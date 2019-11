Black Friday : iPhone 11 à prix cassé sont de retour sur Amazon

Pendant vendredi de Black Friday, les iPhone 11 ont été aperçus durant quelques heures en début de matinée avec une réduction. Depuis, le stock avait disparu avant de réapparaitre par surprise ce samedi soir. Les exemplaires disponibles sur Amazon sont très limités, et la promotion ne concerne pas tous les coloris. Si vous hésitiez encore un peu, ces dizaines d’euros de remise devraient vous faire succomber définitivement.

Pour ce Black Friday, Amazon a vraiment pris l’ascendant sur la concurrence en offrant des promotions sur tous les produits Apple, y compris les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Ce n’était pas le cas chez Fnac ou Cdiscount qui n’ont fait aucune réduction sur ces deux excellents téléphones de dernière génération. Certes, la réduction affichée par Amazon pour ce Black Friday sur l’iPhone 11 n’est pas colossale – mais elle a le mérite d’exister.

Black Friday, les iPhone 11 partent à vitesse grand V

Même avec quelques dizaines d’euros de réduction, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro s’avèrent être de très belles affaires. En effet, même si vous l’achetez sur Amazon, ce smartphone Apple vient avec les mêmes garanties que si vous l’achetiez dans une boutique officielle en ligne Apple. D’ailleurs, ni le site officiel de la marque à la pomme, ni les boutiques ne font de réductions.

Autrement dit, prendre un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro en promotion sur Amazon pour le Black Friday est le seul moyen de payer son appareil vraiment moins cher. Comme vous pouvez le constater par vous-même, tous les coloris et tous les formats de stockage ne sont plus forcément disponibles. La version de l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage – qui est aussi la moins chère de tous les téléphones Apple – est prise d’assaut. Il ne reste plus que le modèle noir à seulement 752€ au lieu de 809€.

Pour ceux qui veulent aller vers des formats de stockage plus élevés, les iPhone 11 sont encore disponibles au Black Friday avec une belle réduction : les formats avec 256 Go de stockage sont encore quasiment tous en ligne chez Amazon. Pour ce qui est des versions iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, il reste encore quelques exemplaires par-ci et par-là. C’est par exemple le cas de cet iPhone 11 Pro en gris sidéral avec 64 Go de stockage qui est à 1077€ au lieu de 1159€, soit une remise d’environ 100€.

Quel iPhone 11 choisir ?

Comme pour la génération précédente, Apple a dévoilé en septembre trois modèles d’iPhone 11 qui sont tous en promotion au Black Friday. Le moins onéreux d’entre eux est l’iPhone 11 classique, qui intègre un écran LCD (6,1″) avec un double capteur photo à l’arrière. Il se distingue sur ce point de son prédécesseur, l’iPhone XR, qui avait un seul capteur et une offre photo plus limitée.

Avec cette nouvelle génération d’iPhone 11 disponibles au Black Friday, Apple a vraiment réussi à améliorer son offre photo pour se placer au niveau des meilleurs acteurs du marché. En outre, que ce soit l’iPhone 11 ou l’iPhone 11 Pro, ils sont tous deux équipés d’un puce A13 Bionic qui est de loin la plus puissante du marché. Pour ceux qui apprécient jouer sur leur mobile, ce sont des excellents produits.

Si vous ne savez pas encore si ces produits vous plairont, Amazon a une belle promesse pendant ce Black Friday : les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max peuvent être achetés et retournés sous 30 jours si finalement ils ne vous conviennent pas. Le marchand ne prend pas vraiment de risque puisque ces smartphones 2019 ont été très bien accueillis par le public spécialisé qui a apprécié le bon rapport qualité prix. Avec la promo du Black Friday, inutile de vous préciser qu’il est encore meilleur.

Au delà des iPhone 11 au Black Friday, le cyber-marchand américain a aussi fait des efforts sur plusieurs autres produits de la gamme Apple. Ainsi, on retrouve encore ce samedi de nouvelles offres choc sur les MacBook Pro et iPad Pro de la toute dernière génération. Si vous aviez envie de vous équiper moyennant un prix un peu plus accessible, c’est le moment d’en profiter.

