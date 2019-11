Black Friday : iPhone XR à 569€, soit aussi -33% de réduction flash 🔥

Sorti il y a un peu plus d’une année, l’iPhone XR est en vente flash pour ce Black Friday. Considéré comme l’un des meilleurs rapports qualité prix de toute la gamme Apple, ce smartphone est un très bon compromis entre l’esthétique, la puissance et le prix. La promotion en cours pour ce Black Friday est tout simplement immanquable, faites (très) vite avant la rupture de stock. Si le prix était de 859€ il y a quelques mois, il vient tout juste de passer à 709€ avec la sortir de l’iPhone 11. Pour le Black Friday, il chute à 569€ – exceptionnel.

iPhone XR 64 Go à 569€ au lieu de 709€

Pour voir le deal iPhone XR au Black Friday :

Voir l’offre sur Cdiscount

La génération 2018 des smartphones Apple est composée des iPhone XR et des iPhone XS. Si ces derniers ne sont plus commercialisés par la marque depuis quelques semaines, l’iPhone XR reste un best-seller pour le fabricant américain qui enregistre des ventes exceptionnelles pour ce dernier. Malgré la sortie des iPhone 11 en 2019, l’iPhone XR reste un excellent produit – et au prix où il est en vente flash à Black Friday, c’est probablement le meilleur deal du marché.

Prendre un iPhone XR au Black Friday

Si le successeur à l’iPhone XR du Black Friday n’est autre que l’iPhone 11, ce dernier est toutefois plus cher – ce qui devrait inciter les gens à continuer de partir pour le premier. Au niveau des caractéristiques, l’iPhone XR n’a pas à rougir avec une fiche technique vraiment très convaincante. Il est équipé d’un écran LCD de 6,1 pouces avec un design similaire aux nouveaux iPhone. On retrouve un capteur photo à l’avant et à l’arrière qui assure des clichés de grande qualité grâce à une puce A12 Bionic qui permet un traitement de l’image avec une couche d’intelligence artificielle.

Pour ce qui est de la résistance à l’eau et à la poussière, cet iPhone XR au Black Friday est certifié IP67. Dernier détail qui convaincra les sceptiques : l’autonomie a vraiment fait un bond chez Apple avec ce téléphone, ce qui est vraiment apprécié. La marque à la pomme assure ainsi une durée qui dépasse plus qu’une journée, ce qui est conforme à tous les smartphones les plus haut de gamme de l’industrie.

Les bons plans Apple sont très rares

Vous le savez probablement, Apple est une marque premium qui n’aime pas vraiment offrir des réductions sur ses produits. Pendant très longtemps, aucun revendeur ne faisait d’ailleurs de remise au Black Friday sur les iPhone XR, MacBook Pro, iPad Pro et autres accessoires de la marque à la pomme. Aujourd’hui, on en trouve de plus en plus, mais la boutique officielle Apple ne fait toujours rien pour ça.

Avec cet iPhone XR de 64 Go à seulement 569€ contre 709€ en temps normal, et même 859€ il y a quelques semaines encore, ce téléphone est un excellent rapport qualité prix. Si Apple continue de le vendre (au prix fort) dans ses boutiques, c’est parce que c’est un modèle qui a beaucoup plu, et qui continue de séduire le grand public. Avoir un téléphone de l’année 2018 à moins de 600€ chez Apple, c’est assez incroyable pour ce Black Friday.

Si vous ne savez pas à quoi vous attendre avec cet iPhone XR au Black Friday sur Cdiscount, sachez que vous avez une période de 30 jours durant laquelle vous pouvez à tout moment renvoyer votre produit si vous êtes un peu déçu. Le marchand français s’engage à le reprendre et vous rembourser intégralement, sans négocier sous condition que le produit soit neuf.

Par ailleurs, sachez que si vous utilisez cette offre sur l’iPhone XR au Black Friday, vous bénéficiez de la garantie du constructeur classique de 2 ans. C’est donc la même chose que si vous l’achetiez dans une boutique Apple, sauf que vous avez la réduction en plus. Au final, profiter de 140€ de remise immédiate (et même 290€ par rapport à son prix il y a un mois), c’est assez incroyable pour un tel produit. Le stock sera forcément limité, il ne faut pas hésiter pour avoir une chance d’obtenir cette économie.

Voir cette offre incroyable sur Cdiscount :

Voir l’offre sur Cdiscount