Black Friday : 10 pépites à ne pas rater ce mercredi 🔥

Quelques jours après le Black Friday, Amazon et ses homologues poursuivent leurs généreuses réductions. Ils ont pour la plupart prolongé l’opération sous l’intitulé « les offres de Noël ». Si vous voulez faire vos courses de Noël à moindre frais, nous avons concocté une liste ci-dessous. Attention, certaines offres peuvent arriver en rupture de stock.

Cette année, le Black Friday aura été particulier. En France, il a été reporté d’une semaine pour répondre à la crise sanitaire. Les cyber-marchands ont attendu que les boutiques physiques rouvrent pour démarrer leur opération. Elle s’est donc tenue le 4 décembre, alors que le reste du monde l’organisait le 27 novembre. Cela dit, les deals flash n’ont pas attendu le 4 décembre pour débarquer.

En effet, certains marchands internationaux n’ont pas pu changer leur calendrier. Ils ont donc décidé d’imaginer une alternative au Black Friday le 27 novembre. Au final, les français ont pu profiter de 2 semaines complètes de promotions intenses. Et pour couronner le tout, les cyber-marchands comme Amazon poursuivent les offres au courant du mois de décembre.

Amazon aura sublimé Black Friday

Cette année, le Black Friday sur Amazon aura été à la hauteur de toutes les attentes. En octobre dernier, le marchand américain organisait déjà son Prime Day. C’est une opération qui célèbre l’anniversaire de la plateforme et qui se veut le plus grand événement de cette année pour lui dans le monde. Cela dit, le Black Friday reste le moment le plus fort pour Amazon en France.

Cela dit, Black Friday ne se limite pas simplement à Amazon. En effet, les concurrents français ne manquent pas : Cdiscount, Fnac, Darty ou Boulanger. En parallèle, il y a eu des marchands internationaux qui ont poussé fort pour cette année. C’est le cas par exemple de Samsung ou encore Dyson qui se sont illustrés durant cette opération. Ils ont toutefois vite été pris de court, ils n’avaient plus aucun stock sur leur site.

Pour cette durée post Black Friday, Amazon anime son site avec des promotions de deux formats. D’une part, on a des offres éclair qui ne restent que quelques heures en ligne. D’autre part, ce sont des promotions en fil rouge. Comme toujours, ce sont les offres lash qui partent le plus vite. Ce sont aussi celles qui impliquent les produits les plus en vogue.

Pendant le Black Friday, Amazon a vu de nombreuses ruptures de stock. Cela concernait aussi bien des références en promotion que des produits non remisés. Par exemple, une majorité des iPhone 12 n’étaient plus disponibles sur le site e-commerce. Vous pouvez donc imaginer facilement que les réductions affichées aujourd’hui sur le site web peuvent vite disparaitre.

Cette année, la gestion des stock aura été capitale pour les cyber-marchands. En effet, avant même le démarrage de ce Black Friday, Amazon et ses homologues ont eu du mal à gérer la demande. Avec la crise sanitaire, les français ont déporté une bonne partie de leurs achats sur le web. Cela a vite pris de court les plateformes e-commerce qui ont eu des ruptures de stock.

Les meilleures offres disponibles pour mercredi

Le premier deal à souligner pour ce Black Friday n’est pas chez Amazon. En l’occurrence, il est chez RED by SFR. L’opérateur veut promouvoir son site e-commerce et offre ainsi une réduction choc sur les nouveaux iPhone 12. En plus d’une réduction immédiate de 50 euros, vous pouvez obtenir une ODR de 100 euros si vous êtes clients de l’opérateur. Au final, un iPhone 12 64 Go vous coûte alors à 759€ au lieu de 909€.

Le deuxième deal toujours aussi pertinent concerne le Mi 10 Lite 5G chez Cdiscount. Le cyber-marchand français a réussi son Black Friday avec des promotions assez inédites. Sur ce téléphone milieu de gamme, il propose une remise de 40% par rapport à son tarif habituel. En sachant qu’il est sorti il y a moins de 6 mois, c’est un record. Contre 399€ en temps normal, il est à 249€ via une réduction de 100 euros avec une ODR.

Autre produit star de ce Black Friday – et pas chez Amazon – l’aspirateur Dyson. Si le site officiel n’a plus aucun aspirateur sans fil en stock, il faut donc se tourner vers un revendeur agréé. Et justement, Cdiscount frappe fort avec une réduction généreuse sur l’aspirateur Dyson V7 Motorhead Origin. C’est l’une des rares fois où vous pouvez obtenir un aspirateur aussi qualitatif à moins de 300 euros.

Ceci n’est qu’une petite sélection des bonnes affaires à saisir au Black Friday, sur Amazon ou ailleurs. Il faut savoir être très patient pour profiter de tous les meilleurs deals disponibles sur cette période. Même après le Black Friday, les site web continuent de pousser des deal tout du long. Vous pouvez donc réaliser des économies jusqu’à Noël.

Attention aux dates pour votre livraison

Depuis le Black Friday, Amazon a été obligé de repousser une partie des dates de livraison. Il faut donc faire attention à ne pas acheter un produit qui sera livré au delà de Noël. En parallèle, le marchand a décidé de rallonger encore la date de retour de ses clients. Ils pourront rendre les achats jusqu’au 31 janvier. Autrement dit, vous pouvez donc les offrir et les rendre si besoin.

En quelques jours, ce sont des milliers de promotions qui sont arrivées sur le marché. Pour cette période post Black Friday, Amazon maintient la cadence avec de nouvelles promotions tous les jours. C’est encore ce cas ce mercredi, vous pouvez encore réaliser des économies. Si vous n’avez pas le temps, notre liste ci-dessus vous donnera les principales offres du moment.

