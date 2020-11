Black Friday : les 10 deals FOUS à ne pas rater ce mardi 🔥

Le Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres plateformes n’a pas encore commencĂ©. Pourtant, on retrouve dĂ©jĂ des bons plans de choix sur des articles populaires, de quoi vous aider Ă faire des affaires pendant ce mois de novembre. Ci-dessous, nous avons prĂ©parĂ© une petite liste des meilleures affaires de ce mardi, en nous concentrant sur le domaine de la high-tech.

Voir toutes les offres

Si vous connaissez un peu le Black Friday sur Amazon ou chez les autres marchands en ligne, vous ĂŞtes tout aussi familier avec l’ampleur de cet Ă©vĂ©nement. Au fil des annĂ©es, l’opĂ©ration a pris une place si massive qu’elle dĂ©passe dĂ©sormais les French Days ou les soldes. Le mois de novembre Ă©tant assez vide sans cette dernière, tous les commerçants accordent beaucoup d’importance Ă cet Ă©vĂ©nement —surtout cette annĂ©e.

Et pour cause, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou Darty a lieu Ă la pĂ©riode parfaire pour faire des Ă©conomies sur les cadeaux de NoĂ«l. Toutes les catĂ©gories de produits sont concernĂ©es par les prix barrĂ©s, Ă l’exemple de la technologie, mais aussi de la mode, de la culture, de la beautĂ© ou du bricolage. Notre liste est relativement courte, mais les deals concernent des milliers des rĂ©fĂ©rences qui sont proposĂ©es Ă prix mini.

Black Friday mis Ă l’honneur sur Amazon et Cdiscount

Le Black Friday n’est pas une crĂ©ation du marchand Amazon, mĂŞme si beaucoup le pense. Le point commun entre les deux tient dans le fait qu’ils viennent des États-Unis. DĂ©sormais, l’opĂ©ration occupe une place de choix sur le web chaque mois de novembre. La plateforme amĂ©ricaine a importĂ© l’évĂ©nement en France, mais beaucoup d’autres acteurs sont prĂ©sents lors de cet Ă©vĂ©nement, dont des commerçants français.

Cette annĂ©e, les français comptent sur l’opĂ©ration pour faire des Ă©conomies. Et pour cause, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty permet de faire de belles affaires sur des produits qui deviennent plus accessibles. Tous dĂ©voilent dĂ©jĂ des deals impressionnant, ce qui permet de faire des achats raisonnĂ©s pendant cette pĂ©riode plutĂ´t que de tout devoir choisir dans l’urgence Ă la date officielle de l’Ă©vĂ©nement, le 27 novembre.

Lors de ce week-end, plusieurs produits premium ont bĂ©nĂ©ficiĂ© de belles promotions. On a pu voir des chutes de prix allant jusqu’Ă -30% sur les AirPods, le Redmi Note 9 Pro ou encore la Microsoft Surface Pro 7. En cette pĂ©riode de novembre, vous n’avez mĂŞme pas besoin d’attendre le Black Friday, car Amazon et ses confrères dĂ©voilent dĂ©jĂ d’excellentes promotions.

Le Black Friday sur Amazon est relativement compromis en cette pĂ©riode. Il devrait bien avoir lieu, mais il règne encore quelques incertitudes au sujet de sa tenue. Dans le doute, autant profiter de suite des deals sur Amazon, mais aussi Cdiscount, Fnac, Darty ou autres. Vous avez la possibilitĂ© de sĂ©curiser vos achats Ă prix barrĂ©s grâce Ă des deals qui atteignent jusqu’Ă -80% selon les rĂ©fĂ©rences. On a pu voir des remises qui n’avaient jamais Ă©tĂ© aussi Ă©levĂ©es jusqu’ici.

