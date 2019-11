Black Friday : les iPad Pro à prix cassé ce matin chez Amazon 🔥

Pour ce Black Friday, les iPad Pro de la dernière génération sont en vente flash sur Amazon. Les offres spéciales concernent aussi bien le modèle de 11 pouces que celui de 12,9 pouces. Au delà d’avoir un grand format, les écrans de ces nouvelles tablettes tactiles ont été sensiblement agrandis grâce à la suppression du bouton physique circulaire qui trônait au bas de l’iPad Pro. A noter que quelques iPad classiques et Air sont aussi en promotion.

Voici les meilleurs plans du Black Friday sur l’iPad Pro :

Les derniers iPad Pro au Black Friday

Pour ce samedi du Black Friday, les iPad Pro sont apparus en promotion, et ils s’affichent avec des prix vraiment incroyablement bas. Cette année, malgré le fait qu’Apple n’apprécie pas vraiment les réductions à gogo, Amazon a décidé de casser les prix sur les iPad Pro pour attirer le public français. Cela concerne aussi bien les modèles avec uniquement du Wi-Fi que ceux qui ont un Wi-Fi et une connexion 4G. Selon vos besoins, y compris en stockage, il y a différentes opportunités d’iPad Pro qui se présentent à vous pour Black Friday.

Ci-dessus, notre liste met en avant le meilleur prix pour l’un des derniers iPad Pro au Black Friday. Ils ont actuellement des prix remisés entre -10% et jusqu’à -25% sur certains modèles. Comme vous pouvez vous en douter, c’est extrêmement rare pour des produits Apple, et il faut donc être ultra réactif ce samedi matin pour pouvoir sécuriser une telle tablette. A quelques mois de Noël seulement, c’est le moment idéal pour se faire plaisir, ou pour faire un cadeau à son entourage à moindres frais.

Pourquoi choisir un iPad Pro ?

Sur ces nouveaux iPad Pro du Black Friday, Apple est parvenu à intégrer un grand plus écran sans toucher à la taille globale de ses tablettes tactiles. Ainsi, l’iPad Pro 11 pouces de la dernière génération a quasiment le même format et dimensions que l’ancienne version qui était équipée d’un écran de 9,7 pouces. Comme nous le disions plus haut, Apple a supprimé le bouton principal de l’iPad Pro pour gagner en surface d’écran (le screen to body ratio est de 83%). Par contre, ceux qui sont intéressés par l’iPad Pro 12,9″ pour ce Black Friday devront faire avec une tablette un peu plus longue de 3 cm et avec un poids environ 35% plus élevé.

Rappelons une nouvelle fois que les promotions sur les produits Apple sont peu nombreuses – voire quasi inexistantes en dehors du Black Friday – et les iPad Pro n’y échappent pas. Même pendant les soldes d’hivers et d’été, la marque à la pomme ne propose jamais de baisse de prix sur ses produits, que ce soit les iPad Pro mais également les iPhone, MacBook Pro et MacBook Air. De plus, depuis peu les iPad Pro profitent d’un tout nouveau système d’exploitation différent d’iOS, il s’agit d’iPadOS. Avec ces tablettes tactiles vous pourrez profiter de la superbe interface ainsi que ses performances de qualité qui vont avec.

Certains craignent d’acheter sur des marchands autres que l’Apple Store ou sur le site officiel, cependant si vous achetez l’iPad Pro au Black Friday Amazon, la garantie est la même que si vous l’achetiez directement auprès d’un Apple Store. C’est-à-dire que vous pouvez à tout moment aller demander un renseignement en magasin, ou encore profiter du Genius Bar dans une boutique Apple pour une réparation.

De plus, il faut savoir que si vous prenez un iPad Pro lors du Black Friday sur Amazon, le marchand vous laisse la possibilité de vous rétracter de votre achat pendant une durée de 30 jours. Vous pouvez ainsi à tout moment dans le mois suivant la livraison de votre tablette tactile changer d’avis et renvoyer votre produit pour obtenir un remboursement complet. Cela vous permet ainsi de juger de plus près si l’iPad Pro répond à vos besoins, et s’il répond à vos besoins.

Pour voir le Black Friday sur Amazon :

Voir toutes les offres