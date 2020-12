Black Friday : les 10 promos XXL à ne pas rater samedi 🔥

Même après le Black Friday, Amazon, Cdiscount et les autres marchands continuent de nous régaler avec des promotions. Ils ont nommé leur opération « les offres de Noël » avec des remises sur toutes les thématiques. Ci-dessous, nous avons classé toutes les meilleures offres disponibles en ce samedi.

Cette Ă©dition de Black Friday ne s’est pas passĂ©e comme les prĂ©cĂ©dentes. En France, les marchands en ligne ont pris la dĂ©cision de repousser l’Ă©vĂ©nement d’une semaine. Et pour cause, cela a laissĂ© le temps aux boutiques physiques de rouvrir leurs portes après les contraintes sanitaires afin de participer. Dans l’Hexagone, l’opĂ©ration a Ă©tĂ© lancĂ©e le 4 dĂ©cembre alors qu’elle a eu lieu le 27 novembre dans le reste des pays.

Certaines plateformes n’ont pas pu modifier leur calendrier pour cette Ă©dition de Black Friday en France. Ainsi, certains ont dĂ©cidĂ© de prĂ©senter des alternatives Ă l’opĂ©ration traditionnelle le 27 novembre. Les deals ont durĂ© 2 semaines, ce qui a laissĂ© le temps Ă de nombreux français de rĂ©aliser de belles Ă©conomies sur cette pĂ©riode avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Si vous avez loupĂ© l’Ă©vĂ©nement, il y a encore des milliers de bonnes opportunitĂ©s Ă sisir aujourd’hui.

Un Black Friday au top niveau chez Amazon

Ă€ l’occasion de cette Ă©dition de Black Friday, Amazon a Ă©levĂ© le niveau. Le marchand nous a montrĂ© un extrait de sa force de frappe lors du Prime Day, un Ă©vĂ©nement qui se tient au mois d’octobre et qui cĂ©lèbre l’anniversaire de la firme e-commerce amĂ©ricaine. C’est aussi un Ă©vĂ©nement de grande ampleur qui met en avant des tonnes de deals.

Pour ce Black Friday, Amazon a fait très fort. Mais il n’est pas le seul Ă profiter d’une prĂ©sence de choix lors de cette opĂ©ration. Il doit affronter des concurrents tout aussi puissants comme les français Cdiscount, Fnac et Boulanger. En plus de ces plateformes, les marchands internationaux et les marques ne sont pas en reste. Cette annĂ©e, Samsung et Dyson ont fait le show sur leur boutique officielle avec de très belles offres, les ruptures de stock ont Ă©tĂ© presque immĂ©diates.

Black Friday sur Amazon a beau ĂŞtre terminĂ©, les deals continuent cher le marchand. On retrouve des deals flash, un type d’offres qui attirent beaucoup de monde en quelques heures Ă peine, car elles visent souvent des produits premium. Sinon, il y a aussi les promos en fil rouge qui peuvent durer un peu plus longtemps dans le temps avant d’expirer.

Lors de cette opĂ©ration Black Friday, Amazon a dĂ» faire face Ă plusieurs ruptures de stock. Que les produits aient eu droit Ă des remises ou non, beaucoup ont Ă©tĂ© indisponibles lors de cette opĂ©ration. C’est le cas des iPhone 12, qui n’ont mĂŞme pas eu besoin de remise pour attirer Ă©normĂ©ment de monde et disparaitre du site marchand peu après leur sortie. Encore aujourd’hui, les offres partent très rapidement.

Durant cette fin d’annĂ©e, les marchands en ligne ont dĂ» se pencher avec soin sur leur stock. MĂŞme avant que Black Friday sur Amazon et ailleurs ne commencent, toutes les plateformes ont rencontrĂ© quelques difficultĂ©s en raison des flux gigantesques de commandes. Et pour cause, les français se tournent vers les achats en ligne depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, ils sont habituĂ©s Ă faire une partie de leurs courses sur le web.

Quelles sont les meilleures offres ?

Actuellement en cours mĂŞme si Black Friday est terminĂ©e, cette offre premium ne vient pas du marchand Amazon. Elle est signĂ©e RED by SFR. L’opĂ©rateur a dĂ©voilĂ© une surprise en affichant une promotion sur les iPhone 12. Pour faire connaĂ®tre son site marchand, celui-ci lance une remise de 50 euros et une ODR de 100 euros sur la nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones Apple.

Outre les iPhone 12, Cdiscount a dĂ©cidĂ© de se focailiser sur l’excellent Mi 10 Lite 5G. DĂ©jĂ mis en avant pour Black Friday, le smartphone bĂ©nĂ©ficie d’une rĂ©duction immĂ©diate de -40%. Ce tĂ©lĂ©phone a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© il y a 6 mois sur le marchĂ©, c’est le meilleur prix depuis sa sortie. Grâce Ă l’ODR du marchand, il tombe Ă seulement 249 euros au lieu 349 euros, c’est idĂ©al pour faire des Ă©conomies en prenant un appareil compatible avec la 5G.

Lors de Black Friday, les produits Dyson ont aussi Ă©tĂ© mis Ă l’honneur. Sur la boutique officielle, les aspirateurs Dyson ont attitrĂ© tellement de monde qu’il n’y a plus aucun modèle sans fil encore disponible pour l’instant. Il faut aller voir du cĂ´tĂ© des marchands, ce qui tombe bien parce que Cdiscount a dĂ©cidĂ© de mettre en avant un beau deal sur le Dyson V7.

Il ne s’agit lĂ que d’une petite sĂ©lection des deals mis en avant après ce Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et autres. Trouve les meilleures offres encore en cours demandent un peu de temps, mais il y en a encore un grand nombre. Des excellents deals sont toujours en cours chez les marchands, c’est parfait pour rĂ©duire ses frais avant les fĂŞtes.

Pensez à vérifier les délais de livraison

Lors de Black Friday, Amazon a dĂ» revoir certains de ses dĂ©lais de livraison en raison des flux massifs de commandes rĂ©alisĂ©es sur le pĂ©riode. Il est important de penser Ă vĂ©rifier ces dĂ©lais dans le cas oĂą vous voulez recevoir vos commandes avant le jour de NoĂ«l. En consĂ©quence, le marchand a repoussĂ© son dĂ©lai de retour jusqu’au 31 janvier 2021, c’est parfait pour faire des retours après les fĂŞtes si besoin.

Black Friday sur Amazon est peut-ĂŞtre terminĂ©, mais le rythme des offres est encore soutenu sur la plateforme marchande. C’est encore l’occasion de rĂ©aliser des Ă©conomies avant les fĂŞtes. Si vous n’avez pas envie de consacrer trop de temps aux promotions en cours, notre guide devrait vous aider Ă gagner un peu de temps.

