Black Friday Amazon : 10 promos XXL qui finissent ce soir 🔥

Pour ce Black Friday inĂ©dit, Amazon a rĂ©pond très prĂ©sent. Le marchand amĂ©ricain voit ce dimanche la forte concurrence de cyber-marchands français comme Cdiscount et Fnac. Nous avons prĂ©parĂ© ci-dessous une liste avec toutes les promotions qui sont toujours disponibles. Les ventes flash s’arrĂŞtent ce soir, il ne faut plus attendre.

Voir toutes les offres

Le Black Friday chez Amazon nous aura rĂ©vĂ©lĂ© tous ses secrets. Sur les trois derniers jours, le marchand amĂ©ricain et ses homologues français nous ont rĂ©galĂ© avec des remises ultra convaincantes. Si vous n’avez pas encore eu le temps de faire le tour des promotions, notre sĂ©lection ci-dessus va vous y aider. Elle est updatĂ©e en temps rĂ©el pour vous donner les meilleurs plans du moment.

Dans notre liste, il y a deux types de bonnes opportunitĂ©s. Pour ce Black Friday, Amazon mise beaucoup sur les ventes Ă©clair. Ce sont des promotions de très courte durĂ©e qui impliquent les plus grandes marques. Pour les voir sur le site marchand, il y a un système de double sablier qui dĂ©compte le temps jusqu’Ă la fin de l’offre et le stock encore disponible.

Black Friday 2020 sera un grand cru

Pendant longtemps, on a cru que le Black Friday sur Amazon et consorts serait annulĂ©. En effet, le gouvernement a d’abord incitĂ© les marchands Ă ne pas le maintenir – avant de les inviter Ă le reporter. Alors qu’il devait se tenir officiellement le 27 novembre (comme partout dans le monde), il a Ă©tĂ© dĂ©calĂ© au 4 dĂ©cembre. Cela permet ainsi aux magasins physiques d’en profiter aussi : elles sont ouvertes.

Il faut savoir que le Black Friday est dĂ©sormais un phĂ©nomène « physique ». L’an dernier, l’Ă©dition a assurĂ© 80% du chiffre via ces boutiques-lĂ . Internet n’a reprĂ©sentĂ© que 20% du chiffre total – et Amazon une petite part de ce pourcentage-lĂ . Si le site marchand amĂ©ricain a fait le plus de bruit, c’est parce qu’il a Ă©tĂ© Ă l’origine de l’importation du concept du Black Friday en France.

Le Black Friday est une opĂ©ration qui a Ă©tĂ© fondĂ©e il y a plusieurs dĂ©cennies aux États-Unis. En France, il est arrivĂ© il y a une dizaine d’annĂ©e mais il a depuis acquis une importance capitale pour les commerces. Cdiscount ou Fnac accordent toujours plus d’importance Ă cette opĂ©ration et au dĂ©triment des soldes. Il est bien plus premium et il se place Ă une pĂ©riode clĂ© pour les achats.

En effet, beaucoup de français profitent de Black Friday sur Amazon ou Cdiscount pour faire leurs courses de NoĂ«l. Cela leur permet d’Ă©conomiser de 10 Ă 80% sur des milliers de rĂ©fĂ©rences. Elles concernent toutes les thĂ©matiques, sans exception. C’est une bonne façon de baisser son budget sur la fin d’annĂ©e, sans pour autant nĂ©gliger la qualitĂ© des produits.

Pour dĂ©couvrir le Black Friday sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres

Amazon, fer de lance de l’opĂ©ration

Pour ce Black Friday, Amazon a une nouvelle fois montrĂ© la voie. Cela dit, les marchands français sont tout simplement excellents. Cdiscount sublime l’opĂ©ration avec des milliers de promotions. Fnac et Darty sont aussi sur les rangs. Tous ces marchands ont Ă coeur de booster tous les chiffres de la fin d’annĂ©e après une crise sans prĂ©cĂ©dent pour eux. Leurs boutiques sont restĂ©es fermĂ©es très longtemps, ils ont beaucoup de stock.

Le stock est l’enjeu crucial pour ce Black Friday : Amazon est très limitĂ©, et ça se voit. De nombreuses ruptures ont eu lieu ces derniers jours. On a vu les AirPods Pro arriver au bout du stock, les aspirateurs robots Roomba ou encore ses enceintes intelligentes Echo (avec Alexa). Le marchand amĂ©ricain a du mal Ă gĂ©rer le flux et l’approvisionnement parce que les volumes sont Ă©levĂ©s.

Les promotions qui sont encore disponibles pour ce dimanche de Black Friday ne vont pas durer longtemps. Ce sont les dernières offres qui sont disponibles et qui peuvent ĂŞtre livrĂ©es avant NoĂ«l. Tous les marchands en ligne connaissent une forte rupture de stock. Par exemple, le site Dyson n’a plus aucun aspirateur Ă vendre. Sur le site officiel de Samsung, son populaire tĂ©lĂ©phone Galaxy S20 4G n’est plus disponible non plus.

Si vous voulez acheter un produit pour NoĂ«l, il ne faut plus attendre. Les quelques rares promotions qu’il reste pour Black Friday sur Amazon vont partir ce soir Ă minuit. Il vous reste donc une dernière chance pour rĂ©aliser des Ă©conomies. C’est une opportunitĂ© pour rĂ©duire son budget sur la fin d’annĂ©e, tout en se faisant aussi plaisir. C’est aussi une bonne manière de faire plaisir aux autres sans se ruiner.

Un argument en plus chez Amazon

Amazon a trouvĂ© une astuce pertinente pour permettre aux français de faire leurs achats de NoĂ«l au Black Friday. Le marchand amĂ©ricain a dĂ©cidĂ© de prolonger la date de retours (par dĂ©faut de 30 jours après livraison) jusqu’au 31 janvier 2021. Tous les achats de ce Black Friday pourront donc ĂŞtre renvoyĂ©s tranquillement au courant janvier, sans aucune pression.

C’est un bon moyen pour faire ses courses de NoĂ«l et les renvoyer après si besoin. Cela permet de ne pas passer par la case revente – qui est parfois pĂ©nible. Pour ce Black Friday, Amazon a pensĂ© Ă tout. Cela dit, son inventaire est très limitĂ© et les ruptures sont nombreuses. En ce dimanche, il ne reste plus grand chose de disponible pour faire des affaires.

Nous allons tenir cette liste de bons plans spéciale Black Friday à jour aussi longtemps que des promotions seront disponibles. Si Amazon occupe une place importante dans cette liste, les autres cyber-marchands ne sont pas en reste. Le géant Cdiscount se place comme un excellent numéro 2, suivi par Fnac, Cdiscount ou Boulanger. Soyez rapide, le stock va disparaitre déjà en ce dimanche.

Pour voir les promotions sur Amazon, c’est par ici :

Voir toutes les offres