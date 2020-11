Bon plan : les aspirateurs Dyson à prix cassé sur le site officiel 🔥

Depuis ce vendredi matin, Dyson enchaine les promotions sur une majorité de ses produits. Entre ses aspirateurs (y compris le V11), les purificateurs d’air ou ses ventilateurs, la marque d’électroménager premium se montre très généreuse. Comme à chaque fois, ses promotions sont prises d’assaut et le stock part en quelques heures. Ci-dessous, les offres en cours à ce moment-même.

Pour voir toutes les offres sur les aspirateurs Dyson, c'est ici :



Il aura suffi de quelques années pour que les aspirateurs Dyson deviennent une référence dans le monde. La marque britannique n’est pas une adepte des promotions, elle en dévoile très rarement – même lors de ce type d’occasion.

C’est une belle surprise de voir cette dernière se plier au jeu des remises en cette période, surtout quand on connait la qualité de ses appareils. Les aspirateurs Dyson sont réputés autant pour leur qualité d’aspiration et leurs performances que pour leur design unique. Vous avez la certitude de choisir un produit qui vous aidera à garder votre logement propre dans la durée.

Les aspirateurs Dyson, un incontournable

Chaque année, Dyson lève le voile sur sa nouvelle génération d’aspirateurs à la façon des marques de smartphones. À cette occasion, la marque dévoile une belle mise à jour de la version précédente. Pour que sa gamme soit simple à comprendre, la marque nomme ses modèles Dyson V6, V7, V8, V10 ou encore V11. Le V11 est la dernière déclinaison d’appareils présentés par la société. Ils sont pourtant déjà en promotion, ce qui est inattendu.

Tous les aspirateurs Dyson revendiquent une belle qualité d’aspiration, sachant que celles-ci s’améliorent d’année en année selon les gammes présentées. Tous sauront se montrer à la hauteur de vos attentes à tous les points de vue, sachant que plusieurs modèles bénéficient de remises sur le site officiel de la marque.

Si les aspirateurs de la marque Dyson sont plus onéreux que des appareils traditionnels, ils ont aussi pour avantage de durer plus longtemps dans le temps. En plus de bénéficier de meilleures performances que ces derniers, ce qui vous assure d’avoir un logement propre dès votre passage. Avec les offres du Black Friday, vous pouvez faire de belles économies sur cet investissement.

Lorsque Dyson dévoile son nouveau modèle chaque année, il présente aussi des déclinaisons qui peuvent encore mieux convenir aux utilisateurs. Le Dyson V8 s’accompagne par exemple du V8 Absolute, V8 Parquet, V8 Motorhead, V8 Total Clean etc. Tous les modèles ont des petites nuances qui conviennent au logement de chacun, que ce soit pour la matière du sol (parquet, etc) ou pour le nombre de brosses. Les offres affichées sur la boutique vous permettront très certainement de trouver votre bonheur.

Comme Apple, Dyson n’est pas un grand fan des promotions, nous le disions plus haut. La marque affiche rarement des offres sur son site web officiel, qu’il y ait une occasion ou non. Même quand elle en dévoile, celles-ci restent assez restreintes en termes de remises.

Dès qu’elles apparaissent, que ce soit sur le site officiel ou sur les sites marchands, elles sont prises d’assaut par les utilisateurs qui veulent faire des économies en prenant un nouvel aspirateur premium. Les quantités sont très limitées dans le cadre de ces deals, ce qui veut dire que les ruptures vont vite arriver. Pensez à être rapide pour en profiter, c’est une belle occasion de faire des économies sur un tel investissement.

Le plein d’avantages sur le site Dyson

On le disait, les aspirateurs Dyson profitent de multiples avantages. Ils se positionnent comme des produits premium sur le marché, et pour cause. Cette forte présence qui a largement contribué à moderniser ce secteur se justifie par un design unique qui est en rupture avec des modèles de marques concurrentes qui semblent dépasser.

On retrouve aussi des appareils sans fil dont l’autonomie est largement suffisante pour nettoyer l’entièreté de son logement avant de devoir le recharger. Le tout avec une belle puissance d’aspiration qui vous assure de ne pas passer trop de temps à faire le ménage. Sur les derniers modèles d’aspirateur Dyson, vous avez jusqu’à 60 minutes d’autonomie.

Dyson affiche quelques avantages qui aideront de vous convaincre en plus des promotions sur les aspirateurs qui sont en cours sur le site officiel. Le constructeur vous offre la possibilité de régler le produit en 4x sans frais pour toute commande de plus de 100 euros, ce qui peut être avantageux selon votre manière de gérer votre budget. Vous avez aussi droit à une garantie allant de 2 à 5 ans selon l’appareil, ce qui vous apportera la tranquillité d’esprit pendant les années à venir. Les modèles actuellement en promo sont garantis pendant deux ans, en cas de problème, Dyson prend à sa charge les frais d’envoi aller et retour du produit.

Autre avantage, un délai de rétractation de 30 jours pour tout achat et 15 jours pour les commandes réglées en 4 fois sans frais. Vous pouvez commander votre aspirateur Dyson et le renvoyer dans cette période si vous n’êtes pas convaincu par le produit. Dans ce cas, les retours sont gratuits, vous n’avez pas de frais supplémentaires à payer. C’est une belle opportunité pour tester l’aspirateur tranquillement depuis chez vous avant de prendre une décision plus définitive sur cet achat en cas de doute.

Ce sont de petits avantages, mais ils viennent s’ajouter aux fortes promotions en cours sur les aspirateurs Dyson. Dans tous les cas, nous vous conseillons d’être rapide, car il est certain que les ruptures de stock vont avoir lieu, profitez des meilleurs deals dès maintenant.

