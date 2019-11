Black Friday : le prix du Huawei P30 plonge subitement à -40%

À l’occasion de ce Black Friday, les Huawei P30 et P30 Pro profitent d’une très belle réduction. Ils sont également accompagnés des précédents Mate 20 et Mate 20, deux autres modèles de la marque qui ont aussi contribué faire le succès de ce numéro 2 mondial du marché des smartphones. Ces quatre téléphones n’ont jamais profité d’une promotion aussi attractive que celle-ci depuis leur sortie.

Durant la Black Friday Week, Amazon se lâche et casse les prix sur des millions d’appareils comme ces Huawei P30 et P30. C’est la fin de la semaine, les promotions deviennent donc de plus en plus conséquentes chez le marchand en ligne. Avec ces prix mini, les derniers téléphones de la marque ainsi que les Mate 20 et Mate 20 Pro deviennent de plus en plus accessibles.

Quels deals pour les Huawei P30 et P30 Pro au Black Friday ?

Le Black Friday sur les Huawei P30 et P30 Pro – sur Amazon ou ailleurs – est l’occasion parfaite pour se faire plaisir en craquant sur ces téléphones à moindres frais. Si le rapport qualité prix de ces deux smartphones était déjà excellent, cette promotion se présente comme la cerise sur la gâteau. Les réductions en vigueur sont effectivement de -30% au minimum et atteignent les -40%. De quoi vous faire plaisir avec ces Huawei P30 tout en économisant quelques centaines d’euros au Black Friday, un montant non négligeable à l’approche des fêtes.

Pour rappel, Huawei a officialisé les nouveaux Mate 30 et Mate 30 Pro il y a quelques mois à peine en digne successeurs des Huawei P30 et P30 Pro, sauf que les smartphones présentent un inconvénient que certains pourront considérer comme très handicapant. Les téléphones se basent bel et bien sur la version open source d’Android, mais ils n’embarquent ni le Play Store ni aucun service de Google. Les Mate 20 et Mate 20 Pro sont les derniers de la gamme à se doter de ces derniers, tout comme les Huawei P30 et P30 Pro présentés il y a un an à peine. Vous pourrez donc profiter du Black Friday pour vous tourner vers les Huawei P30 lors de l’opération.

C’est aussi l’intégration de Google et ses services qui rend les Huawei P30 et P30 Pro intéressants au Black Friday. Les Mate 20 et Mate 20 Pro ont désormais un peu plus d’un an, mais ils restent encore des smartphones avec un très bon rapport qualité-prix et plusieurs caractéristiques techniques avantageuses. Ces derniers sont un très bon choix pour tous ceux qui auraient un budget un peu plus serré, mais qui voudraient quand même se tourner vers un smartphone de qualité au Black Friday. Le Huawei Mate 20 tombe à moins de 400 euros grâce à cette promotion, c’est encore rarement vu.

Opter pour un Huawei P30 au Black Friday

Durant le Black Friday, les Huawei P30 et P30 Pro ainsi que les Mate 20 et Mate 20 Pro font partie des millions de produits mis en réduction par Amazon. Rappelons que les téléphones de la marque constituent le haut de gamme du marché des smartphones. D’ailleurs, il n’avait jamais bénéficié de telles remises avant cette excellente réduction du marchand en ligne. Ils deviennent beaucoup plus accessibles financièrement que la majorité de leurs concurrents actuels. En comparaison, les Samsung Galaxy S10 coûtent environ 800 euros tandis que la gamme iPhone 11 peut atteindre les 1 000 euros.

Pour ce qui est des caractéristiques des gammes de smartphones Huawei en promo lors du Black Friday sur Amazon, il faut rappeler que les Huawei P30 et P30 Pro se tournent vers la qualité de la photo. En comparaison, les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro se concentrent vers un écran de qualité. Si vous souhaitez en savoir sur les fonctionnalités des smartphones, n’hésitez pas à vous rendre sur les fiches produits Amazon dédiées aux deux produits.

Nous vous conseillons plutôt de vous tourner vers les Huawei P30 et P30 Pro durant Black Friday, principalement car ce sont les deux smartphones les plus récents de la marque. On ne compte évidemment pas les Mate 30 et Mate 30 Pro qui n’embarquent aucun service de Google. Mais si votre budget est plus restreint, les Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro se présenteront comme d’excellents compromis. Sortis il y a un peu plus d’un an, ils sont toujours une référence qui reste très bien positionnée sur le marché mondial.

Amazon donne tout sur les smartphones

Pour Amazon, la Black Friday Week est l’occasion de dévoiler ses meilleures promotions en masse, au point que des millions sont disponibles en plus de celles sur les smartphones Huawei P30 et P30 Pro. D’autres produits de grandes marques voient également leur prix réduire, à l’exemple des Galaxy S10 de Samsung ou des MacBook et des iPad d’Apple. On mentionnera également la PS4 de Sony ainsi que la Nintendo Switch, produit phare de chaque édition du Black Friday.

La Black Friday Week bat son plein et les promotions sont nombreuses et qualitatives, comme en atteste celles sur les Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro. Vous pourrez donc vous faire plaisir ou anticiper sur les fêtes de fin d’année qui ont lieu dans quelques semaines, le tout en économisant au bon moment de l’année. Attention, nous rappelons que ces offres sont vouées à se terminer d’ici quelques heures à peine, car les stocks sont très limités.

Si vous avez été trop rapide dans l’achat de votre smartphone Huawei P30 au Black Friday, sachez que vous avez droit à une deuxième chance. Amazon propose un délai de rétraction de 30 jours, contre 15 jours pour Cdiscount, Fnac et Darty. Durant cette période, vous pouvez renvoyer le produit et vous faire rembourser en intégralité.

Voici toutes les offres Amazon au Black Friday :

