Black Friday : le meilleur forfait mobile de l’année est (enfin) là 🔥

Beaucoup de français attendent le Black Friday pour changer leur forfait mobile. Il faut reconnaître que c’est le moment idéal pour réduire ses frais et souscrire à une nouvelle offre en promotion. La pépite nous vient de chez RED by SFR, qui propose un rapport qualité prix irrésistible. Cette offre illimitée avec 200 Go passe à 15€ par mois seulement, ce qui est inédit.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR est un opérateur qui s’est installé dans le paysage des télécoms depuis une dizaine d’années. Il est connu pour avoir un forfait mobile unique et sans engagement. Les clients ont un maximum de flexibilité et surtout, ils ont des prix très faibles. Toute la souscription, la gestion de l’abonnement et le support client se font en ligne. La relation est facile et transparente.

Un forfait mobile « pépite »

En amont du Black Friday, RED by SFR vient de lancer son forfait mobile star : le Big RED. Si le Black Friday a été reporté, les marchands n’ont eu que peu de flexibilité pour changer leur offre. Dans l’univers des télécoms, les démarches sont compliquées, et c’est pourquoi on retrouve ce week-end une belle offre digne du Black Friday. Attention, elle finit déjà ce lundi soir à minuit.

Dans le contexte actuel, on ne s’attendait vraiment pas à voir un forfait mobile de cette qualité. La raison est liée au fait que les opérateurs ont des frais très élevés pour le déploiement de la 5G. Ils ont donc tendance à faire moins de réductions sur leurs forfaits mobiles. Cela dit, RED by SFR voulait célébrer Black Friday avant l’heure de la plus belle des façons.

On rappellera que ce forfait mobile est sans engagement pour le client – qui peut donc résilier à tout moment. Par ailleurs, RED by SFR ne fait pas comme tous les MVNO qui doublent leur prix au bout d’un an. Ce tarif avantageux a vocation à rester à long terme pour le client. C’est donc une offre qui va vous permettre de faire de vraies économies dans le temps.

Si vous avez des doutes sur la qualité de ce forfait mobile Big RED, il suffit d’aller sur notre comparateur pour voir que c’est la meilleure offre du moment. C’est même la meilleure offre de l’année selon nous. RED by SFR n’avait plus fait d’offre aussi belle depuis très longtemps. Même pour la rentrée en septembre – qui est généralement un temps fort – l’opérateur télécom a été discret.

Une fois que vous aurez ajouté ce forfait mobile dans votre panier, RED by SFR vous proposera ensuite des options facultatives. On peut citer par exemple la possibilité de passer des appels illimités vers les téléphones fixes en Europe (1€ par mois) ou encore les SMS illimités vers l’UE/DOM (1€ par mois). Cela dit, vous pouvez juste passer cette étape pour passer à la souscription de ce forfait baptisé Big RED.

Une box internet est aussi en promo

Outre la promo spéciale sur son forfait mobile, RED by SFR a lancé en parallèle une remise sur sa box internet. La RED Box reprend la souplesse du forfait et elle y rajoute des arguments très forts. Par rapport aux fournisseurs d’accès internet (FAI) plus classiques, cet opérateur est vraiment excellent.

Pour ce qui est de la promotion, on retrouve une box avec la fibre et le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) et les appels illimités vers les fixes et les mobiles pour 23 euros par mois. En temps normal, cette même box internet, sans remise, est au prix de 33 euros par mois. Vous avez donc environ 30% de réduction sur le produit si vous y souscrivez ce week-end.

Voir l’offre RED by SFR

Pour réussir son pari, RED by SFR a misé sur une offre transparente et flexible. Il n’y a qu’une seule formule et les clients peuvent choisir ce qui les intéressent. Par exemple, ils peuvent souscrire à un décodeur TV et 35 chaines pour 2€ mensuel. Une option avec 100 chaines TV est au prix de 4€ par mois. D’autres options peuvent être rajoutées, mais elles sont facultatives.

Comme pour le forfait mobile, la promotion sur la box se termine déjà ce lundi soir à minuit. On notera également que le premier mois est gratuit si vous souscrivez à cette RED Box. Enfin, l’opérateur télécom s’engage à vous rembourser jusqu’à 100€ de frais de résiliation chez un rival. Vous avez vraiment tout à y gagner, aucun FAI concurrent ne fait aussi bien.

Et un iPhone 12 Pro à prix avantageux

En plus du forfait mobile et de la RED Box, RED by SFR a également une section sur son site qui vend des smartphones. C’est un site e-commerce comme les autres, comme si vous achetiez un téléphone chez Amazon. Ce sont des téléphones qui sont vendus sans abonnement, et qui sont donc désimlockés. Vous pouvez les utiliser avec n’importe quel opérateur.

En attendant Black Friday, l’opérateur propose des remises sur les derniers iPhone 12 / 12 Pro. C’est le seul acteur du marché à proposer une telle réduction sur des produits qui viennent tout juste de sortir. Si vous voulez économiser 50 euros sur ces téléphones, c’est le moment de foncer. A tout instant, cette remise spéciale peut disparaitre. Vous pouvez ensuite rajouter un forfait mobile Big RED si vous le souhaitez, mais c’est optionnel.

Pour voir le forfait mobile de RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR