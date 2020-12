Bon plan : les ampoules Philips Hue en chute jusqu’à -50% sur Amazon 🔥

Les ampoules Philips Hue ne sont jamais en promotion durant l’année, sauf au Black Friday. Si vous voulez vous équiper d’un éclairage intelligent (et ultra facile à utiliser) ou si vous voulez étoffer votre installation, c’est le moment de foncer. Les offres sont très généreuses pour ce vendredi, mais le stock est faible.

Les ampoules Philips Hue se positionnent comme des incontournables de leur secteur sur le marché. Elles sont très appréciées, mais leur prix standard est assez élevé. Les tarifs affichés ce jour par Amazon n’ont pas été aperçus depuis l’édition de l’année précédente. Cela n’empêche pas les ampoules de bien s’écouler même à leur tarif de base, ce qui veut dire que ces offres éclair vont séduire beaucoup de monde dans les heures à venir.

Les ampoules Philips Hue pour un intérieur connecté

Les ampoules Philips Hue sont prises d’assaut dès qu’elles ont droit à la moindre promotion. Et pour cause, de nombreuses personnes souhaitent se pencher vers l’installation d’un tel système chez eux, mais ils sont bloqué par le prix de base. Dès qu’il y a des promotions, ils n’ont plus de raison de ne pas passer le cap en profitant de ces ampoules connectées.

Avec les deals avancés par Amazon, les ampoules Philips Hue voient leur prix tomber. Le kit de démarrage est concerné par les offres, c’est parfait parce que vous en aurez besoin pour basculer vers cette nouvelle installation connectée. Ce pack inclut un pont de connexion, c’est un système qui se charge de traduire langage domotique Zigbee en Wi-Fi. Pour faire simple, c’est grâce à lui que vous pouvez contrôler le système depuis l’application mobile. Pour l’utiliser, il suffit de le brancher et de le connecter au Wi-Fi de votre foyer. Il peut gérer jusqu’à 50 ampoules.

Pour leur part, les ampoules Philips Hue mises à l’honneur par Amazon se veulent également faciles à utiliser. Elles s’installent comme des ampoules standards. Par la suite, vous devez détecter leur présence depuis l’application (iOS et Android) ou depuis un ordinateur. Dès que c’est fait, vous avez tout le loisir de les gérer ou de les allumer selon vos usages. Les ampoules de couleur peuvent changer de coloris (jusqu’à 16 millions), les ampoules blanches changent d’intensité.

En plus des modifications manuelles, vous avez d’autres choix. Les ampoules Philips Hue peuvent effectivement se fier à des scénarios de couleur. Certains sont existants dans l’application, mais vous êtes aussi libre de imaginer vos propres scénarios. Les ampoules peuvent se synchroniser avec un film ou une chanson comme elles peuvent modifier leur couleur selon l’heure de la journée.

La gamme de la marque ne se compose pas uniquement des ampoules Philips Hue mises en avant sur Amazon. Le constructeur propose également le Hue Lightstrip, un ruban qui change de couleur. Il s’installe à la perfection derrière une TV ou sous l’angle d’un meuble pour créer un champ de lumière indirect. Vous pouvez compléter votre installation actuelle avec ce produit, il est aussi parfait pour renforcer l’ambiance. Sinon, Philips commercialise aussi la version spot du nom de GU10.

La durée de vie des ampoules Philips Hue est d’une quinzaine d’années, de quoi voir venir avant de devoir en changer. Vous êtes tranquille d’un point de vue écologique et logistique, c’est parfait pour les années qui viennent. Outre l’application dédiée et les interrupteurs de la marque, l’installation peut aussi être gérée à l’aide des assistants Alexa ou Google Assistant. Ils peuvent servir à lancer des scénarios comme « Si je dis ‘Ok Google, bonne nuit’, toutes les lumières s’éteignent ».

Les Philips Hue à l’honneur chez Amazon

Les ampoules Philips Hue profitent de belles promotions sur Amazon, ou notre plus grand plaisir. Lors de cette édition, le marchand en ligne n’y va pas de main morte sur les deals de choc, la preuve avec ces réductions qui tombent jusqu’à -50%. C’est une opportunité de choix pour faire des économies sur cette installation qui vous permettra de vous sentir le mieux possible chez vous, y compris en hiver.

Pour cette période de l’année, Amazon a décidé de revoir sa politique de retour. Il promet désormais plus de souplesse à ses clients, car il a repoussé son délai de rétractation au 31 janvier 2021. Vous pouvez bien commander les ampoules Philips Hue dès maintenant tout en profitant des deals affichés par le marchand afin de les offrir à Noël. Si le destinataire n’est pas convaincu, vous avez tout le mois de janvier pour effectuer le retour.

Amazon avance son délai, mais c’est aussi le cas de Cdiscount. Le marchand propose la même date de retour sur une grande partie de son catalogue, pensez à bien vérifier si vous passez une commande. De leur côté, Fnac ou Boulanger se cantonnent à 14 jours —la période minimum en France. Actuellement, les meilleurs prix sur les ampoules Philips Hue sont proposés par Amazon, aucun autre acteur ne fait aussi bien.

Pour ce Black Friday, Amazon ne fait pas dans la dentelle. Il vise tous les produits populaires, même ceux des marques premium comme Apple, Samsung, Bose, Sony et autres. Les deals sont haut de gamme et peuvent même viser des appareils qui sont sur le marché depuis peu. Les remises sur ce type d’articles peuvent aller jusqu’à -80%.

