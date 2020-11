Black Friday : les 10 pépites XXL à découvrir ce mercredi 🔥

Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac n’a pas encore démarré. Cela dit, on voit déjà des milliers de promotions pour cette Black Friday Week. Les produits les plus populaires et premium sont aussi en promo depuis ce mercredi matin. Ci-dessous, notre sélection des offres à saisir aujourd’hui.

Voir toutes les offres

Ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres ne sera pas comme les éditions passées. Cette année, les marchands ont accepté de décaler l’opération en France à cause du contexte sanitaire. En conséquence, l’événement aura bel et bien lieu – mais le vendredi 4 décembre et non le 27 novembre. Toutefois, les cyber-marchands ont déjà annoncé d’excellentes offres tout au long de la semaine.

Plusieurs marchands se tournent vers des opérations qui sont des alternatives au Black Friday, dont ils ont modifié le nom. Darty va se concentrer sur l’événement « des promos plein la hotte » tandis que AliExpress a lancé à ses « Hottes Days ». Amazon n’a pas donné de nom particulier à cette période. Certaines marques ont aussi fait évoluer cette édition, à l’instar de Samsung qui capitalise sur les Samsung Days.

Quel Black Friday chez Amazon cette année ?

Dans le monde, Black Friday sur Amazon aura bien lieu ce vendredi 27 novembre, rien ne change. C’est en France seulement qu’il a été reporté au 4 décembre, une décision motivée pour aider les commerçants en cette période de crise. Cependant, ce changement n’empêche pas Amazon et les autres de publier des tonnes de deals chaque jour depuis le début de la semaine.

Cette année, Black Friday n’affiche pas forcément cette dénomination. Toutefois, le fond est le même et les marchands sont très compétitifs avec leurs promotions. Les deals se veulent compétitifs, que ce soit sur Amazon, Rakuten ou Fnac et les autres. Même les marques premium ont droit à de belles réductions, elles peuvent atteindre les -30% ou -50% selon les références.

Pour ce Black Friday, Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty n’ont pas prévu de se limiter au secteur de la high-tech. Évidemment, on retrouve des offres folles sur les smartphones, tablettes ou ordinateurs, mais ce n’est pas tout. Toutes les catégories de produits sont concernées par ces promotions. On peut citer le sport, la culture, le bricolage ou encore la mode et les DVD. Si vous prévoyez de démarrer vos cadeaux de Noël à prix cassés, c’est maintenant qu’il faut attaquer.

Dès leur apparition, les offres ont été prises d’assaut par les clients sur les plateformes en ligne. Cela s’explique par le fait que les boutiques physiques sont encore fermées, si bien que les français font la majorité de leurs achats sur le web. Ce Black Friday sur Amazon et ailleurs rend les références présentes sur les sites marchands encore plus intéressantes, c’est le moment de faire d’excellentes affaires.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres

Amazon et les marques proposent des deals choc

Ces dernières années, le Black Friday sur Amazon, Cdiscount ou Fnac affichait la majorité des deals présents en ligne. Pour cette édition, les choses sont un peu différentes, car de nombreuses marques ainsi que certaines e-boutiques se montrent très présentes. Samsung et Dyson sont déjà au top de cet événement grâce à des remises affichées directement sur leur site officiel. De nombreux deals sont quand même toujours proposés par les marchands classiques qui touchent des tas de références.

Durant le Black Friday anticipé, plusieurs marques premium ont eu droit à deals de folie. Amazon s’est attaqué en direct aux AirPods Pro avec une remise de choix qui a fait tomber leur tarif à 209 euros au lieu de 279. Fnac n’est pas en reste, le marchand a annoncé une excellente réduction sur la Microsoft Surface Pro 7 —faisant chuter le tarif de ce PC hybride de -40%, un prix jamais vu depuis sa sortie sur le marché fin 2019.

Lors de ce Black Friday avant l’heure sur Amazon, Cdiscount et autres, même les nouveaux iPhone 12 ont eu le droit à des remises. RED by SFR a dévoilé une remise immédiate de 50 euros sur chaque modèle, c’est idéal pour la période. Samsung s’est concentré sur le Galaxy S20, baissant le prix du téléphone directement sur son site web. Le modèle est affiché à 649 euros avec un cadeau (bracelet Fit 2 à 59,99€) et une prime à la reprise de votre smartphone de 100 euros. Une fois de plus, le téléphone n’a jamais eu droit à ce prix depuis sa commercialisation.

Si les deals sont fous, certaines références affichent déjà des ruptures de stock. On sait déjà que certaines offres ne seront pas disponibles lorsque le Black Friday sur Amazon et ailleurs débutera officiellement. Les marchands sur internet tentent d’étaler les promotions dans la durée afin de ne pas assaillir les entrepôts, mais c’est assez complexe cette année. Cela explique pourquoi des tonnes de deals sont dévoilées dès maintenant sur les sites.

Des deals avant les deals

Partout dans le monde, la Black Friday Week a commencé dès lundi. Si ce n’est pas le cas en France à cause du report de l’opération, tous les marchands en ligne affichent déjà une forte présence avec des pépites affichées à prix cassés, sachant que même les produits et les marques premium sont visés. Le Black Friday sur Amazon et Fnac a beau ne pas avoir encore débuté, les deux marchands se montrent déjà au top de l’événement avec des offres de folie.

Pour ce Black Friday, Amazon change un peu ses habitudes. Et pour cause, il permet à tous ses français de prendre de l’avance sur leurs cadeaux de Noël en toute sécurité. Désormais, vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour opérer un retour sur un ou plusieurs produits. Autant dire que vous pouvez offrir les cadeaux lors des fêtes et les rendre sans stress durant tous le mois de janvier. Les retours sont gratuits et vous avez droit à un remboursement complet.

De leur côté, Cdiscount, Fnac et Darty proposent un délai de retour de 14 jours après livraison. Lors de ce Black Friday, Dyson a passé sa propre période de rétractation à 30 jours, ce qui laisse le temps à ses clients d’essayer les produits depuis chez eux. La marque se fie au calendrier habituel de l’opération, l’événement sur son site se termine donc dès le 30 novembre. Les deals les plus compétitifs sont déjà en ligne, soyez rapide.

Pour voir les deals sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les offres