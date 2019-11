Black Friday : Fnac fait chuter le prix de ses MacBook Air 🔥

Ce samedi soir, c’est au tour de Fnac de crĂ©Ă© la surprise en faisant baisser gĂ©nĂ©reusement le prix des MacBook Air 2019. Le marchand français a dĂ©cidĂ© d’offrir une belle remise sur tous les modèles via une vente flash qui s’Ă©talera sur maximum 16h. Il est fort probable que le stock court sera la principale contrainte sur ces offres spĂ©ciales, il faut donc ĂŞtre au plus rapide.

Bons plans sur les MacBook Pro et Air :

Voir toutes les offres

Pendant le Black Friday, les MacBook Air ont Ă©tĂ© très peu en promotion, et il a fallu s’orienter vers les anciens (voire très anciens) modèles pour espĂ©rer faire des Ă©conomies. C’est finalement Fnac qui crĂ©Ă© la sensation ce soir en publiant une vente flash très exceptionnelle sur ces ordinateurs premium de la marque Ă la pomme, dans leur version 2019.

Les MacBook Air 2019 en offre flash

Sans trop rentrer dans les dĂ©tails, il s’agit-lĂ des MacBook Air de 2019, avec un Ă©cran LED Retina de 13, »3 et des formats de stockage diffĂ©rents. En ce moment mĂŞme, on retrouve en promotion pour ce Black Friday les versions avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Selon vos besoins, vous pouvez partir pour l’un ou l’autre modèle – en sachant qu’une diffĂ©rence de 200€ s’applique entre chaque palier de stockage.

Pendant cette vente flash spĂ©ciale de MacBook Air pour le Black Friday, c’est 120€ de rĂ©duction sur chaque modèle qui est appliquĂ©. Logiquement, c’est donc l’ordinateur avec 128 Go de stockage qui obtient la plus grande remise pour cette occasion. En plus de cette offre spĂ©ciale, Fnac vous donne aussi la possibilitĂ© de toucher une rĂ©duction de 100€ sur un pack de la suite Microsoft Office que vous achèterez en simultanĂ©. Enfin, 20% de rĂ©duction est appliquĂ©e sur la bagagerie pour PC si cela vous intĂ©resse en plus de ça.

Si vous dĂ©cidez de prendre un MacBook Air pour Black Friday, sachez que la Fnac vous offre une pĂ©riode de 15 jours pendant laquelle vous pouvez Ă tout moment renvoyer votre achat et obtenir un remboursement. Cela vous permet de changer votre avis si vous avez achetĂ© le produit un peu par impulsion ce samedi soir : il s’agit d’une vente flash, le stock est extrĂŞmement restreint. On a vu prĂ©cĂ©demment lors du Black Friday des ventes flash sur les iPhone 11 partir en quelques minutes, il faut donc s’attendre Ă tout moment Ă une rupture de stock.

2 ans de garantie du constructeur

Dernier point qu’il ne faut pas oublier de mentionner : si vous achetez un MacBook Air Ă la Fnac pendant Black Friday, vous bĂ©nĂ©ficiez de la garantie de 2 ans issue par le constructeur. Vous n’avez donc aucun souci Ă vous faire pendant toute cette pĂ©riode s’il vous arrive un quelconque problème d’un niveau technique. Dans tous les cas, vous pouvez solliciter Apple directement dans ses boutiques via le Genius Bar pour obtenir de l’aide.

Enfin dernier point : si vous voulez encore profiter du Black Friday sur Fnac – au delĂ des MacBook Air – il reste encore quelques très belles offres disponibles ce samedi soir. C’est l’une des dernières occasions car on a pu voir de nombreuses ruptures de stock aujourd’hui, et cela ne va que s’aggraver dans les heures Ă venir. N’hĂ©sitez pas Ă faire un tour sur le site marchand pour dĂ©couvrir les dernières nouveautĂ©s en promotion avant qu’il ne soit trop tard.

Pour voir tous les MacBook Air Ă la Fnac :

Voir toutes les offres