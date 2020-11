Black Friday : les 10 méga promos à saisir ce lundi 🔥

Nous entrons dans la dernière ligne droite du Black Friday : Amazon, Fnac ou Darty sont sur les rangs. Les promotions se comptent par dizaines de milliers, et nous les avons classé et trié pour vous. Ci-dessous, notre sélection des bonnes affaires à ne pas louper ce lundi.

En France, le Black Friday a été reporté d’une semaine. Il est passé du 27 novembre au vendredi 4 décembre. Cela dit, depuis le 27 novembre, tous les e-marchands enchainent les promotions de façon très intense. Les marques les plus demandées et les plus premium sont ciblées par des réductions. Si vous voulez faire de vraies économies, c’est une opportunité unique dans l’année.

Pour éviter le rush du Black Friday, Amazon dévoile tous les jours des milliers de promotions. Ce week-end, on a vu des marques aussi premium que Samsung, Apple, Xiaomi ou encore iRobot être en forte promotion. Le marchand n’hésite pas à casser les prix jusqu’à 70% sur certaines références. Sur des produits moins réputé, ce pourcentage va même plus loin.

Amazon, chef de file au Black Friday

Oui, Amazon a exporté le Black Friday en France. Toutefois il est loin d’être le seul acteur à en profiter. Aujourd’hui, il joue même un rôle minoritaire dans cet événement qui s’est ancré dans la tradition française. Les marchands locaux comme Fnac ou Darty ont même décidé de rapatrier une partie de leur budget des soldes pour l’investir sur Black Friday.

Il faut dire que le Black Friday a tout pour plaire. En effet, il se situe à une date critique – à quelques semaines de Noël. C’est une période de forte consommation où les français ont envie de faire des économies. Grâce à cette opération spéciale, ils peuvent sereinement faire leurs cadeaux de Noël avec des rabais assez conséquents. Il faudra cependant savoir bien fouiller pour identifier les pépites.

En effet, le Black Friday a lieu sur Amazon, Fnac et bien d’autres cyber-marchands. De l’un à l’autre, les remises ne sont pas les mêmes. Pour couronner le tout, les sites e-commerce enchainent des ventes flash limitées. Il faut donc savoir être là au bon endroit et surtout au bon moment. C’est pourquoi notre liste à jour ci-dessus vous aidera à voir en un clin d’oeil les offres à ne pas rater.

Ce qui a permis la notoriété du Black Friday, c’est aussi le côté premium des offres. Les soldes, qui historiquement ont été une opération de déstockage, sont en perte de vitesse car ils ne concentrent que des produits qui ont du mal à se vendre. Pour Black Friday, Amazon n’hésite pas à tomber les prix sur des marques premium comme Apple ou Samsung. Cela suscite forcément de l’intérêt du grand public.

Quels sont les meilleurs deals pour ce lundi ?

Depuis ce lundi matin, nous entrons dans la Black Friday Week. Il y a donc une nouvelle vague de promotions qui vient d’arriver sur tous les sites marchands. Si vous allez dans la rubrique dédiée aux promotions chez Amazon, vous allez voir des dizaines de pages de bons plans. Et encore, il y en a bien d’autres encore. Il suffit de taper le produit qui vous intéresse dans la barre de recherche pour découvrir les offres.

Pour Black Friday, Amazon espère terminer l’année en beauté. Le chemin a été compliqué en 2020, même pour lui. C’est aussi le cas pour Fnac ou les autres sites e-commerce français. Tous ont l’intention de faire de belles promotions pour drainer des volumes et compenser une année en dents de scie. Si vous avez un peu de temps ce lundi, c’est le moment de réaliser des économies.

Attention, le Black Friday est aujourd’hui une opération principalement « physique ». L’an dernier, c’est environ 80% du chiffre d’affaires générés sur la période qui a été fait dans des magasins physiques. Les sites e-commerce devraient toutefois tirer leur épingle du jeu cette année en raison de la crise sanitaire. Les français privilégient les achats sur le web pour éviter au maximum les contacts physiques.

Cela implique donc que les stocks devraient partir encore plus vites. Les cyber-marchands n’ont pas forcément réussi à faire davantage de stock pour Black Friday, Amazon y compris. On voit les délais de livraison de rallonger très vite – parfois proches de Noël. Si vous voulez sécuriser vos achats à prix réduit avant les fêtes de fin d’année, nous ne pouvons que vous inciter à être vif.

Renvoyez vos achats après Noël sur Amazon

Pour réussir son Black Friday, Amazon offre de la souplesse en plus à ses clients. En l’occurrence, ils pourront retourner tous leurs achats jusqu’au 31 janvier 2021. C’est une bonne façon pour faire ses courses de Noël dès ce jour et les rendre après s’ils ne plaisent pas. Ça n’est pas possible chez les rivaux comme Fnac ou Darty, qui limitent les retours à 14 jours après livraison.

Cet année, l’engouement pour Black Friday devrait être encore plus fort. Les français veulent faire des économies alors que la situation économique s’obscurcit avec la crise économique. C’est pour cette raison que les sites e-commerce ont décidé de baisser les prix dès à présent, sans attendre le 4 décembre. S’ils ne communiquent pas sur le sujet, des réductions sont déjà accessibles.

Comme vous pouvez le voir dans notre sélection spéciale Black Friday plus haut, les plus belles marques sont visées. On retrouve du Microsoft, Apple, Samsung dans la high-tech. Sur d’autres catégories – comme l’électroménager par exemple – ce sont les plus grandes marques du secteur qui sont en promotion. Faites vite car le stock est toujours limité. Les premières ruptures de stock ont déjà eu lieu ce week-end.

