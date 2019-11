Pour Black Friday, les Huawei P30 et P30 Pro sont probablement les deux attractions du moment. Le fabricant chinois est actuellement numĂ©ro 2 du marchĂ© mondial des ventes de smartphones et son hĂ©gĂ©monie n’est pas prĂŞte Ă s’arrĂŞter. Outre les Huawei P30 et P30 Pro, ce sont aussi les Mate 20 et Mate 20 Pro qui sont la cible d’une belle promotion. Les 4 modèles n’ont jamais chutĂ© Ă de tels prix.

Cette opĂ©ration spĂ©ciale commence officiellement cette semaine avec la Black Friday Week sur Amazon, une semaine durant laquelle le marchand en ligne dĂ©voilera ses meilleures promotions. Comme Ă son habitude, la plateforme en ligne casse les prix pour rendre des milliers d’appareils beaucoup plus accessibles : pour le Black Friday, less Huawei P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro sont Ă prix cassĂ©s.

Meilleurs deals sur les Huawei P30 et P30 Pro

La Black Week Amazon est l’occasion parfaite pour faire de belles affaires, que ce soit sur les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro ou sur d’autre produits. Avec ces prix qui baissent très largement, le rapport qualitĂ©-prix des smartphones en promotion les rend encore plus sĂ©duisants. Grâce Ă ces -30% (au minimum) de remise sur la plupart des appareils, vous pourrez vous faire plaisir — ou faire plaisir Ă un proche, tout en Ă©conomisant quelques centaines d’euros.

Pour rappel, Huawei a dĂ©voilĂ© les Mate 30 et Mate 30, derniers nĂ©s de la gamme Mate, au mois de septembre, sauf qu’ils sont en proie Ă un manquement critique. En effet, aucun des deux nouveaux tĂ©lĂ©phones n’embarque les services de Google et le Play Store. Le chinois s’est bien basĂ© sur la version open source d’Android, mais il n’a exploitĂ© aucune des applications de la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine. Les derniers Huawei P30 et P30 Pro du Black Friday sont ceux qui sont disponibles sur le marchĂ© français.

C’est pour cela que les Huawei P30 et P30 Pro du Black Friday apparaissent actuellement comme les smartphones de la firme les plus intĂ©ressants Ă ce jour. Les Mate 20 et Mate 20 Pro Ă©galement en promotion pour ce Black Friday ont aussi leurs avantages, dont le fait qu’ils aient Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©s il y a un peu plus d’un an Ă peine. Ils sont d’excellents compromis et restent très accessibles aux adeptes de la marque. La promotion fait d’ailleurs tomber le prix du Mate 20 en dessous de la barre des 400 euros.

Choisir son smartphone au Black Friday

Lors du Black Friday, les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro font partie des milliers d’offres proposĂ©es par Amazon. Les smartphones de la marque chinoise se positionnent très bien sur le marchĂ© tout en constituant la partie haut de gamme de ce dernier. Avec des offres allant jusqu’Ă ces rĂ©ductions lĂ , ils deviennent beaucoup plus accessibles que les modèles de la concurrence. Rappelons que leurs rivaux principaux sont Apple et ses iPhone 11 ainsi que Samsung et ses Galaxy S10. Leurs tarifs se situent plutĂ´t entre 800 et 1 000 euros.

Quant aux caractĂ©ristiques des deux gammes de Huawei, il est intĂ©ressant de rappeler les diffĂ©rences entre les deux, dont le fait que les Huawei P30 et P30 Pro se tournent plutĂ´t vers la qualitĂ© de la photo. En comparaison, les Mate 20 et Mate 20 proposeront un Ă©cran de qualitĂ©. N’hĂ©sitez pas Ă vous rendre sur les pages web Amazon des smartphones en promotion pour accĂ©der aux fiches techniques des deux produits pendant Black Friday.

Nous vous conseillons de profiter du Black Friday pour un Huawei P30 ou du P30 Pro, quitte Ă rajouter 80 euros supplĂ©mentaires, principalement car ce sont les deux modèles les plus rĂ©cents de la marque (sans compter les Mate 30 et Mate 30 Pro qui n’ont pas Google). Si votre budget est un peu plus serrĂ©, les Mate 20 et Mate 20 Pro sont aussi de très belles alternatives tout en restant des smartphones très bien positionnĂ©s sur le marchĂ© mondial.

Amazon mise sur les téléphones

Pour Amazon, cette Black Friday Week est l’occasion parfaite pour lever le voile sur des millions de promotions dispersĂ©es partout sur sa plateforme en ligne. Les Huawei P30 Pro et Mate 20 Pro ne sont pas les seules produits Ă voir leur prix rĂ©duire considĂ©rablement. Le marchand en ligne casse aussi les prix d’appareils de grandes marques, comme les MacBook d’Apple ou la PS4 de Sony, et les Huawei P30 et P30 Pro.

La Black Friday Week commence dès ce lundi et pourtant les offres sont dĂ©jĂ très compĂ©titives, comme en atteste cette promotion sur les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro. Celles-ci seront l’occasion de vous faire plaisir, ou de chercher Ă prendre de l’avance sur les cadeaux que vous offrirez Ă vos proches lors des fĂŞtes de fin d’annĂ©e qui ont lieu dans quelques semaines. Mais attention, ces offres flash ne sont pas disponibles longtemps et disparaissent parfois en quelques heures Ă peine.

Rappelons que vous avez droit Ă une deuxième chance lors de ce Black Friday car Amazon et tous les autres marchands en ligne disposent d’un dĂ©lai de rĂ©traction. Chez le marchand amĂ©ricain, cette pĂ©riode est de 30 jours et vous permet d’ĂŞtre intĂ©gralement remboursĂ©. Cette pĂ©riode est de 15 jours chez Cdiscount, Darty et Fnac, ce qui est dĂ©jĂ bien suffisant pour se rendre compte que le produit ne vous convient finalement pas.

La liste des offres du Black Friday sur Amazon :

