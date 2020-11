Black Friday : le TOP des 10 prix sacrifiés pour ce jeudi 🔥

En attendant le Black Friday sur Amazon, Darty ou Fnac, les marchands nous font attendre avec de très belles offres. Si vous voulez faire des économies tout en évitant le rush de fin la novembre, ce jeudi est une bonne occasion de faire ses courses de Noël. Ci-dessous, nous avons mis en place une sélection dynamique avec tous les bons plans en cours.

Comme chaque annĂ©e, le Black Friday Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty est un Ă©vĂ©nement Ă part entière dans le calendrier. Les marchands attendent cette opĂ©ration avec grande impatience pour booster les volumes de la fin d’annĂ©e. C’est encore davantage le cas cette annĂ©e avec la crise sanitaire, qui a pĂ©nalisĂ© une partie des revenus sur le dĂ©but d’annĂ©e.

Pour Black Friday, les Amazon et consorts mettent tous en place deux styles de remises. Il y a les offres flash dans un premier temps, et les promotions du jour dans un second. Les premières n’ont pas vocation Ă tenir plus que quelques heures. Elles ciblent surtout des grandes marques et des produits très demandĂ©s. C’est une bonne manière de faire revenir les curieux assez souvent.

Black Friday, une opération hors-norme

Amazon a lancĂ© le Black Friday avant l’heure dès le 26 octobre dernier. La plateforme marchande amĂ©ricaine a du faire marche arrière sur demande du gouvernement. Depuis, si elle a stoppĂ© la communication, elle continue ses offres flash au quotidien (comme pendant l’annĂ©e). C’est la mĂŞme chose sur les Cdiscount, Fnac et consorts. Il faut quand mĂŞme dire qu’Amazon reste un cran devant les autres, comme durant toute l’annĂ©e.

Black Friday compris, Amazon est un leader du marchĂ© en France. Il possède environ 22% de parts de marchĂ©. Par ailleurs, 57,5% des français qui ont fait un achat sur sur internet ont utilisĂ© la plateforme en 2019. Cela dit, les e-commerçants français s’en sortent très bien. Cdiscount, Fnac, Rue du Commerce ou Darty sont toujours très compĂ©titifs, y compris pendant l’annĂ©e.

Si Black Friday et Amazon sont toujours associĂ©s, c’est parce que l’opĂ©ration vient Ă l’origine des États-Unis. C’est le marchand qui a exportĂ© la tradition dans le monde, y compris en France. Cela dit, le Black Friday voit ses revenus ĂŞtre tirĂ©s Ă 80% dans les magasins physiques en France (chiffres 2019), contre seulement 20% sur internet. Amazon croque une petite partie de cela.

Aujourd’hui, Black Friday est devenu un incontournable du marchĂ© pour plusieurs raisons. La principale reste qu’il permet aux français de faire leurs achats de NoĂ«l Ă des prix plus avantageux. Ils peuvent ainsi Ă©conomiser entre 20 et 40% sur leurs dĂ©penses, très facilement. Cela concerne tous les types de produits, depuis la high-tech en passant par les jouets, consoles ou la dĂ©coration.

Amazon, le chef du e-commerce en France

Pour Amazon, Black Friday n’est plus le principal Ă©vĂ©nement de l’annĂ©e. Il capitalise dĂ©sormais sur le Prime Day, qui est son opĂ©ration bien Ă lui. Elle s’est tenue en octobre dernier, suite Ă plusieurs mois de retard Ă cause de la crise. En gĂ©nĂ©ral, elle a lieu lors du mois d’anniversaire de la sociĂ©tĂ©, en juillet. Au niveau du chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ©, ce Prime Day reprĂ©sente plus que le Black Friday chez le marchand amĂ©ricain.

Pour ce Black Friday, Amazon voit une sĂ©rieuse concurrence des cyber-marchands français. Et c’est tant mieux. Depuis le dĂ©but du mois de novembre, on voit de très belles offres du cĂ´tĂ© de chez Cdiscount. C’est par exemple le cas des casques Bose QC 35 II et Headphones 700 qui sont en forte promotion. De mĂŞme, le Mi Note 10 a vu son prix chuter Ă quelques semaines du Black Friday.

Sur Amazon, ce sont les AirPods Pro qui ont le vent en poupe. Le Black Friday devrait mettre Ă l’honneur d’autres produits Apple, mais on n’en sait rien pour le moment. En attendant, on retrouve de très belles promos sur de l’Ă©lectromĂ©nager, des jeux vidĂ©os ou sur de l’informatique. Plusieurs ordinateurs et Chromebook sont aperçus en forte promotion. Les excellentes Philips Hue sont aussi en promo pour cette opĂ©ration.

Le Black Friday, chasse-gardée du géant Amazon

En tant qu’Ă©vĂ©nement amĂ©ricain, le Black Friday sur Amazon sera un grand moment. Cela sera aussi le cas sur les sites e-commerce français qui se battent très bien avec des offres parfois meilleures. Il y en aura pour tous les goĂ»ts, il faudra ĂŞtre vif pour ne pas manquer les offres affichĂ©es. En ce jeudi, on retrouve dĂ©jĂ de très belles promotions Ă prendre. Dans les derniers jours, les ruptures ont Ă©tĂ© nombreuses.

Oui, il faudra se dĂ©pĂŞcher pour saisir les offres pour ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount et tous les autres. Pour autant, les marchands vous donnent toujours un filet de sĂ©curitĂ©. En l’occurrence, sur Cdiscount ou encore Fnac, vous avez 14 jours pour retourner votre achat et obtenir un remboursement complet. Amazon offre encore plus de flexibilitĂ© avec une date de retour maximum qui est dĂ©finie au 31 janvier 2021.

Avec ce petit dĂ©tail, Amazon pourrait encore renforcer son emprise sur ce mois de Black Friday. En effet, il permet ainsi aux gens de faire leurs cadeaux de NoĂ«l sans mĂŞme avoir Ă s’inquiĂ©ter des retours. Ils pourront donc les offrir et les rendre s’ils ne plaisent pas au destinataire. Cela ne sera pas le cas chez les autres cyber-marchands qui se limitent Ă la durĂ©e minimum imposĂ©e par la loi française.

Chez Amazon, Black Friday sera un festival de bons plans. Toutes les catégories seront visées par les remises et nous serons là pour vous aider à vous y retrouver. Dès ce jeudi, nous tenons la liste à jour ci-dessus. Au fil du temps, la sélection évoluera selon les offres disponibles.

