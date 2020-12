Black Friday : 10 dernières pépites à ne pas rater dimanche 🔥

Suite Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres, les marchands ont décidé de prolonger les promotions. Sous l’intitulé « les offres de Noël », on peut encore trouver des très beaux deals toujours en cours ce dimanche. Si vous avez l’intention de faire des économies avant les fêtes de Noël, voici notre liste des meilleures promotions de la journée.

Cette édition de Black Friday ne s’est pas passée de la même façon que les précédentes. Et pour cause, tous les acteurs en ligne ont pris la décision de décaler l’événement d’une semaine, le temps que les magasins puissent rouvrir suite aux restrictions sanitaires en France. Ainsi, l’opération s’est tenue le 4 décembre dans l’Hexagone tandis qu’elle a eu lieu vendredi de la semaine précédente partout ailleurs.

Certains marchands n’ont pas été en mesure de suivre ce nouveau calendrier pour ce Black Friday. Ainsi, ils ont dévoilé une alternative à l’opération classique, pour le plus grand bonheur des français. Et pour cause, ceux-ci ont pu accéder à des promotions pendant deux semaines cette année, l’occasion de faire de belles économies avant les fêtes. C’est encore possible en ce dimanche grâce aux milliers d’offres encore en cours.

Amazon à fond après le Black Friday

Lors de ce Black Friday, Amazon a mis le niveau très haut. Il s’était déjà illustré lors du Prime Day qui a eu lieu au mois d’octobre, une autre opération qui met en avant des tonnes de deals pour fêter l’anniversaire du marchand en ligne. Si c’est un des plus gros événements de la plateforme, Black Friday en France reste plus populaire pour l’instant, quoique Prime Day gagne en popularité au fil des années.

Si Amazon a envoyé du lourd pour Black Friday, il était loin d’être le seul. Bon nombre d’autres acteurs de poids sont présents pour cette opération en France, dont des marchands très populaires comme Cdiscount, Fnac, Darty et autres. La plateforme a également du composer avec la forte présence des marques et des marchands internationaux. Cette année, Dyson et Samsung qui ont fait fort directement sur leur site officiel respectif.

Black Friday sur Amazon est peut-être fini, mais les deals sont encore présents sur le site marchand. On peut trouver des offres flash, ce sont des promos qui ne durent pas dans le temps, car elles sont restreintes par la limite des stocks disponibles. Elles concernent souvent des produits de choix. Sinon, il y a aussi les deals qui durent un peu plus longtemps, c’est aussi une opportunité pour réaliser des économies.

Lors de ce Black Friday, Amazon a dû composer avec les ruptures de stock. Même certains produits qui n’ont pas eu droit à des remises ont été en rupture de stock. C’est le cas des iPhone 12, qui n’ont pas été visés pas des réductions, mais qui ont été vite indisponibles après leur sortie. Les offres en cours partent encore très rapidement.

Cette année, les marchands ont dû se pencher de près sur la gestion de stock. Même avant que Black Friday sur Amazon ne commence, le site marchand et ses concurrents ont eu des difficultés avec les flux de commandes. Celles-ci ont été plus massives que les années passées car les français ont pris l’habitude de se tourner vers les achats en ligne avec la crise sanitaire.

Les meilleures offres disponibles chez Amazon

Black Friday sur Amazon et ailleurs est terminée, mais les deals sont encore bien présents. Cette offre spéciale est signée RED by SFR, l’opérateur a décidé de faire chuter les tarifs des nouveaux iPhone 12 peu de temps après leur sortie. Pour promouvoir son récent site, l’opérateur avance une offre qui combine une promo de 50 euros et une ODR de 100 euros sur chaque modèle.

Les iPhone 12 ne sont pas les seuls smartphones encore concernés par les remises. Cdiscount met en avant une excellente offre sur le Mi 10 Lite 5G. À fond pour ce Black Friday, le français continue avec une réduction de -40% sur le smartphone de Xiaomi dévoilé il y a quelques mois à peine. Grâce à l’ODR en cours, il tombe à seulement 249 euros au lieu 349 euros. C’est le meilleur prix en cours pour le moment.

L’autre marque mise en avant suite à ce Black Friday n’est pas non plus sur Amazon. Il s’agit des aspirateurs Dyson, dont les stocks ont été vidés en très peu de temps quand la boutique officielle a dévoilé ses offres. Maintenant, il faut aller chez des revendeurs pour trouver des modèles sans fil. Actuellement, Cdiscount met à l’honneur le Dyson V7 avec une belle remise.

Voilà une courte sélection des deals encore en cours suite à ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore Darty. La majorité des marchands continuent de pousser de belles offres à l’approche des fêtes, vous avez encore l’occasion de réaliser de belles économies pour Noël.

Pensez à regarder les délais de livraison

Durant cette édition de Black Friday, Amazon a été obligé de repousser certains délais de livraison. C’est assez rare de la part du marchand pour être souligné. Pensez bien à regarder les dates avant de valider votre commande, surtout si vous tenez à être livré avant Noël. En conséquence, la plateforme a repoussé son délai de retour au 31 janvier 2021, c’est parfait en cas de besoin, vous avez plus de temps que les 30 jours classiques.

Beaucoup d’offres sont encore en ligne ce dimanche. Même si Black Friday sur Amazon et consorts est fini, les deals sont encore nombreux chez les marchands, le rythme continue fort. Vous avez encore un peu de temps pour espérer faire des économies sur les fêtes. Si vous voulez gagner un peu de temps, n’hésitez pas à consulter notre liste.

Pour voir les offres en cours sur Amazon, c’est ici :

