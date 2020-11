Bon plan : le casque Bose (re)chute de -50% sur Amazon 🔥

Avant mĂŞme le dĂ©but du Black Friday, Amazon a dĂ©jĂ dĂ©voilĂ© des promotions sur les produits Bose. Que ce soient ses casques, ses enceintes portables ou sa barre de son, le marchand casse littĂ©ralement les prix. Vous pouvez obtenir jusqu’Ă 50% de remise sur certains appareils.

Les casques Bose QC35 II et Headphones 700 en promo sur Amazon sont tous les deux d’excellents dispositifs. Si vous avez attendu un peu pour espĂ©rer trouver un nouveau casque audio moins cher, c’est le moment de se faire plaisir. Vous ĂŞtes assurĂ© de faire des Ă©conomies tout en profitant d’un produit premium dont la rĂ©putation n’est plus Ă faire. Les produits Bose sont très apprĂ©ciĂ©s par le public, c’est encore plus vrai quand ils profitent de telles remises.

Les deux casques Bose QC35 II et Headphones 700 sont les modèles les plus rĂ©cents prĂ©sentĂ©s par la marque, ils se dotent de la rĂ©duction de bruit active. Cette technologie permet de se concentrer uniquement sur sa musique prĂ©fĂ©rĂ©e ou son interlocuteur lors d’un appel. Vous n’ĂŞtes pas dĂ©rangĂ© par les bruits extĂ©rieurs, ce qui est très utile lorsque vous travaillez ou que vous ĂŞtes dans les transports en commun.

Casque Bose QC 35 II ou Headphones 700 ?

Les deux casques ont plusieurs similaritĂ©s, mais aussi quelques diffĂ©rences. S’ils sont tous les deux en promo sur Amazon, il faut savoir que le plus rĂ©cent est le Bose Headphones 700. Il est sorti en 2019, tandis que le Bose QC 35 II a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© deux ans plus tĂ´t. Toutefois, il reste un excellent casque sur le marchĂ© en raison de ses fonctionnalitĂ©s premium, de son design classique et de sa qualitĂ© sonore.

Les casques Bose QC35 II bĂ©nĂ©ficient tous les deux d’aune autonomie, vous avez de quoi Ă©couter votre musique et passez des appels tĂ©lĂ©phoniques pendant une vingtaine d’heures, de quoi voir venir avant de devoir le recharger. Pour ce qui est de la charge, vous pouvez d’ailleurs rĂ©cupĂ©rer plus de deux heures d’Ă©coutes en seulement 15 minutes de charge, un bel avantage si vous ĂŞtes pressĂ© en partant de chez vous. Les deux casques bĂ©nĂ©ficient d’un design simple et efficace, on note que l’apparence du Headphones 700 est plus soignĂ©e.

Pour ce qui est de la prĂ©sence des assistants vocaux, les deux casques Bose QC35 II et Headphones 700 vous offrent la possibilitĂ© de choisir entre Google Assistant et Amazon Alexa. Pour lancer ces derniers, vous n’avez qu’Ă dire « Alexa… » ou « Hey Google... » et passer votre commande vocale. Vous pouvez lancer des playlists, poser des questions ou consulter votre agenda facilement sans avoir besoin de consulter votre tĂ©lĂ©phone. Tous les paramètres de votre casque peuvent ĂŞtre modifiĂ©s via l’application dĂ©diĂ©e disponible sur iOS et Android.

Les casques Bose QC35 II sont des rĂ©fĂ©rences sur le marchĂ© de l’audio. Ils sont rĂ©putĂ©s pour leur qualitĂ© sonore autant que pour leur simplicitĂ© d’utilisation. Ils peuvent ĂŞtre transportĂ©s partout facilement et sont tous les deux fournis avec un Ă©tui de rangement qui vous Ă©vitera de casser l’appareil lorsqu’il n’est pas installĂ© sur vos oreilles. Leur port est confortable et parfaitement adaptĂ© Ă une utilisation moyenne grâce Ă l’intĂ©gration des coussinets moelleux.

Amazon casse aussi les prix des enceintes Bose

En plus des casques Bose, Amazon met aussi Ă l’honneur les enceintes de la marque amĂ©ricaine. Dans la liste des offres flash, on retrouve l’excellente SoundLink Revolve, un modèle qui se dote d’un haut-parleur premium Ă 360 degrĂ©s. Une fois de plus, c’est un produit très apprĂ©ciĂ© du public en raison de la clartĂ© du son, de son design Ă©purĂ© et de ses fonctionnalitĂ©s de choix. La gamme de SoundTouch 10, 20 et 30 est Ă©galement concernĂ©e par les deals flash du marchand en ligne.

Amazon dĂ©voile une autre surprise en plus des remises de folie sur les casques Bose QC35 II. Il rallonge son dĂ©lai de rĂ©traction jusqu’au 31 janvier 2021. Cela peut sembler inutile, mais c’est une excellente occasion de prendre de l’avance sur vos cadeaux de NoĂ«l plutĂ´t que d’attendre le dernier moment. Ce mĂŞme dĂ©lai est habituellement de 30 jours, ce qui laisse peu de marge pour anticiper les fĂŞtes de fin d’annĂ©e mĂŞme si c’est suffisant en temps normal.

Si la pĂ©riode de rĂ©tractation sur Amazon est habituellement de 30 jours, elle est de 14 jours chez la majoritĂ© de ses concurrents. MĂŞme en cette future pĂ©riode de fĂŞtes de fin d’annĂ©e, Cdiscount, Fnac, Darty et les autres se cantonne Ă la durĂ©e lĂ©gale en France, ce qui n’est pas très pratique si vous choisissez un casque Bose QC35 II pour un de vos proches. Avec le marchand amĂ©ricain, vous avez le temps de renvoyer le produit (sans frais) bien après les fĂŞtes. Aussi, les rivaux de l’amĂ©ricain ne proposent pas d’aussi bons deals sur les produits de Bose.

Ce Black Friday est fort en Ă©motion, car Amazon s’attaque aux grandes marques. Lors de cette Ă©dition, il affiche des deals flash sur des produits premium, comme les casques Bose. Il ne laisse pas de marques de cĂ´tĂ© et casse les prix chez Apple, Sony, Huawei, Xiaomi et bien d’autres. Les promotions peuvent concerner des appareils très rĂ©cents et atteindre rapidement les -20% ou -30%, voir encore plus comme c’est le cas pour les deux casques Bose. Vous ĂŞtes assurĂ© de faire des Ă©conomies, que ce soit pour vous faire plaisir en cette pĂ©riode ou pour anticiper les cadeaux des fĂŞtes.

