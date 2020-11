Black Friday : les 10 offres FOLLES à découvrir ce vendredi 🔥

Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres plateformes n’a pas encore commencé. Pourtant, tous se préparent déjà à cette édition annuelle en proposant de multiples offres avant l’heure. Aucun des marchands ne communique directement sur cette opération, mais chacun dévoile des deals flash qui vous permettent de faire de belles affaires. Ci-dessous, nous avons préparé une petite liste des meilleures offres en cours. Voici les bons plans de ce vendredi.

Le Singles Day, grosse opération commerciale en Asie, a remporté un énorme succès mercredi. Le Black Friday sur Amazon s’annonce déjà comme une belle édition cette année. Si le leader du commerce estr logiquement présent, on retrouvera aussi des acteurs français comme Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger. Tous les marchands présentent déjà des deals ponctuels sur des produits très populaires.

Des incertitudes règnent encore sur Black Friday chez Amazon et les autres marchands cette année. Il devrait se tenir, mais dans le doute, mieux vaut en profiter de suite. Depuis début novembre, il y a de très belles affaires sur toutes les plateformes en ligne. Par contre, tous ces promos demandent d’être rapides, car les ruptures de stock arrivent vite. Notre sélection a pour but de vous aider à repérer vite les meilleures affaires de la catégorie high-tech.

Black Friday sur Amazon devrait bien avoir lieu cette année

Actuellement, Black Friday sur Amazon est maintenu. Le marchand devrait tenir l’opération comme chaque année sans annuler ni repousser l’événement à une date ultérieure. Cela sera l’occasion pour les clients de faire des économies sur leurs achats pour les fêtes de fin d’année. Et pour cause, l’opération est réputée pour permettre aux Français de prendre de l’avance sur leurs cadeaux de Noël tout en faisant des économies.

Black Friday et Amazon sont logiquement liés. Tous les deux issus des USA, ils sont ensuite arrivés dans d’autres pays, dont la France. Le marchand américain a largement contribué au rayonnement de l’événement dans le monde. Cependant, Amazon ne représente qu’une petite part de l’événement. Dans l’hexagone, il ne représente que 20% des ventes en ecommerce, c’est beaucoup moins que dans le reste de l’Europe.

En plus, le e-commerce ne représente que 10% du commerce en France. Comme pour les autres éditions du Black Friday, Amazon aura donc une belle concurrence. Cdiscount, Fnac ou Darty prévoient déjà d’afficher de nombreux deals pour soutenir les marchands français. Et pour cause, plusieurs d’entre eux ont du fermer boutique en raison du confinement en France, ils misent beaucoup sur la vente en ligne à cette période de l’année.

Habituellement, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres débute le vendredi 27 novembre. Cette année, tous les marchands étalent cette édition sur une durée un peu plus grande, ce qu’ils avaient déjà commencé à faire l’an dernier avec Black Friday Week. Lors de cet événement, on a pu voir les deals débuter dès le début du mois de novembre. C’est comme pendant l’opération, les deals ne durent pas longtemps et les stocks sont restreints.

Quels sont les offre de la journée ?

Lors de ce Black Friday en avance, Amazon ne laisse aucune catégorie de produits de côté. Toutes les thématiques sont concernées par les promos ce vendredi, à l’exemple de l’électronique, de la mode, de la culture ou de la santé. Tous les clients devraient pouvoir faire des affaires, à condition d’être aussi patient que rapide. Et pour cause, il y a des tonnes de bons plans affichés sur des centaines de pages web. Vous pouvez aller plus vite avec notre liste ou en tapant directement votre produit dans la barre de recherche de la plateforme marchande.

Si vous n’avez pas le temps d’éplucher les pages de deals, notre liste devrait vous aider à gagner du temps. Elle récapitule les offres du Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount et les autres sites marchands. On retrouve aussi AliExpress, un acteur qui a joué un rôle de choix lors du Single Days qui a eu lieu le 11/11. C’est une des plateformes marchandes les plus puissantes dans l’hexagone, elle se place comme le 5ème plus grand marchand en ligne dans le pays.

Si vous avez mis notre liste en favori, vous avez dû remarquer qu’elle évoluait au fil de la journée. Les offres vont et viennent, certains apparaissent tandis que d’autres disparaissent. Pour ne rien rater de ce Black Friday sur Amazon et autres, n’hésitez pas à vous sur cette page web de temps en temps. Nous ciblons logiquement la thématique de la high-tech, mais toutes les thématiques sont concernées.

Amazon est flexible cette année

Pour ce Black Friday anticipé, Amazon ne se limite pas seulement aux offres de folie. Le marchand est souple sur les achats lui-même, avec la livraison en une journée par exemple. Il offre aussi la possibilité de faire des retours en toute simplicité, suite à quoi il rembourse le client en intégralité. D’ordinaire, la période durant laquelle vous pouvez faire un retour est de 30 jours. Mais le marchand a décidé de changer un peu ses habitudes cette année.

Depuis mi-octobre, le marchand en ligne permet à ses clients de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021 plutôt que dans les 30 jours suivants leurs achats. Autant dire que c’est parfait pour prendre de l’avance sur les fêtes de fin d’année. Vous pouvez profiter de Black Friday sur Amazon pour choisir un cadeau de Noël, s’il ne plait pas, vous avez tout le temps de me renvoyer au mois de janvier. C’est parfait pour éviter d’avoir à le revendre et de perdre de l’argent dessus.

Depuis le début de novembre, Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty attaque fort. Les deals sont agressifs, bien qu’ils ne durent pas plus de quelques heures. Mercredi, Fnac a dévoilé une remise sur les cartes cadeaux afin de permettre aux clients de faire 20% d’économies sur leurs achats. Hélas, cette offre a déjà disparu, c’est la preuve qu’il faut être rapide lors de cette édition spéciale.

