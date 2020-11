Black Friday : la Nintendo Switch est à prix cassé sur Fnac (urgence) 🔥

En attendant Black Friday, Fnac a décidé d’offrir une très belle réduction sur la Nintendo Switch. Pour une fois, le site permet d’utiliser son coupon FNAC10 sur la Nintendo Switch (10€ de remise par tranche de 100€ d’achat). Au final, la console japonaise passe ainsi à 270€ au lieu de 300€. Quand on sait qu’elle n’est jamais en promotion, c’est une offre à ne pas manquer. Attention, le code FNAC10 expire à minuit ce samedi.

La Nintendo Switch est l’une des consoles les plus populaires du moment. Pendant l’archi majorité du premier confinement, elle a été en rupture de stock. C’est donc une vraie surprise de la voir en promo de 10% pour ce mois de novembre. Si vous voulez faire des économies sur ce cadeau de Noël, c’est maintenant qu’il faut foncer.

On rappellera quand même qu’il faut être adhérent Fnac pour prétendre à cette belle réduction. Soit vous choisissez de retirer la Nintendo Switch en boutique, auquel car cette carte Fnac+ est offerte. Soit vous choisissez la livraison à domicile et la carte vous coûtera 7,99€ par an. Par défaut, elle est à 14,99€ par an. Vous pouvez donc faire une double économie sur cette console Nintendo Switch.

La Nintendo Switch, console la plus vendue du monde

Cette dernière année, la Nintendo Switch n’a pas eu le droit à beaucoup de réduction —que ce soit sur Fnac ou ailleurs. Surtout, les promotions n’étaient jamais de ce calibre (en général 10€), sachant que la console de jeux vidéo se vend très bien. Pendant le premier confinement, elle a été prise d’assaut au point de se retrouver en rupture de stock sur toutes les plateformes marchandes en France. Avec cette offre éclair, on sait déjà qu’elle va être épuisée en quelques heures au maximum.

La Nintendo Switch bénéficie d’une grande popularité parce qu’il s’agit d’une console de jeux vidéo portable. C’est un de ses gros avantages par rapport à d’autres appareils qui se présentent comme des concurrents plus indirects, à l’instar de la PS4 ou la PS5 de Sony ainsi que les Xbox One et Xbox Series de Microsoft.

La Switch se transporte facilement partout lors de tous vos déplacements à l’extérieur, ce qui prendra tout son sens dans les semaines à venir une fois la situation revenue (en partie) àla normale en France. D’ici là, vous pouvez quand même jouer d’où vous le souhaitez chez vous. Le catalogue de jeu n’est pas aussi large que celui de ses deux rivaux, mais il est largement suffisant pour profiter de l’appareil.

Ce deal sur Fnac ne concerne pas uniquement la Nintendo Switch classique. Il y a aussi la version Switch Fortnite qui est éligible à l’offre. Par ailleurs, vous pouvez aussi faire la même économie sur des jeux. Autant dire que les économies à faire sur la console sont compétitives, surtout à quelques semaines des fêtes de fin d’année. Pensez à être rapide pour ne pas manquer cette offre flash.

Prendre la Nintendo Switch sur Fnac est une belle opportunité, et elle ne se représentera pas souvent. En général, le coupon FNAC10 ne permet pas d’obtenir une remise sur la fameuse console. Comme vous pouvez le voir, les autres consoles de jeux vidéo (PS5, Xbox Series) ne sont pas éligibles à cette remise. Il faut donc sauter sur cette possibilité.

Fnac met à l’honneur les consoles de jeux

Fnac profite de cette période avant Black Friday pour casser les prix de la Nintendo Switch, mais il est loin de s’arrêter là. En effet, le marchand affiche quelques avantages supplémentaires qui trouvent tout leur sens à l’occasion de cette période de l’année assez particulière. Tout d’abord, vous avez 14 jours pour retourner votre achat s’il ne vous plait pas.

Ensuite, sachez que Fnac permet de cumuler ce coupon FNAC10 avec d’autres réductions. Certes, il n’y a pas de remise en plus sur la Nintendo Switch. Cela dit, ce coupon permet d’améliorer des milliers de promotions qui sont déjà disponibles sur le site e-commerce français. Ce dernier a vraiment démarré sa phase de remises dès ce vendredi.

Samedi est donc le premier grand jour du week-end où le marchand permet de faire des économies. Attention, le code Fnac n’est valable que jusqu’à ce soir minuit. A tout moment, il peut y avoir une rupture de stock sur la Nintendo Switch. Etant donné qu’elle est très à la mode auprès de tous les publics, il est fort probable que Fnac ne puisse pas renouveler ce deal après.

Clairement, si Fnac ne présente avec une opération « préparez Noël en avance », c’est une forme de Black Friday. Les français font ce week-end une partie de leurs cadeaux de Noël, c’est donc logique. Attention, il faut se rendre à l’évidence : il n’y aura pas de stock disponible tout du long. Il est fort probable que pour Black Friday, le 4 décembre prochain, il n’y ait plus de très belle offre comme celle-ci sur la Nintendo Switch

En effet, c’est comme si le Black Friday avait eu lieu avant l’heure. Avec sa Nintendo Switch à 10% de réduction, Fnac tape vraiment fort. On n’a jamais vu la console de jeux à ce prix-là. C’est tout simplement extra, et cela mérite de sauter sur l’occasion. Pour rappel, la Switch avait été au début vendue pour 329€. Depuis deux ans, elle est au prix de 299€.

