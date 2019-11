Black Friday : la Kindle Paperwhite à 89€ au lieu de 129€ sur Amazon

Nous sommes à une semaine jour pour jour du Black Friday, et les plateformes de vente que sont Amazon, Cdiscount, ou encore Fnac Darty ont déjà lancé de premières offres alléchantes. Aujourd’hui, nous avons notamment repéré chez Amazon une belle promotion sur la dernière Kindle Paperwhite. Pendant quelques heures, la plus qualitative des liseuses électroniques voit son prix chuter sous la barre des 100€, en effet elle passe désormais à 89,99 € soit une économie de 40 € par rapport au prix normal (129,99€).

En plus de la Paperwhite, on retrouve également une offre immanquable chez l’autre modèle de dernière génération de la Kindle qui est à ce jour à 54,99€ au lieu de 79,99€. Pour faire simple, la Kindle Paperwhite avec 8 Go de stockage, résistante à l’eau, écran de 6 pouces, ainsi que la dernière Kindle sont à -31%. Attention, il ne reste que quelques heures pour profiter de ces offres. Au lieu d’acheter des dizaines de livres, avec ce produit vous pouvez en lire des centaines sans soucis.

Une offre rare sur la liseuse Kindle Paperwhite

À l’ère du numérique, les liseuses électroniques se sont imposées comme des produits parfaits les littéraires. Il faut dire que la bibliothèque Kindle propose plus de 400 000 livres, bien plus que votre bibliothèque municipale. De plus, vous pouvez stocker des milliers de livres sur une seule et même tablette sans risque d’en perdre un ou de mettre des heures à y mettre la main dessus.

Cette promotion sur la Kindle Paperwhite au Black Friday est positive sur plusieurs points, vous économisez non seulement de l’argent, mais aussi du papier. Le format de ces tablettes a été réfléchi pour adopter une forme similaire à celle d’un livre de poche, un produit extrêmement facile à transporter donc.

Amazon, star du Black Friday

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, la liseuse électronique est la plus performante du marché. Son écran ne ressemble pas à celui d’une tablette classique, sa couleur est adaptée pour ne pas gêner la lecture, et surtout ne pas abîmer les yeux. Le vrai plus de cette Kindle Paperwhite est quelle est résistante à l’eau, vous pouvez donc en profiter dans votre bain, à la piscine, ou encore à la plage (même s’il est compliqué de se projeter avec la météo actuelle). Pour ce qui est du poids et des dimensions, la liseuse Kindle Paperwhite pèse 182 grammes, et ses dimensions sont de 167 x 116 x 8,18 mm.

Profitez dès à présent de ces deux offres Kindle et Kindle Paperwhite au Black Friday sur Amazon il ne reste que très peu de temps. Ce sont les deux versions les plus populaires. Dans ces deux cas, c’est plus de 30% de remise qui est offerte sur l’achat d’une Kindle ou une Kindle Paperwhite sur Amazon. Soit 25€ d’économisé sur la Kindle, et plus de 40€ sur la Paperwhite.