déçus. Jeux vidéo, PC portable, Macbook, smartphone, objets connectés, il y en a pour tous les goûts, et toutes les bourses. Voici la sélection Presse-citron des meilleures promotions Black Friday sur Fnac.com.

Fnac : les offres on fire pour Black Friday

Comme chaque année, notre équipe vous a concocté une liste des meilleurs bons plans Fnac pour Black Friday. Elle est mise à jour tout au long de la journée, en fonction des nouvelles ventes flash, mais surtout des ruptures de stock qui peuvent intervenir très rapidement.

Black Friday Fnac : les offres immanquables

Dernière mise à jour : mardi 28 novembre, 17h00

Chez Fnac, il existe plusieurs styles d’offres promotionnelles pendant Black Friday. Certains bons plans sont disponibles pour tous les clients, c’est le cas de la plupart des ventes flash du jour, et surtout des packs de produits qui sont dans certains cas très avantageux. D’autres offres sont rĂ©servĂ©es aux adhĂ©rents Fnac. Pour tous les dĂ©tenteurs de la carte Fnac (ou Fnac+), des ventes privĂ©es existent, ainsi que des tarifs encore infĂ©rieurs ou des coupons du type 10€ de rĂ©duction dès 100€ d’achat avec le code BLACK10.

Le code BLACK10 n’est disponible que du jeudi 28 novembre 17h au vendredi 29 novembre Ă 10h, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

Pour ce Black Friday Fnac, il y en a pour tous les goûts, avec des réductions sur des multiples produits dans toutes les catégories. La clé pour trouver le bon plan parfait est donc de bien visiter les pages du site.

Cartes Fnac et Fnac+ : le plein d’avantages

Le Black Friday est le moment idĂ©al pour devenir adhĂ©rent Fnac, et proposer pendant toute l’annĂ©e de plusieurs avantages. Les premiers sont les ventes privĂ©es, destinĂ©es aux adhĂ©rents. Ces dernières peuvent monter jusqu’Ă 40% de rĂ©duction. Les week-ends adhĂ©rents avec 10€ offerts tous les 100€ d’achat sont aussi une aubaine pour faire des affaires. Sur certains produits, les adhĂ©rents Fnac ont, pendant le Black Friday et toute l’annĂ©e, accès Ă 5% de rĂ©duction immĂ©diate.

Si vous voulez encore plus d’avantages, une carte plus haute de gamme, Fnac+ permet la livraison gratuite et illimitĂ©e en 1 jour et l’accès Ă une caisse prioritaire en magasin. Pour connaĂ®tre tous les avantages des cartes Fnac et Fnac+, c’est ici que ça se passe.

Cumuler les bons plans et réductions du Black Friday avec une carte Fnac permet de faire de très grosses économies sur des produits onéreux comme les MacBook Pro, les iPad ou les télévisions.