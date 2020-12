Black Friday : 10 pépites que vous ne devez pas louper 🔥

Pour ce week-end spĂ©cial de Black Friday, Amazon et ses homologues marchands ont renouvelĂ© leurs rĂ©ductions. Vous pouvez retrouver des milliers de promotions sur des produits très populaires pour la fin d’annĂ©e. Pour vous faciliter le travail, nous avons rĂ©alisĂ© une liste ci-dessous avec toutes les meilleures offres pour ce dimanche. Elle sera mise Ă jour toute la journĂ©e.

Black Friday aura rĂ©servĂ© son grand lot de surprises pour cette nouvelle Ă©dition. Après avoir Ă©tĂ© dĂ©calĂ© d’une semaine, l’opĂ©rateur a finalement retrouvĂ© ses habitudes. Ce sont des dizaines de milliers de promotions qui ont envahi le web depuis vendredi. En ce dimanche, il y a encore de nouvelles pĂ©pites Ă saisir. Entre les aspirateurs Dyson, les iPhone 12 ou les Nintendo Switch, vous ĂŞtes vraiment gâtĂ©s.

Attention, ces deals peuvent partir Ă toute vitesse. Ce sont des produits très populaires pour cette fin d’annĂ©e et tout le monde ne pourra ĂŞtre servi. Si vous avez du temps devant vous, mieux vaut sĂ©curiser vite ses achats pour ne pas le regretter. La demande sur internet est forte cette annĂ©e en raison du contexte Ă©conomique. Les stocks s’Ă©puisent beaucoup plus vite.

Le Black Friday au format XXL

Durant le Black Friday, Amazon, Cdiscount et tous les autres se concentrent sur la high-tech et affichent des deals sur les smartphones, les TV, les ordinateurs. C’est encore vrai en cette fin d’annĂ©e, mais il ne faut pas croire que les promotions se restreignent Ă cette thĂ©matique de produits. On en retrouve sur toutes les catĂ©gories, personne n’est laissĂ© de cĂ´tĂ©.

Si vous voulez profiter de cette fin d’annĂ©e pour rĂ©aliser des Ă©conomies, Black Friday sur Amazon et ailleurs saura vous aider. Les marques les plus premium ont le droit Ă de beaux deals lors de cette Ă©dition, c’est une surprise de voir qu’elles sont autant Ă ĂŞtre visĂ©es. Toutefois, les ruptures sont ultra rapides et soudaines depuis vendredi, c’est encore le cas ce dimanche. Plusieurs deals ont dĂ©jĂ disparu lors de ces derniers jours, soyez rapide pour faire des affaires.

Black Friday chez Amazon, Cdiscount et autres se focalise aussi sur les marques cette annĂ©e. Aucune grande marque n’est Ă©pargnĂ©e, les marchands en ligne n’hĂ©sitent pas Ă baisser les prix sur des produits signĂ©s Apple, Huawei, Samsung ou encore Microsoft, pour ne citer qu’eux. Lors de cette Ă©dition, Samsung y va fort avec des promos agressives partagĂ©es sur le site officiel, c’est le moment de craquer pour un tĂ©lĂ©viseur ou le Galaxy S20 5G.

Pour ce Black Friday, on a vu passer de très belles pĂ©pites. En ce dimanche encore, on voit des tas de promotions sĂ©duisantes. Evidemment, les excellents Mi 10 Lite, les iPhone 12 ou les Samsung Galaxy S20 sont les plus sĂ©duisants. Mais il faut se rendre Ă l’Ă©vidence, ces dernières ventes flash peuvent partir d’une seconde Ă l’autre.

Des milliers de bonnes affaires sur Amazon

Si Black Friday et Amazon sont inĂ©vitablement liĂ©s, il faut rappeler que le site marchand n’est pas non plus Ă l’origine de l’opĂ©ration. La plateforme doit faire face Ă la concurrence de nombreux e-marchands. Elle a contribuĂ© Ă exporter l’Ă©vĂ©nement partout en France, mais elle doit aussi affronter la force de frappe d’un Fnac, Darty ou de l’ogre Cdiscount.

Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty a Ă©tĂ© lancĂ© avant hier (vendredi). On le disait, l’opĂ©ration s’est tenue la semaine prĂ©cĂ©dente dans le reste du monde. S’il a fallu attendre un peu plus en France, cela valait largement le coup pour le niveau d’Ă©conomies. En effet, tous les marchands jouent le jeu en dĂ©voilant des milliers de deals très agressifs. Si vous n’avez pas le temps d’aller sur les diffĂ©rentes plateformes pour tenter de trouver le meilleur prix, sachez que notre liste peut vous aider Ă gagner du temps.

Lors de cette Ă©dition de Black Friday, Amazon partage des milliers de deals tous les jours. Il met Ă l’honneur deux types d’offres diffĂ©rentes durant cette opĂ©ration. D’un cĂ´tĂ©, il y a les promos flash, des rĂ©ductions qui ne durent pas plus de quelques heures. Elles attirent une grande quantitĂ© de monde, mais les stocks sont très limitĂ©s. De l’autre, les autres offres ont tendance Ă rester disponibles un peu plus longtemps que les premières. Elles sont prĂ©sentes en masse.

Ce dispositif séduit énormément de monde sur Amazon durant Black Friday. Et pour cause, les promotions sont agressives et elles arrivent bien en masse sur le site marchand. Les internautes vont régulièrement sur ce dernier afin de voir les nouveaux deals pour espérer faire de bonnes affaires. En conséquence, les offres partent très vite, sachant que les français sont habitués à faire leurs achats sur le web et que les stocks sont restreints.

Rendez les cadeaux de Noël loupés

Black Friday sur Amazon Ă©volue chaque annĂ©e pour proposer une expĂ©rience toujours meilleur. En l’occurrence, le marchand a dĂ©cidĂ© de revoir sa politique de retour. C’est un excellent atout car vous avez dĂ©sormais jusqu’au 31 janvier pour retourner un produit s’il ne vous plait pas. Le changement n’est pas anodin, il signifie que vous pouvez sĂ©curiser vos cadeaux de NoĂ«l maintenant en bĂ©nĂ©ficiant de ces prix plus bas.

Lors de ce Black Friday, Amazon n’est pas le seul Ă avoir repensĂ© son dĂ©lai. Cdiscount permet Ă©galement Ă ses clients de faire des retours jusqu’au 31 janvier mais cela ne concerne qu’une petite partie de son inventaire. Quant aux e-commerçants français Darty, Fnac ou Boulanger, la limite n’est que de 14 jours. Cela dit, c’est quand mĂŞme un bon moyen pour tester un produit achetĂ© sur internet.

