Black Friday : un iPhone XR à 569 euros au lieu de 709€ (300 pièces) 🔥

Depuis 10h ce matin, Cdiscount organise un deal spécial Black Friday sur l’iPhone XR : le modèle présenté par Apple il y a tout juste une année voit son prix chuter à seulement 569€ sur les 300 premières pièces vendues grâce au code promo XR20. Seule l’iPhone XR en version noire de 64 Go est éligible à l’offre, faites-vite avant qu’elle ne disparaisse !

C’est tout simplement l’offre la plus basse pour un iPhone XR jamais constatée. Pour profiter de cette offre assez incroyable sur le site Cdiscount au Black Friday, il faudra être l’un des plus rapides, car la plateforme marchande n’a pas l’intention de le laisser très longtemps à ce prix-là. Pour accéder directement à cette promotion, voici le lien :

L’iPhone XR a l’avantage indéniable de se situer parmi les smartphones les plus accessibles de la gamme d’Apple, et la promotion pour ce Black Friday ne fait que renforcer son rapport qualité prix exceptionnel. Pour rappel, à l’origine et avant la sortie du nouvel iPhone 11, celui-ci était encore vendu à 869€ pièce – et il était considéré comme un bon rapport qualité prix.

Contrairement aux autres modèles d’iPhone XR dévoilés en 2018, c’est le seul à être encore en vente sur le site web officiel de la marque à la pomme, car il reste accessible et dispose d’un excellent rapport qualité-prix. Actuellement, c’est d’ailleurs l’iPhone le moins cher qui existe actuellement, alors autant dire que cette belle promotion le rend encore plus intéressant. Nul doute que cette vente fait définitivement partie des incontournables de ce Black Friday 2019.

L’iPhone XR oui, mais en stock limité

Évidemment, cela signifie que l’iPhone XR risque de partir très vite à l’occasion de cette offre flash pour le Cdiscount du Black Friday. Au total, ce sont quelques centaines de téléphones qui seront mis en promotion par les marchands en ligne, tout au plus. Il faudra donc se dépêcher pour espérer faire main basse sur l’iPhone le moins cher du marché aujourd’hui. La promotion peut expirer à tout moment ou se terminer car les stocks auront été écoulés.

Rappelons quelques caractéristiques de l’iPhone XR, qui est encore un téléphone de qualité et dont la date de sortie officielle a eu lieu il y a un peu plus d’un an maintenant. En plus de son écran LCD de 6,1 pouces, il est doté d’un processeur interne A12 Bionic qui lui offre de belles performances et une rapidité de qualité. Il se dote d’un capteur au dos et d’une technologie boostée à l’intelligence artificielle lui permettant de réaliser un effet bokeh sans avoir besoin d’un second capteur. Le téléphone est certifié IP67, ce qui veut dire qu’il est résistant à la poussière, mais surtout à l’eau. L’iPhone XR a aussi l’avantage d’être disponible en de nombreuses couleurs, contrairement à la majorité des autres modèles. Il existe en noir, blanc, bleu, jaune, corail et rouge (Product RED).

Pour ce qui est du design de l’iPhone XR au Black Friday, il est assez similaire à celui du précédent iPhone X, sorti un an avant, et des modèles dévoilés par Apple en 2019. Il fait lui aussi abstraction du bouton central existant sur les précédentes éditions et se dote de Face ID, le système de la marque dédié au déverrouillage par reconnaissance faciale. Cette technologie est intégrée dans l’encoche qui se trouve sur le haut de l’écran du téléphone. Ce design simple et efficace fait de cet iPhone l’un des incontournables du Black Friday et se présente comme l’un des meilleurs deals de toute cet événement.

Ce n’est pas le premier Black Friday d’Apple, mais c’est définitivement la première fois que la marque propose autant de produits à prix cassés aux marchands en ligne. La firme américaine a d’abord boudé l’opération avant de s’y mettre quelques années plus tard, ce qui permet de trouver ces produits à de jolis prix. Les iPad et les MacBook bénéficient d’ailleurs aussi de promotion, mais comme pour l’iPhone XR, elles ne vont pas durer certainement très longtemps.

L’iPhone XR, belle remise au Black Friday

Si Apple ne communique plus précisément sur les ventes de ses produits, l’iPhone XR du Black Friday sur Cdiscount est indéniablement l’un des smartphones les plus intéressants de la gamme que la marque propose aujourd’hui. Même sans la promotion en cours, il reste toujours le téléphone le moins cher de tous ceux du constructeur américain. C’est donc une surprise de retrouver cet iPhone en promotion à l’occasion de cette édition du Black Friday et il est certain qu’il fait partie des produits qui attireront beaucoup lors de cette opération.

Le Black Friday continue de se faire une place de choix aux États-Unis, mais aussi en France où il débarque en force d’année en année, ce qui permet aux utilisateurs dans l’Hexagone d’accéder à des produits à des prix vraiment très avantageux par rapport à d’habitude. Les marchands come Cdiscount profitent donc de cette occasion pour réduire leur marge et proposer des prix vraiment cassés sur les appareils électroniques comme les iPhone, mais pas seulement.

Même s’il est en promotion pour le Black Friday sur Cdiscount, l’iPhone XR bénéficie de toutes les garanties habituelles. Cela signifie qu’il est garanti deux ans comme si vous l’achetiez dans une boutique officielle d’Apple, sachant que la marque américaine ne fait jamais de promotion. Vous avez aussi la possibilité de le renvoyer à Amazon jusqu’à trente jours après votre achat si vous n’êtes finalement pas satisfait. Avec la Fnac et Cdiscount, ce délai est désormais de 15 jours.