Pour dĂ©couvrir les promotions sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Le Black Friday, une opération de grande ampleur

Black Friday ou non, Amazon a pour habitude de proposer ses offres selon deux formats différents. On retrouve les offres flash, des deals assez fous toujours limités dans le temps et dans la limite des stocks disponibles. Ces promotions affiche toujours un compteur qui affiche ces deux informations, mais elles partent souvent en quelques heures, voir moins, car elles concernent des produits attrayants.

Sinon, le marchand affiche des offres plus continues dans le temps, elles peuvent aussi concerner des produits intĂ©ressants. Si Black Friday sur Amazon n’est pas encore vraiment d’actualitĂ©, la plateforme marchande ne se gĂŞne pas pour faire chuter les prix des smartphones de Xiaomi ou Huawei, mais aussi des aspirateurs iRobot ou des ampoules Philips Hue. Les promotions sont disponibles par milliers chaque jour, cela demande un peu de patience.

Comme pendant le Black Friday, Amazon, Cdiscount et Fnac affichent des nouvelles offres tous les jours. Si l’opĂ©ration n’a pas encore commencĂ© officiellement, les deals sont largement Ă la hauteur de ce vendredi noir qui aura lieu sous peu. Tous les français peuvent accĂ©der Ă ces promotions pour anticiper les cadeaux de NoĂ«l Ă prix mini.

Compte tenu de la situation sanitaire en France et dans le monde, la situation est un peu particulière. Le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et ailleurs aura vraisemblablement lieu, mais tous les marchands s’inquiètent pour la logistique autant pour les entrepĂ´ts. La question des stocks se pose aussi, car beaucoup de marchands ont fait face Ă d’importantes ruptures sur plusieurs produits lors du premier confinement de mars. Et pour cause, beaucoup de français se sont tournĂ©s vers les achats en ligne, faute de pouvoir se rendre dans les boutiques physiques.

Commencer ses cadeaux de Noël (à prix mini !)

Quelques marchands font dĂ©jĂ face Ă des ruptures de stock sur certaines catĂ©gories de produits comme les jouets ou la high-tech. Vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă prendre de l’avance, mĂŞme avant que le Black Friday chez Amazon ne commence. En plus, le marchand affiche un petit avantage non nĂ©gligeable. Tous les clients peuvent effectuer un retour sur un produit (ou plusieurs) jusqu’au 31 janvier 2021. C’est parfait pour choisir les cadeaux de NoĂ«l de suite et les offrir lors des fĂŞtes, il est ensuite possible de les renvoyer sans frais pour ĂŞtre remboursĂ©. C’est plus simple et plus Ă©conomique que de devoir les revendre ensuite.

Habituellement, le marchand amĂ©ricain propose un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours Ă la suite d’une livraison. Pour Black Friday, Amazon change ses habitudes, ce qui offre la possibilitĂ© Ă tous d’anticiper sans stress pour les retours en cas de besoin. Toutefois, les plateformes françaises comme Cdiscount, Fnac ou Darty se limitent toujours aux 14 jours.

Le Black Friday sur Amazon et ailleurs est compromis cette annĂ©e, nous le disions. Le marchand en ligne en a bien conscience, c’est pour cela qu’il profite de ce mois de novembre pour afficher des remises gĂ©nĂ©reuses. Cdiscount et Fnac dĂ©voilent Ă©galement d’excellentes promotions alors qu’on ne pensait pas que leur prĂ©sence serait aussi forte lors de ce mois de novembre, ils mettent la barre très haute. Tous les deals sont du niveau du Black Friday alors que l’opĂ©ration n’est pas encore d’actualitĂ©.

Par contre, les stocks sont très restreints. Mieux vaut ne pas attendre le dĂ©but officiel de Black Friday, sachant que vous pouvez très bien prendre le produit dès maintenant et le retourner pour prendre le mĂŞme produit s’il est moins cher lors de l’Ă©vĂ©nement. Dans tous les cas, c’est la pĂ©riode parfaite pour sĂ©curiser les cadeaux de NoĂ«l.

Pour profiter des deals en cours, c’est par ici :

Voir toutes les offres