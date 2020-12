Black Friday : il a démarré, voici 10 offres XXL ce soir 🔥

Alors qu’on se situe déjà dans la semaine du Black Friday, les cyber-marchands ont déjà publié des milliers de ventes flash. Les remises sont plus généreuses que jamais et elles concernent des marques très populaires (et aussi premium). Ci-dessous, nous vous fait une liste pour ce mercredi soir avec tous les bons plans à suivre. Une partie des offres se termine déjà à minuit.

Amazon, Fnac ou Darty veulent réussir leur fin d’année. Le Black Friday est une occasion pour eux de briller et d’écouler tout leur stock de marchandises. Il faut dire que le stock est très limité, et que la forte croissance des achats sur internet limite leur marge de manoeuvre. En effet, avec la crise sanitaire, ces sites e-commerce ont été pris d’assaut – ce qui ne laisse plus de place à des stocks généreux.

Alors que les promotions de ce Black Friday anticipé ont déjà commencé, il y a déjà eu des centaines de ruptures de stock. Cela concernait des produits très en vogue, à l’instar des aspirateurs Dyson ou du Samsung Galaxy S20. Même sur les sites officiels de ces fabricants, plus aucun exemplaire en promotion n’était disponible. Il faut donc se montrer réactif pour ne pas manquer les offres éclair.

Un Black Friday rallongé ?

Cette année, le Black Friday sera différent de toutes les éditions précédentes. C’est notamment le cas en France où l’opération a été décalée d’une semaine. C’est sous pression du gouvernement que les marchands en ligne ont décidé de le reporter au vendredi 4 décembre. Ainsi, les commerces physiques sont aussi ouverts et cela permet à tout le monde de s’en sortir.

Ailleurs dans le monde, le Black Friday s’est tenu le 27 novembre. Cela dit, plein de marchands internationaux n’ont pas pu bouger leur calendrier des promotions. En France, ils ont simplement décidé de supprimer le concept de Black Friday et de le remplacer par une opération spéciale de remises. C’était le cas par exemple du géant AliExpress avec les Hottes Days, ou de Dyson qui a terminé ses offres le 30 novembre.

Pour que les marchands généralistes actifs en France n’en perdent pas une miette, ils ont aussi lancé des promotions sur leur site. Si ce n’est pas encore le Black Friday, ils ont quand même le droit de proposer des remises sur leur site. C’est ainsi qu’on a vu en amont du Black Friday les Amazon ou Fnac proposer des deals très avantageux sur des marques très demandées.

Sur la journée, on a vu plusieurs produits très demandés s’arracher sur ces plateformes e-commerce. C’est par exemple le cas des Redmi Note 9 Pro sur Amazon. Chez RED by SFR, les remises de 50 euros sur les derniers iPhone 12 / 12 Pro fonctionnent très bien. Les stocks sont très limités et certains coloris / capacités de stockage ne sont d’ailleurs plus disponibles.

Amazon mène l’opération, mais…

Non, il serait faux de croire qu’Amazon fait Black Friday à lui tout seul. Certes, il a exporté le concept en France, mais depuis il ne représente qu’une infime partie de tout le volume de chiffre d’affaires. Les boutiques physiques représentent plus de 80% du volume sur toute la période. Sur la partie restante sur internet, Amazon ne représente pas plus de 20%.

Sur internet, Amazon devra faire face cette année à une solide résistance de la part des e-commerçants français. Che Fnac par exemple, on a vu des deals sur la Nintendo Switch, la Surface Pro 7 ou encore les enceintes Sonos. Ce sont trois produits qui se vendent très bien aux abords des fêtes de fin d’année. De même chez Cdiscount, on voit des promotions sur les Dyson V10.

Pour ce Black Friday, Amazon devra donc sortir les gros moyens pour se distinguer des autres. Il faut dire que le marchand nous avait déjà conquis en octobre pour ses Prime Day, qui avaient été à la hauteur d’un Black Friday. C’est un événement qu’il organise lui seul pour célébrer son anniversaire. Et ce dernier est devenu l’opération la plus importante pour lui dans l’année, devant ce vendredi noir.

Pour cette édition de Black Friday, Amazon devra réussir à composer avec les stocks disponibles. Sur de nombreux produits disponibles sur sa plateforme, les délais de livraison se sont rallongés. Il faut donc être très vigilant pour ne pas acheter un produit avec une livraison qui dépasse les fêtes de fin d’année. Si vous voulez faire des cadeaux de Noël avant l’heure, c’est crucial.

Une flexibilité pour la fin d’année

Afin de gonfler les chiffres du Black Friday, Amazon a voulu donner plus de flexibilité à ses clients français. Ces derniers pourront renvoyer leurs achats jusqu’à la fin du mois de janvier. C’est une bonne façon pour eux d’acheter sur internet dès maintenant leurs cadeaux de Noël. Ils pourront toujours ensuite les offrir et les renvoyer s’ils ne plaisent pas. Amazon procédera alors au remboursement.

Cette faveur est intéressante, mais elle donne presque trop de flexibilité aux clients – qui peuvent donc vider les stocks. Il faut donc se précipiter sur les promotions de ce Black Friday sur Amazon pour ne pas manquer les quelques opportunités. Les remises peuvent parfois monter jusqu’à -80% sur des produits sans forte marque. Pour les références les plus haut de gamme, les réductions oscillent entre 20 et 40%.

Si vous n’avez pas le temps de chercher des bons plans sur internet, notre liste spéciale Black Friday vous aidera à optimiser votre temps. C’est une bonne façon de cibler directement les meilleurs deals, sans se perdre sur chacun des sites e-commerce. Les ruptures de stock sont mises à jour tout au long de la journée.

