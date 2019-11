Black Friday : les AirPods 2 tombent à 129€, soit 28% de remise 🔥

Si vous avez toujours rêvé des écouteurs sans fil AirPods 2 de Apple, le Black Friday vous aide à faire une belle affaire : pendant quelques heures, on les retrouve en vente flash à un prix encore jamais vu jusqu’à présent – aussi bien dans la version avec le boitier sans fil, que dans la version avec un boitier filaire. Le stock est très limité, il ne faut pas se manquer pour sécuriser son achat.

Pour rappel, la différence entre les premiers AirPods 2 et les seconds réside dans le boitier de chargement. Dans la version la moins chère, il s’agit d’un boitier qui se recharge avec un fil à une prise. Dans la seconde version de Black Friday mise en avant pour Black Friday sur Cdiscount, il s’agit d’un boitier sans fil que l’on peut donc recharger sur une borne. C’est plus pratique, mais cela ne concerne pas tout le monde.

Les AirPods 2 à prix réduits à Black Friday

Pour ceux qui veulent s’acheter la version officielle des écouteurs sans fil AirPods 2, le Black Friday leur donne donc une bonne occasion de le faire. Il faut savoir que le géant Apple n’est pas très fan des promotions sur ses produits (c’est d’ailleurs pour cela qu’il n’y en a pas sur son site officiel, ni dans ses boutiques), il faut donc savoir chercher les réductions là où elles se trouvent.

Pendant très longtemps, le Black Friday faisait l’impasse sur les AirPods 2 et tous les autres produits de la marque à la pomme. Il est probable que cette dernière leur imposait un certain nombre de règles lors de la commercialisation de leurs produits. Dans les derniers mois, on a cependant pu voir un peu plus de remises sur des produits phares comme les MacBook Pro, les iPad Pro ou encore les fameux AirPods 2.

En revanche, c’est la première fois qu’au Black Friday on voit les AirPods 2 être en promotion. Bien qu’ils soient assez chers, c’est un accessoire qui se vend très bien depuis quelques années – et Apple n’a donc pas jugé nécessaire de faire des remises sur ce dernier. Avec les AirPods 2, vous êtes garantis d’avoir 5 heures d’écoute (et 24 heures avec le boitier, qui fait office de recharge – sans même avoir à le brancher).

Pour rappel, Apple a sorti il y a quelques semaines les AirPods Pro, qui sont des écouteurs intra-auriculaires qui intègrent un système de réduction de bruit. Si ce n’est pas le cas pour les AirPods 2 classiques, le prix n’est pas le même (279€ pour la version Pro) et cela ne correspond pas à tout le monde. Pour le Black Friday, la version à 129€ (ou 159€) des AirPods 2 est un très bon choix dans la gamme Apple.

