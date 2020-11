Black Friday : 10 meilleurs deals à saisir en URGENCE ce lundi 🔥

On ne sait plus quand a lieu Black Friday : Amazon, Fnac ou Cdiscount l’ont dĂ©calĂ© au 4 dĂ©cembre – mais ils ont proposĂ© tout le week-end des prix rĂ©duits. En parallèle, d’autres acteurs du e-commerce tels que Dyson ont maintenu leur opĂ©ration spĂ©ciale Black Friday sur les dates classiques. Pour vous faciliter vos recherches, voici notre sĂ©lection pour ce lundi.

Voir toutes les offres

Cette annĂ©e, Black Friday sur Amazon et consorts sera un peu spĂ©cial. En effet, face Ă la crise sanitaire, les marchands actifs en France ont dĂ©cidĂ© de revoir leur stratĂ©gie. Si l’Ă©vĂ©nement est attendu par les français, il a Ă©tĂ© officiellement dĂ©calĂ© au vendredi 4 dĂ©cembre prochain. Pour autant, depuis vendredi dernier, on voit des remises dignes d’un Black Friday.

Les marchands ont annoncé des opérations qui semblent être des alternatives à Black Friday. Darty a par exemple lancé son opération « des promos plein la hotte » ou AliExpress a annoncé ses « Hottes Days ». Amazon ne se place pas avec un nom spécifique. Quant au coréen Samsung, il a décidé de remplacer le Black Friday de cette semaine par les Samsung Days.

Une alternative Ă Black Friday sur Amazon

Dans le monde, Black Friday sur Amazon aura lieu ce vendredi. En France, il a finalement Ă©tĂ© dĂ©calĂ© par le marchand (au 4 dĂ©cembre) pour soutenir les petits commerces locaux. Cela dit, Amazon publie chaque jour de nouvelles promotions – et c’est ce qu’on voit ce lundi. Les rĂ©ductions sont Ă©quivalentes Ă celle d’une Black Friday Week standard. Vous avez donc tout intĂ©rĂŞt Ă vous dĂ©pĂŞcher – et vite.

Si le mot Black Friday semble presque tabou aujourd’hui, les marchands se montrent plus gĂ©nĂ©reux que jamais. Les promotions sont partout Ă la hauteur d’une telle opĂ©ration – que ce soit sur Amazon, Fnac, Darty ou Rakuten. Vous pouvez Ă©conomiser entre 30 et 50% sur les marques les plus premium. Sur des produits moins rĂ©putĂ©s, les rĂ©ductions montent mĂŞme parfois jusqu’Ă -80%. C’est fou.

Pour ce Black Friday, Amazon et ses homologues ne se limitent pas Ă la technologie. Outre les ordinateurs, smartphones et autres accessoires, on retrouve des deals dans d’autres catĂ©gories. Cela concerne la beautĂ©, la mode, le sport, la dĂ©coration ou encore les jouets Ă la mode. Si vous voulez faire vos achats de NoĂ«l Ă prix rĂ©duit, c’est une bonne opportunitĂ© pour en profiter ce lundi.

Il faut se rendre Ă l’Ă©vidence, les promotions partent Ă toute vitesse depuis quelques jours. Les français privilĂ©gient les achats sur internet en raison de la situation sanitaire. Ils prĂ©fèrent Ă©viter les dĂ©placements inutiles – et ils achètent alors sur internet. Ils ont tout intĂ©rĂŞt puisque les rĂ©fĂ©rences sont aussi en forte promotion dans le cadre du Black Friday avant l’heure.

Pour voir les offres chez Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Amazon, Dyson et Samsung ont des promos

L’annĂ©e passĂ©e, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac concentrait une majoritĂ© des deals. Aujourd’hui, certaines petites boutiques sur internet arrivent Ă faire la diffĂ©rence. C’est le cas par exemple de Samsung ou de l’anglais Dyson, qui font de belles promotions sur leurs produits haut de gamme. Attention, une large partie des deals sont sur les sites marchands gĂ©nĂ©ralistes.

Depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration Black Friday (intitulĂ©e diffĂ©remment chez les marchands), on a vu les plus grandes marques en promotion. C’est le cas par exemple de Microsoft avec sa dernière Surface Pro 7. Cet excellent PC hybride enregistre un grand succès sur le site de la Fnac, oĂą un pack est en baisse de 42%. On voit aussi les AirPods Pro qui sont Ă 209€ (au lieu de 279€) sur le site Amazon.

Parmi les autres produits phares de ce Black Friday – sur Amazon ou ailleurs – on peut citer les iPhone 12 et 12 Pro. C’est chez RED by SFR qu’on peut trouver 50€ de remise sur ces nouveaux smartphones Apple. On voit aussi un Samsung Galaxy S20 Ă prix rĂ©duit directement sur la boutique officielle du fabricant. Il tombe Ă 649€ avec un bonus (bracelet Fit2 Ă 59,99€) et un prime de reprise de 100€. Il n’a jamais Ă©tĂ© Ă un prix aussi bas.

Malheureusement, il y a aussi dĂ©jĂ eu de nombreuses ruptures de stock. Il est d’ailleurs fort probable que ces promotions ne durent pas jusqu’au vrai Black Friday, qui se tiendra donc le vendredi 4 dĂ©cembre. Les marchands font tout pour rĂ©partir les promotions dans la durĂ©e et ne pas avoir une pression trop forte sur les entrepĂ´ts. C’est pour cela qu’on voit dĂ©jĂ des deals inĂ©dits un peu partout.

Ce lundi est une journée folle

Partout dans le monde, ce lundi sonne le dĂ©but de la Black Friday Week. Si en France, elle a Ă©tĂ© reportĂ©e d’une semaine, les marchands sont quand mĂŞme actifs. Ils ont dĂ©cidĂ© de dĂ©caler l’opĂ©ration la semaine dernière, mais ils ont quand mĂŞme dĂ©voilĂ© de belles choses. En attendant Black Friday, Amazon et Fnac sont ultra actifs. Ce sont eux qui ont les meilleurs deals.

On rappellera aussi qu’Amazon pour Black Friday offre une belle garantie pour ne courir aucun risque. Tous vos achats rĂ©alisĂ©s depuis fin octobre peuvent ĂŞtre renvoyĂ©s jusqu’au 31 janvier 2021. Cela vous permet ainsi de dĂ©marrer vos courses en amont de NoĂ«l, sans vous inquiĂ©ter des retours. Si le cadeau ne plait pas, vous pouvez donc le renvoyer sans aucun souci en janvier. Amazon fera alors un remboursement total.

Chez les autres marchands, la durĂ©e pour les retours est de 14 jours. Pour ce Black Friday, Dyson offre toutefois jusqu’Ă 30 jours de retours sur les produits. Cela dit, la marque a conservĂ© les dates classiques pour l’opĂ©ration – du 20 au 30 novembre. Si vous voulez profiter des meilleures deals, il faut donc sauter sur les opportunitĂ©s dès cette semaine – et ce lundi. La semaine prochaine, il sera peut-ĂŞtre trop tard.

Pour voir les offres chez Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres