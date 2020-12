Black Friday : 10 meilleurs deals jusqu’à 80% pour ce mardi 🔥

Black Friday pointe le bout de son nez. Les marchands ont lancé les hostilités vendredi dernier et leurs promotions envahissent le web. Si vous voulez avoir un aperçu des meilleures offres en cours, nous avons réalisé une liste pratique ci-dessous. Elle est mise à jour selon les stocks affichés.

Forfait mobile Prixtel 5 Go à 4,99€ par mois

Voir toutes les offres

Cette annĂ©e, Black Friday sur Amazon, Fnac et consorts sera diffĂ©rent des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes. En effet, si l’opĂ©ration s’est tenue partout dans le monde ce vendredi, elle a lieu avec une semaine de dĂ©calage en France. Les cyber-marchands se sont unis pour reporter le Black Friday pour attendre que les boutiques physiques soient elles-aussi ouvertes.

Si le concept de Black Friday n’est donc visible nulle part sur internet, les promotions sont belles et bien prĂ©sentes. Les cyber-marchands ont des stocks Ă Ă©couler et ils ont multipliĂ© les promotions depuis. Les produits et les marques les plus en vogue partent toutes avec des rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuses. Si vous n’avez pas le temps de scruter toutes les offres, notre sĂ©lection recense une partie des offres.

Black Friday, actif sur la technologie

Sur internet, l’Ă©lectronique et l’informatique sont toujours 2 thĂ©matiques prĂ©pondĂ©rantes au Black Friday. Cela dit, les acteurs comme Amazon proposent tous types de produits sur leur plateforme et ils sont tous en forte promotion. Autrement dit, vous pouvez dès maintenant retrouver des milliers de promotions sur des catĂ©gories comme le bricolage, la dĂ©coration, la santĂ© ou les jouets.

Si vous voulez rĂ©aliser des Ă©conomies sur vos cadeaux de NoĂ«l, Black Friday sur Amazon est une pĂ©riode Ă privilĂ©gier. Pour cette Black Friday Week, il y a toutes les marques prestigieuses qui sont en promotion. Attention, il faut ĂŞtre vif car il y a dĂ©jĂ eu de nombreuses ruptures de stock depuis le dĂ©but de l’opĂ©ration. Il faut ĂŞtre rĂ©actif et surveiller en permanence les diffĂ©rents sites marchands.

Comme vous pouvez le voir dans la liste plus haut, le Black Friday vise aussi les marques premium. Microsoft, Apple ou Samsung font partie des marques qui sont aussi visĂ©es par de fortes promotions. Sur le site officiel de Samsung, on retrouve d’ailleurs des prix rĂ©duits sur les tĂ©lĂ©phones (Galaxy S20 5G) et sur ses tĂ©lĂ©viseurs de pointe.

Parmi les produits qui cartonnent en amont de Black Friday chez Amazon, il y a beaucoup de smartphones. On peut citer par exemple les Redmi Note 9 Pro – ou aussi le Mi 10 Lite sur Cdiscount. Pour ceux qui veulent des accessoires, les Ă©couteurs Apple partent Ă toute vitesse. Enfin, on peut aussi Ă©voquer les deals spĂ©ciaux mis en avant chez Fnac, Ă l’instar de Sonos ou Microsoft.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Amazon survole une partie des débats

Black Friday et Amazon sont souvent associĂ©s, et pourtant il n’est pas le seul Ă participer Ă l’opĂ©ration. Certes, c’est lui qui a apportĂ© l’opĂ©ration en Europe. Mais aujourd’hui, il fait face Ă une rĂ©elle concurrence sur le Vieux Continent. En France, les e-commerçants (Darty, Cdiscount, Fnac) lui opposent une vraie rĂ©sistance avec des promotions fortes. Cela dit, les boutiques physiques reprĂ©sentent la majoritĂ© du volume.

En attendant le dĂ©but du Black Friday qui se tiendra ce vendredi 4 dĂ©cembre, tous les acteurs ont dĂ©jĂ cassĂ© les prix. Il faut pourtant aller sur chacun des sites pour regarder qui possède le meilleur tarif sur un produit donnĂ©. Si vous n’avez pas le temps de faire cela, vous pouvez juste regarder notre guide plus haut. Elle regroupe surtout des deals dans la technologie.

Il faut savoir que mĂŞme avant Black Friday, Amazon publie chaque jour des promotions. Il y a deux formats de remises – qui sont toujours valables pour cette première semaine de dĂ©cembre. D’un cĂ´tĂ©, on a les offres flash qui sont Ă©phĂ©mères et qui se portent sur des produits très demandĂ©s. Un système de double sablier permet de voir le stock restant. De l’autre cĂ´tĂ©, les promos fil rouge alimentent le site de milliers d’offres.

Avec cette mise en avant spĂ©cifique, y compris pour Black Friday, Amazon rĂ©ussit Ă capter l’attention du public français. Ce dernier doit revenir de temps en temps pour regarder les dernières offres en cours. Mais attention, les meilleurs offres partent toujours très vite : les stocks sont toujours limitĂ© et l’engouement sur internet s’est encore renforcĂ© avec la crise sanitaire.

Comment rendre ses achats de Noël ?

Pour ce Black Friday avant l’heure, Amazon a mis en place un dispositif qui va arranger ses clients. En l’occurrence, pour tous leurs achats, ils pourront les retourner jusqu’au 31 janvier 2021. Cela permet d’offrir les cadeaux achetĂ©s chez Amazon Ă NoĂ«l, quitte Ă les renvoyer par la suite. Les clients pourront ainsi obtenir un remboursement intĂ©gral plutĂ´t que de devoir les revendre sur le web.

Cette preuve de flexibilitĂ© est vraiment très apprĂ©ciĂ©e chez Amazon. C’est un vrai atout par rapport aux autres marchands qui limitent les retours aux 14 premiers jours. Si vous ĂŞtes allĂ© sur Amazon, vous pouvez voir que de nombreux produits ont des dates de livraison qui s’Ă©loignent. Avec la forte demande, le site amĂ©ricain a du mal Ă gĂ©rer toute la logistique. Cela dit, il garantit encore les livraisons avant NoĂ«l.

Ce vendredi, Ă la date du vrai Black Friday, les marchands seront sous pression au niveau du stock. Si vous voulez ĂŞtre assurĂ© d’avoir vos achats avant NoĂ«l, n’hĂ©sitez pas Ă profiter des promotions dès maintenant. C’est une bonne façon d’anticiper le rush et de sĂ©curiser ses cadeaux. A tout moment, les promotions mises en avant peuvent expirer. Il faut donc prendre ses prĂ©cautions pour ne pas regretter.

Pour dĂ©couvrir les offres sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres