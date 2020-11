Black Friday : 10 offres de FOLIE à saisir ce dimanche 🔥

Ça y est, Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres commence dans moins de deux semaines. C’est proche, mais ce n’est pas encore d’actualité. Pourtant, tous les marchands ont décidé d’anticiper le lancement officiel de l’opération en proposant des promos très agressives en avance. C’est déjà possible de faire de belles économies alors qu’aucun ne communique sur l’événement. Voici notre liste des meilleurs bons plans du jour. Voici les deals de ce dimanche.

Cette semaine, le Singles Day ont remporté un franc succès. S’il n’a pas commencé, le Black Friday sur Amazon sera définitivement à la hauteur des attentes cette année. Le marchand est présent, mais on pourra aussi compter sur la forte présence des enseignes françaises, représentées par Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Tous affichent déjà des deals intéressants alors que l’opération n’a pas encore véritablement débuté.

Black Friday sur Amazon devrait bien avoir lieu, mais la question se pose quand même à cause du contexte sanitaire. Dans tous les cas, vous avez tout intérêt à profiter des deals en cours dès maintenant afin de ne pas être déçu. Depuis le début du mois de novembre, il y a de belles promotions mises en ligne sur toutes les plateformes marchandes. Tous les deals sont des offres flash, ce qui veut dire que les ruptures de stock sont toujours rapides. Cette liste devrait vous aider à découvrir plus vite les bons plans en cours de la thématique high-tech. Même si l’opération change de nom, les promotions seront là pour vous permettre d’économiser.

Amazon en route pour Black Friday

Black Friday sur Amazon devrait bien avoir lieu. Pour l’instant, le marchand n’a pas l’intention d’annuler ou de décaler l’opération annuelle. Tous les clients ont auront l’opportunité de prendre de l’avance sur les fêtes de fin d’année. D’ailleurs, l’événement est connu comme une période où les Français font leurs cadeaux de Noël tout en bénéficiant de prix cassés.

Black Friday et Amazon ont un lien direct. Cela s’explique par le fait qu’ils sont tous les deux originaires des États-Unis et qu’ils se sont ensuite développés dans d’autres pays. La plateforme marchande a beaucoup aidé à ce que l’événement gagne en réputation dans le monde. Malgré tout, Amazon représente une petite part de cet événement, en France, il peut se vanter d’atteindre les 20% des ventes du ecommerce. Toutefois, c’est beaucoup moins que dans de nombreux autres pays d’Europe.

En plus, le ecommerce ne représente que 10% des ventes, le reste se fait dans les boutiques physiques lors de cette opération. Pour ce Black Friday, Amazon aura de la concurrence —comme c’est toujours le cas. En effet, Cdiscount, Fnac ou Darty ont déjà fait part de leur volonté de soutenir les marchands français. Beaucoup ont été obligés de fermer en raison des mesures sanitaires, ils comptent beaucoup sur la vente en ligne, surtout à cette période de l’année qui est décisive.

D’ordinaire, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et autres commence officiellement le vendredi 27 novembre. Mais cette année, c’est un peu différent, ce qui nous rappelle la Black Friday Week de l’an dernier. Tous les marchands ont dévoilé des deals agressifs dès le début du mois de novembre afin d’étaler l’événement sur une période plus longue. Par contre, les promotions sont limitées autant par le temps que par les stocks disponibles, il faut obligatoirement faire preuve de rapidité pour en profiter.

Quelles sont les réductions du jour ?

Si Black Friday sur Amazon n’a pas encore vraiment commencé, le marchand commence déjà à envoyer du lourd. Toutes les thématiques de produits ont droit à des remises, que ce soit l’électronique, la mode, la décoration, la santé ou encore la culture et le bricolage. Il y a forcément moyen de faire des affaires dès aujourd’hui, mais il faut être patient. Et pour cause, les deals s’affichent sur plusieurs centaines de pages web. Vous pouvez vous aider de notre sélection, ou tout simplement taper le produit dans la barre de recherche, cela vous fera gagner du temps.

Si vous n’avez pas envie de passer trop de temps à regarder toutes les pages consacrées aux offres flash, notre liste devrait vous aider. Vous avez une petite sélection des meilleurs deals sur Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount, Fnac ou encore Darty. Nous évoquons aussi AliExpress, une plateforme en ligne qui a tout cassé pendant le Single Days qui a eu lieu le 11/11. Sa force de frappe est impressionnante, c’est le 5ème plus grand marchand en ligne en France.

Dans le cas où vous avez mis notre sélection d’offres en favori, vous avez certainement remarqué quelques évolutions durant la journée. En effet, les bons plans disparaissent vite et d’autres apparaissent de façon tout aussi soudaine. Pour suivre ce Black Friday sur Amazon et ailleurs, n’hésitez à visiter cette page plusieurs fois dans la journée, surtout si vous êtes en quête d’un article sur la high-tech. Notre liste se concentre sur cette thématique, mais toutes les autres sont aussi concernées.

Amazon se prépare

Lors de ce Black Friday en avance, Amazon affiche des offres de folie, c’est un fait. Mais la plateforme a décidé d’aller plus loin en affichant d’autres avantages. Vous pouvez bénéficier de la livraison en une journée comme vous pouvez renvoyer un produit pendant 30 jours. Si c’est votre cas, vous êtes remboursé en intégralité dans les jours qui suivent. Le marchand a décidé de réserver une petite surprise à ses clients.

Depuis octobre, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour faire un retour. En somme, vous pouvez bénéficier du Black Friday sur Amazon pour choisir vos cadeaux de Noël à prix barré. Si l’un d’entre eux ne plaît pas à son destinataire, vous avez tout le temps de le renvoyer tranquillement en janvier. C’est une bonne façon d’éviter d’avoir à le revendre sur une autre plateforme et à perdre de l’argent. Entre ce délai rallongé et les bons plans, l’avantage est double.

Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty est déjà massif alors qu’il n’a même pas encore eu droit à son coup d’envoi officiel. Par contre, toutes les offres ne durent pas plus de quelques heures à cause des stocks très limités, il faut obligatoirement être rapide pour espérer faire des économies.

