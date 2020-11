Black Friday : le disque dur Samsung en chute libre (60%) chez Amazon 🔥

Amazon est au top du Black Friday cette annĂ©e. La plateforme marchande sort l’artillerie lourde Ă coups de deals flash qui concernent des produits premium de marques qui le sont tout autant. Ce jour, il s’attaque au disque dur Samsung et Ă ses diffĂ©rents formats. Les remises en cours peuvent faire tomber les prix jusqu’Ă -60%, ce qui peut vite reprĂ©senter quelques centaines d’euros selon la version. Voici la liste des deals en cours :

Pour dĂ©couvrir les bons plans sur Amazon, c’est par ici :

Voir l’offre sur Amazon

Au fil des annĂ©es, la taille des fichiers (audio, vidĂ©o…) ne cesse d’augmenter. C’est un point Ă prendre en compte quand vous ĂŞtes Ă la recherche d’un appareil pour stocker vos donnĂ©es, Ă l’exemple du disque dur Samsung en promo sur Amazon dans le cadre d’un deal flash. Si vous avez peur de manquer, sachez que la marque propose des modèles allant jusqu’Ă 2 To de stockage, vous devriez avoir largement de quoi voir venir. 1 To reprĂ©sente 1 000 Go, si cela peut vous aider, soit un espace qui correspond Ă la totalitĂ© des donnĂ©es de nombreux utilisateurs.

C’est une belle surprise de dĂ©couvrir que le disque dur Samsung est en promo sur Amazon aujourd’hui. L’appareil se prĂ©sente comme une excellente solution externe pour le stockage de vos donnĂ©es. Il faut le rappeler, les remises sont des offres Ă©clair, ce qui veut dire qu’elles sont très limitĂ©es dans le temps comme dans la limite des stocks. Certains formats ont dĂ©jĂ disparu depuis la mise en ligne des deals, soyez rapide pour saisir votre modèle Ă temps.

Le disque dur Samsung, une solution sécurisée

On le disait, certains des formats ne sont dĂ©jĂ plus disponibles. Le disque dur Samsung bĂ©nĂ©ficie assez rarement de tels tarifs sur Amazon, et c’est Ă©galement assez rare que les remises atteignent un tel niveau, mĂŞme durant les autres opĂ©rations spĂ©ciales qui peuvent avoir lieu le reste de l’annĂ©e. Avec les deals en cours, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de rĂ©ductions allant jusqu’Ă -60% selon le format de stockage, c’est une parfaite occasion de profiter de ce prix mini pour choisir une solution sĂ©curisĂ©e afin de stocker vos donnĂ©es.

Depuis des annĂ©es, disque dur Samsung est une rĂ©fĂ©rence sur le secteur des SSD. Et pour cause, il offre une sĂ©curitĂ© et une simplicitĂ© d’utilisation qui convient Ă un plus grand nombre. Cette solution a de nombreux arguments, dont le fait qu’elle soit externe, c’est-Ă -dire moins susceptible d’ĂŞtre victime de faille pouvant toucher un ordinateur ou une solution de Cloud en ligne. Vos donnĂ©es sont sĂ©curisĂ©es. Son prix est unique et ne prend pas la forme d’un abonnement.

Outre le disque dur Samsung, il existe effectivement un tas de solutions de Cloud en ligne qui permettent de conserver ses donnĂ©es dans le temps. Elles ont le mĂ©rite d’ĂŞtre assez efficaces, sauf qu’elles fonctionnent toutes selon un principe d’abonnement. Les services Google, Microsoft ou Dropbox reviennent vite Ă 10 ou 15 euros par mois, un budget qui grime vite dans le temps. En choisissant pour la solution en promotion, vous ne payez qu’une fois pour une solution externe plus sĂ©curisĂ©e que le Cloud, c’est doublement avantageux.

Le disque dur Samsung actuellement en promo est un SSD, cela dĂ©crit un type spĂ©cifique de solution externe de stockage de donnĂ©es. L’avantage tient dans le fait que les donnĂ©es sont transfĂ©rĂ©es rapidement de l’ordinateur Ă l’appareil et inversement. Avec une vitesse de transfert de 540 Mo/s, vous n’avez besoin que de quelques minutes pour ajouter un film en HD sur la solution externe depuis votre PC. L’opĂ©ration a le mĂ©rite d’ĂŞtre efficace et de ne pas vous prendre beaucoup de votre temps, elle est environ 5 fois plus rapide qu’un disque dur classique.

Samsung au sommet chez Amazon

Samsung affirme aussi que son disque dur SSD est solide et robuste, d’autres arguments qui peuvent achever en plus des prix barrĂ©s avancĂ©s par Amazon. Les spĂ©cificitĂ©s techniques sont avantageuses, mais ce n’est pas tout. La marque corĂ©enne garantit que l’appareil rĂ©siste Ă une chute de deux mètres, une qualitĂ© de choix qui vous rassurera. Le tout en plus des trois ans de garantie dont vous bĂ©nĂ©ficiez en choisissant le produit sur la plateforme marchande.

Amazon affiche un autre avantage non nĂ©gligeable, car le marchand vous offre dĂ©sormais la possibilitĂ© de renvoyer des articles jusqu’au 31 janvier 2021 une fois la commande reçue. Vous avez droit Ă une deuxième chance assez longue pour savoir si un produit vous convient ou non. Cette pĂ©riode de l’annĂ©e n’est pas anodine pour un tel changement, c’est l’occasion parfaite pour choisir vos cadeaux de NoĂ«l ou vous faire plaisir Ă prix mini, que ce soit avec le disque dur Samsung ou avec d’autres appareils en rĂ©duction.

Si Amazon change son dĂ©lai maintenant, c’est pour que les clients puissent faire leurs cadeaux de fin d’annĂ©e en avance… et Ă petit prix. C’est un double avantage, vous avez tout le temps d’anticiper et vous avez droit aux deals avancĂ©s pendant toute la durĂ©e de cette opĂ©ration annuelle. C’est parfait pour offrir un cadeau, comme le disque dur Samsung par exemple, et avoir l’assurance de pouvoir le retourner en toute tranquillitĂ© s’il ne plait pas Ă son destinataire.

Samsung est au top du Black Friday sur Amazon. Le disque dur de la marque profite de deals flash, mais aussi le reste des produits du constructeur, comme certains smartphones rĂ©cents et autres. Cette annĂ©e, la marque voit grand et baisse les prix de toutes les grandes marques. On retrouve des promotions de folie sur les produits de Huawei, Apple, Sony, Philips et autres, les remises vont jusqu’Ă -20% ou -30%. De quoi faire des Ă©conomies sur vos cadeaux ou votre prochain appareil.

Pour voir les deals Samsung sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon