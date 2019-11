Black Friday : ampoules Philips Hue jusqu’à -47% chez Amazon 🔥

En ce Black Friday 2019, nous avons dĂ©nichĂ© une superbe offre concernant les ampoules Philips Hue. Ce système d’Ă©clairage intelligent peu devenir un cadeau original, ou tout simplement s’installer dans votre logement comme une solution pour contrĂ´ler ses ampoules Ă distance depuis un mobile en rĂ©alisant de belles Ă©conomies d’Ă©lectricitĂ©. Hors promotion, ces produits Philips Hue sont chers, le Black Friday est un excellent moment pour les acheter Ă moindre coĂ»t.

Bons plans sur les Philips Hue :

Voir toutes les offres

Ci-dessus, vous avez la liste des bonnes affaires sur les ampoules Philips Hue. Comme vous pouvez le voir, il y a parmi elles des rĂ©ductions vraiment très sĂ©duisantes mais il faut se faire Ă l’Ă©vidence, elles ne resteront pas très longtemps disponibles. Que ce soit lors du Black Friday ou pendant les soldes, les Philips Hue sont toujours prises d’assaut, la rupture de stock est toujours très proche.

Le kit Philips Hue en promo forte

Si vous n’avez pas encore d’ampoule Philips Hue chez vous, il vous faudra commencer avec le kit de dĂ©marrage fourni par le fabricant hollandais. Dans celui-ci, vous trouverez non seulement les ampoules intelligentes, mais Ă©galement un boitier qui n’est autre qu’un pont de connexion (ainsi qu’une tĂ©lĂ©commande) qui vous permettra de contrĂ´ler votre Ă©clairage depuis une application mobile. L’installation se fait vraiment en toute simplicitĂ©, mĂŞme pour ceux qui ne sont pas très Ă l’aise avec la technologie : c’est pour cette raison que les Philips Hue sont devenues une rĂ©fĂ©rence dans le monde, et l’un des objets connectĂ©s qui se vend le mieux pendant Black Friday.

Au niveau du fonctionnement, le pont de connexion (qui n’est autre qu’un boitier) permet de faire la traduction des diffĂ©rents langages, depuis le Wi-Fi (pour l’application mobile et le smartphone) et le Zigbee – le langage domotique des ampoules Philips Hue. C’est ce petit boitier discret qui permet donc de contrĂ´ler l’Ă©clairage depuis une application mobile ou ordinateur, et c’est vraiment très agrĂ©able. Cela permet donc de contrĂ´ler ses ampoules Philips Hue du Black Friday Ă distance – pour un maximum de sĂ©curitĂ© (pour simuler des prĂ©sences) ou pour rĂ©duire sa facture d’Ă©nergie.

Une installation rapide et surtout très efficace

Au final, l’installation d’une ampoule Philips Hue n’est pas beaucoup plus compliquĂ©e qu’une installation d’ampoule classique. La première chose Ă choisir est le format du culot : E14, GU10, E27 – ou Ă©ventuellement des Ă©clairages plus originaux comme les Lightstrips, Hue Go ou Ambiance Play. Pendant le Black Friday, tous les modèles de Philips Hue sont en vente flash, vous avez donc pleinement le choix sur le modèle. Les packs de dĂ©marrage de Philips Hue au Black Friday comme les ampoules individuelles sont en rĂ©duction, c’est le moment d’en profiter.

Autre petite subtilitĂ© : vous pouvez choisir si vous voulez une ampoule blanche ou une ampoule de couleur. Évidemment, l’ampoule de couleur peut rĂ©pliquer la couleur blanche Ă©galement, mais elle offre aussi la possibilitĂ© d’accĂ©der Ă 16 millions de couleurs diffĂ©rentes – que vous choisirez depuis l’application mobile. Sans surprise, les ampoules colorĂ©es sont un peu plus chères – mais leur tarif reste franchement encore raisonnable pendant une pĂ©riode comme Black Friday.

Pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur tĂ©lĂ©phone pour contrĂ´ler les Philips Hue qu’ils achèteront Ă Black Friday, il y a d’autres possibilitĂ©s : tĂ©lĂ©commande, interrupteur, dĂ©tecteur de mouvements, ou mĂŞme par la voix – via un assistant vocal comme Alexa de Amazon par exemple. Cela permet aussi Ă les personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite de contrĂ´ler leur Ă©clairage plus facilement, par diffĂ©rents moyens.

Pourquoi prendre les ampoules lors du Black Friday ?

Aujourd’hui, les Philips Hue en promo au Black Friday servent de rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© de l’Ă©clairage intelligent. Ce n’est pas un object connectĂ© gadget (comme c’est le cas de beaucoup), mais vraiment une solution qui soit facile Ă installer et qui permette de faire de rĂ©elles Ă©conomies et d’apporter un vrai confort – sans pour autant changer son quotidien. En moins de 5 minutes, vous aurez installĂ© l’ampoule connectĂ©e (avec le pont de connexion) et vous pouvez ensuite en profiter pendant 15 ans au moins, sans avoir Ă vous soucier du produit.

Pendant le Black Friday, il y a quelques produits qui sont vraiment attendus au tournant, Ă l’instar des Philips Hue. Ces ampoules sont un peu chères en temps normal, mais les remises jusqu’Ă parfois 40% pendant cette pĂ©riode les rendent vraiment ultra compĂ©titives. Malheureusement, le stock est toujours très limitĂ©, et il disparait en gĂ©nĂ©ral au bout de quelques heures – qu’il s’agisse du kit de dĂ©marrage ou des ampoules Ă l’unitĂ© (ou en pack).

Il faut savoir que les ampoules Philips Hue se vendent par dĂ©faut dĂ©jĂ très bien, et que la marque ne fait donc quasiment aucune promotion sur ces produits. Pour les dernières saisons de soldes, on n’a vu aucune remise sur ces produits Ă©lectroniques. Ce Black Friday Philips Hue a donc un goĂ»t un peu particulier, et ces rĂ©ductions seront Ă©videmment surveillĂ©es par le plus grand nombre – que ce soit ceux qui veulent Ă©toffer leur installation – ou ceux qui veulent se mettre Ă la domotique. Dans tous les cas, il faudra ĂŞtre très rĂ©actif pour profiter de ces Ă©normes rĂ©ductions sur les ampoules Philips Hue.

Pour découvrir toutes les Philips Hue du Black Friday :

Voir les offres Amazon