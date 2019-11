Black Friday : iPhone XS à 749€ au lieu de 1039€, remise -27% flash

Le Black Friday est là et l’iPhone XS fait partie des bons plans pour la journée de jeudi. Alors que la marque Apple ne fait pas beaucoup de remises, cette offre spéciale sur l’excellent smartphone de 2018 ne doit en aucun cas être loupé. A 749€ seulement dans sa version 64 Go – contre 1159€ il y a deux mois et 1099€ en ce moment, la remise est colossale sur ce smartphone premium.

L’iPhone XS n’est pas le dernier smartphone présenté par Apple (les nouveaux iPhone 11 Pro sont sortis) mais il reste très apprécié pour ses performances techniques et son design. Il faut dire que depuis la présentation des iPhone 11 en septembre dernier, les modèles précédents du smartphone comme le puissant iPhone XS sont bien moins chers avec des qualités assez proche. Apple qui a l’habitude d’être très sélectif ne propose plus les iPhone XS et XS Max sur son site, alors que ceux-ci intéressent toujours. Le deal du Black Friday sur l’iPhone XS chez Cdiscount est à ne surtout pas manquer.

Cdiscount casse le prix des iPhone XS

On ne le répétera jamais assez : l’iPhone XS fait partie des produits les plus en vogue pour ce Black Friday 2019. Lors de cette vente flash sur Cdiscount, seules quelques dizaines voire centaines seront disponibles – cela signifie qu’il faut aller très vite pour espérer en profiter. Seuls les plus attentifs et près à agir seront aptes à profiter de cette réduction. Comme on vous l’a dit il s’agit d »une vente très flash c’est à dire qu’elle peut disparaitre à tout moment.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi la fiche technique de l’iPhone XS du Black Friday, nous vous faisons un petit récapitulatif pour que vous vous rendiez compte des avantages de ce modèle. Ce dernier embarque un écran OLED de 5,8 pouces ainsi que 2 capteurs photo sur le dos et un à l’avant. L’iPhone XS est équipé de la puce A12 Bionic qui reste l’une des plus puissantes du marché. L’iPhone XS est certifié IP67, c’est à dire qu’il peut être plongé dans l’eau pendant 30 minutes sans dysfonctionnements. L’eau douce n’est pas la seule concernée, l’iPhone XS résiste aussi à la bière, l’eau salée ou au vin.

Côté design il est assez similaire à celui de son petit frère, l’iPhone X, mais aussi de son grand frère qu’est le dernier iPhone 11. L’iPhone XS présenté au Black Friday se positionne comme un smartphone haut de gamme qui a bénéficie actuellement d’une belle réduction ponctuelle. La qualité des photos et la puissance du smartphone sont des arguments majeurs qui vont finir de vous convaincre à passer à l’achat en ce Black Friday. Jusqu’à présent, c’est l’un des meilleurs deals que l’on a pu voir sur ce produit.

Pendant des années, Apple a décidé de ne pas participer au Black Friday, c’est seulement depuis quelques éditions que la firme de Cupertino a rejoint le mouvement. Désormais, c’est l’une des marques les plus appréciées pendant cet événement, de plus il est important de préciser que la marque Apple ne fait pas de réductions le reste de l’année ce qui veut dire que c’est l’un des rares moments où vous pouvez vraiment en profiter. Néanmoins, le stock reste encore très limité et restreint.

iPhone XS, smartphone premium pour le Black Friday

Comme on vous l’a dit sur ce deal spécial Black Friday, l’iPhone XS n’est plus en vente sur le site officiel d’Apple, c’est donc une aubaine de pouvoir en profiter sur Amazon pour cette opération. Cette très généreuse promotion vous permettra de faire une économie de 350 euros sur un téléphone qui reste encore l’un des meilleurs du marché. S’il existe d’autres offres attrayantes, il est évidemment que celle-ci sera prise d’assaut par les fans d’Apple.

Plus les années avancent, plus le Black Friday prend de l’ampleur et les offres flash se multiplient. Il est certain que les produits de grandes marque comme l’iPhone XS n’y sont pas pour rien, si bien que le Black Friday devient également vraiment populaire en France. Les consommateurs préfèrent aujourd’hui le Black Friday aux soldes puisque les promotions sont plus intéressantes et surtout que nous sommes à quelques semaines de Noël, c’est le moment ou jamais de faire ses achats.

Pour information, en achetant cet iPhone XS au Black Friday vous bénéficiez des mêmes garanties que celles affichées sur le site officiel d’Apple : Ce modèle de smartphone est garanti deux ans et vous profitez de 30 jours pour le renvoyer à Amazon s’il ne vous convient finalement. Un délai qui est de 15 jours chez la Fnac et Cdiscount.

