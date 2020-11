C’est Black Friday avant l’heure chez Samsung : TV, Galaxy S20 et tablettes à prix cassés

Cette année, Samsung multiplie les opérations spéciales sur son site officiel. À quelques jours du coup d’envoi du Black Friday, la marque propose des promotions sur ses produits star. Parfait exemple, la gamme de Samsung Galaxy S20 donne droit à de multiples produits offerts, mais les TV et tablettes ne sont pas en reste.

Jusqu’à ce soir minuit, voici les principales promotions disponibles sur le site officiel de Samsung :

Samsung Galaxy S20 : un max d’avantages

En 2020, Samsung a su conquérir le public en lançant une gamme S20 très solide, avec les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra et le S20 FE. Ces modèles sont reconnus pour leur qualité, et le tout nouveau Samsung Galaxy S20 FE se démarque par son placement tarifaire très agressif. Leurs écrans OLED sont leur atout principal, avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une résolution QHD+.

Nous avons testé tous ces modèles cette année, et chacun se démarque sur son segment. Leur excellente qualité en photo couplée à une autonomie digne de ce nom et un design ultra premium sont leurs forces principales. L’arrivée du Samsung Galaxy S20 FE apporte plus de couleurs à la gamme, et un prix plus accessible, avec un tarif public de 659€.

Pour le Black Friday Samsung, vous avez droit à quatre avantages pour l’achat d’un smartphone Galaxy S20. Jusqu’à ce soir minuit, une paire de Galaxy Buds+ d’une valeur de 139€ est offerte pour tout achat d’un smartphone de la gamme. C’est aussi le cas des abonnements YouTube et Spotify Premium (pendant 6 mois), et de la manette MOGA, qui vous donne accès au xCloud. Enfin, et c’est important, si vous rendez votre ancien smartphone, vous avez droit à un bonus direct de 100€, de quoi faire de belles économies.

Les TV en folie pour le Pré Black Friday Samsung

Sur le marché des TV, Samsung est un acteur incontournable. Que ce soit sur les modèles 4K ou 8K, sur des références comme The Serif ou The Frame, Samsung se distingue. Avec l’arrivée des consoles Next-Gen, vous cherchez peut-être à remplacer votre téléviseur actuel, l’opération actuelle Samsung est parfaite pour faire des économies. Vous pouvez économiser jusqu’à plusieurs centaines d’euros en fonction des modèles.

The Frame est une série de TV 4K Samsung unique en son genre. Elle se révèle très discrète dans votre pièce, en prenant la forme d’un tableau classique. C’est parfait si vous cherchez une TV qui se fond dans votre intérieur. Pour cette opération pré Black Friday jusqu’à minuit, les TV de la série The Frame sont proposées avec 400€ de réduction, via 200€ de remise immédiate et 200€ d’ODR (Offre de Remboursement).

Les autres modèles QLED de la marque sont aussi tous en promotion, avec des réductions directes jusqu’à 500€ sur les modèles 4K, auxquels s’ajoutent une ODR comprise entre 100€ et 500€ en fonction du modèle. Ce sont donc plus de 1 000€ que vous pouvez économiser jusqu’à ce 19 novembre minuit. Les remises sur les modèles 8K sont encore plus conséquentes.

