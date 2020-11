Bon plan : le Huawei P30 Pro en chute libre (-50%) chez Amazon 🔥

Avant mĂŞme le dĂ©marrage de Black Friday, Amazon se montre dĂ©jĂ très gĂ©nĂ©reux. Le marchand ne cesse de mettre en ligne des nouveaux deals flash sur des produits populaires. Ce jour, il publie une offre irrĂ©sistible sur le Huawei P30 Pro (et le reste de la gamme). Ce tĂ©lĂ©phone Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix devient encore plus compĂ©titif grâce Ă cette rĂ©duction.

Le Huawei P30 Pro est le modèle le plus haut de gamme des 3 dĂ©clinaisons de cette gĂ©nĂ©ration. Les deux autres appareils ont aussi droit Ă des deals sur Amazon. Ils se positionnent comme des modèles un peu moins performants, donc aussi moins onĂ©reux que le premier. Ils sont toutefois Ă la hauteur des attentes des utilisateurs et sauront convenir aux plus petits budgets tout en restant d’excellente facture. Avec cette offre, ils deviennent accessibles Ă un plus grand nombre.

Les Huawei P30 Pro sont Ă prix barrĂ© sur Amazon et c’est une vraie opportunitĂ©. Par contre, on sait dĂ©jĂ que les remises mises en avant avec ces ventes flash ne vont pas durer très longtemps sur Amazon. Et pour cause, elles sont limitĂ©es dans la durĂ©e aussi bien que dans la limite des stocks. MĂŞme sans remise, les tĂ©lĂ©phones font le bonheur du public, ce qui veut dire que les offres seront prises d’assaut, les prix Ă©tant vraiment cassĂ©s.

Huawei P30 Pro, le compromis en 2020

DĂ©voilĂ© en 2019, le Huawei P30 Pro est encore un incontournable du marchĂ© des smartphones en 2020. Dès sa sortie, il s’est propulsĂ© dans le top du segment premium, une place qu’il occupe encore Ă ce jour grâce Ă une fiche technique solide et un design d’actualitĂ©. L’offre avancĂ©e par Amazon est la meilleure Ă l’heure Ă laquelle nous Ă©crivons ces lignes, aucun rival du marchand ne propose un meilleur prix.

Les Huawei P30 Pro sont un peu en dessous des Samsung Galaxy S20 et les iPhone 12, c’est logique puisque ces modèles ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s par les constructeurs cette annĂ©e. En plus, il y a des diffĂ©rences de plusieurs centaines d’euros avec la dĂ©clinaison « Pro » de la gamme de Huawei, cela explique aussi l’attrait de ce dernier. En effet, les derniers iPhone d’Apple sont bien plus onĂ©reux, au point que la diffĂ©rence peut aller de 400 Ă 500 euros selon le modèle.

Parlons un peu de la fiche technique du Huawei P30 Pro actuellement visĂ© par un deal sur Amazon. Il se dote d’un bel Ă©cran OLED de 6,47 pouces sur lequel une petite encoche se charge de loger la camĂ©ra Ă selfie. Le gain de place est impressionnant, la taille de l’encoche reste beaucoup fine que celles de smartphones qui ont pourtant Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s en 2020. Plus globalement, Huawei a pris soin de proposer un design premium mis en avant par des finitions soignĂ©es.

Ă€ prix barrĂ© sur Amazon, le Huawei P30 Pro est Ă©quipĂ© d’une puce Kirin 980, un puissant processeur qui permet au tĂ©lĂ©phone de tourner sans aucun temps de latence lors de l’ouverture ou de la navigation sur les applications. Comme toujours, la marque collabore avec Leica pour s’appliquer sur l’offre photo. Le rendu est Ă la hauteur, le tĂ©lĂ©phone vient avec un triple capteur photo qui offre un rendu de choix mĂŞme en mode nuit ou lorsqu’il fait sombre. Une fois de plus, le constructeur a prouvĂ© qu’il s’agissait d’un de ses points forts.

Si d’autres gammes ont Ă©tĂ© officialisĂ©es depuis la sortie des Huawei P30 Pro, elles manquent de quelques Ă©lĂ©ments basiques. En effet, les Huawei Mate 30 Pro et P40 Pro ne bĂ©nĂ©ficient pas des services de Google, ni des applications de ce dernier. Le gouvernement Trump a annoncĂ© des sanctions Ă l’Ă©gard de Huawei, si bien que les derniers modèles ne bĂ©nĂ©ficient pas de YouTube, Google, Gmail et autres. Autant dire que c’est un vrai point noir pour des smartphones aussi premium. Ceci justifie le succès toujours d’actualitĂ© du Huawei P30 Pro.

Amazon est au top des surprises

Si Amazon a fait tomber les prix des Huawei P30 Pro, il ne s’arrĂŞte pas lĂ . On est habituĂ© Ă voir le marchand en ligne faire quelques surprises de choix, en plus des promotions affichĂ©es sur les 3 modèles de la gamme du fabricant. Cet avantage est attractif et pourra achever de vous faire passer le cap.

En effet, Amazon vous offre la possibilitĂ© d’acheter vos cadeaux de NoĂ«l en avance directement depuis chez vous. Vous pouvez passer vos commandes en avance plutĂ´t que de tout devoir choisir en urgence au dernier moment, le tout Ă prix barrĂ©s grâce aux deals affichĂ©s. Vous avez tout le loisir d’offrir le Huawei P30 Pro Ă un proche et de le renvoyer au marchand en janvier, sans aucune pression.

En comparaison, les rivaux du marchand Amazon ne proposent pas un dĂ©lai de rĂ©tractation si long. Cdiscount, Fnac et Darty vous permettent de faire des retours pendant 14 jours uniquement, c’est le minimum imposĂ© par la loi en France. Si c’est suffisant tout le reste de l’annĂ©e, cela ne permet pas de prendre sur l’avance sur les fĂŞtes de NoĂ«l. En plus, les autres plateformes n’affichent pas des deals aussi agressifs sur les Huawei P30 Pro.

Pour Black Friday, Amazon ne se limite pas seulement Ă Huawei. Il s’attaque aux grandes marques, que ce soit Apple, Sony, Samsung, Bose ou encore Philips. En plus, mĂŞme les produits rĂ©cents ont le droit Ă des deals lors de cette Ă©dition, on peut voir des promotions faire chuter les prix de 20% ou 30% alors que les appareils n’ont mĂŞme pas 6 mois d’existence sur le marchĂ©. C’est parfait pour anticiper les fĂŞtes et rĂ©aliser des Ă©conomies.

