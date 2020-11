Bon plan : les iPhone 12 Pro en chute brutale avant Noël 🔥

Black Friday ou non, vous pouvez dĂ©jĂ trouver les derniers iPhone 12 et iPhone 12 Pro Ă prix rĂ©duit. Pour en profiter, il y a pour le moment une seule solution : le site e-commerce de RED by SFR. L’opĂ©rateur vous permet d’acheter ces nouveaux iPhone nus, sans aucun engagement de forfait. C’est comme si vous l’achetiez sur Amazon, Cdiscount ou Fnac, mais c’est juste moins cher.

Tous les derniers modèles sont Ă©ligibles aux promotions du moment : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Selon le modèle choisi, RED by SFR vous permet d’Ă©conomiser entre 30 et 50 euros. Par exemple, sur l’iPhone 12 avec 64 Go de stockage, le prix chute de 909€ Ă 859€.

De plus en plus, les opĂ©rateurs proposent des tĂ©lĂ©phones nus, sans aucun engagement tĂ©lĂ©phonique. C’est le cas de RED by SFR qui propose donc en exclusivitĂ© ces nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro Ă prix avantageux. Encore une fois, vous pouvez tout Ă fait ĂŞtre un client d’un autre opĂ©rateur tĂ©lĂ©com, cela ne change rien.

Une promotion Ă saisir avant Black Friday

Si les marchands annoncent un Black Friday dĂ©calĂ©, il semblerait que RED by SFR prenne de l’avance. Sur les annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, on n’a jamais vu une telle rĂ©duction sur un iPhone qui venait de sortir. Pour rappel, les iPhone 12 mini et 12 Pro Max sont sortis il y a une dizaine de jours environ. Pour les iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ils sont disponibles depuis quelques semaines.

C’est donc une belle surprise que de voir ces iPhone 12 dĂ©jĂ en belle promotion sur RED by SFR. Attention, il s’agit d’une offre flash et tout peut disparaitre d’une minute Ă l’autre. Clairement, Black Friday ou non, on ne verra pas beaucoup (voire aucune) autre rĂ©duction sur ce smartphone d’ici Ă la fin d’annĂ©e. Si vous souhaitez l’acheter moins cher, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

LĂ oĂą RED by SFR fait fort, c’est que ces iPhone 12 et 12 Pro en promotion sont livrĂ©s sans dĂ©lais. A titre de comparaison, Amazon a Ă©tĂ© pris de court et les iPhone 2020 seront livrĂ©s dans « 1 ou 2 mois ». C’est donc une bonne opportunitĂ© que d’acheter ces nouveaux smartphones, de les obtenir sans attendre et surtout avec une rĂ©duction qui peut monter jusqu’Ă 7% du prix officiel.

Si vous ĂŞtes un peu familier avec Apple, vous savez que le gĂ©ant amĂ©ricain ne fait JAMAIS de remise sur son site ou dans ses boutiques. Il faut donc trouver des alternatives pour avoir des rĂ©ductions sur ces produits. Et justement, le site e-commerce de RED by SFR en est une bonne. Avec 50€ de remise sur plusieurs modèles d’iPhone 12 et 12 Pro, vous avez de quoi vous faire plaisir avant les fĂŞtes.

Des excellents produits avec une garantie

Evidemment, quand vous achetez un iPhone 12 ou un iPhone 12 Pro sur RED by SFR, vous avez la garantie classique du constructeur amĂ©ricain (2 ans). Autrement dit, vous avez aussi les mĂŞmes conditions que si vous l’achetiez dans un Apple Store. A tout instant, vous pourrez aussi vous rendre en Apple Store pour obtenir un accompagnement si vous avez des questions.

Sur l’annĂ©e Ă©coulĂ©e, les iPhone 11 n’ont quasiment jamais Ă©tĂ© en promotion. Ils n’ont mĂŞme jamais vu ces 50€ de rĂ©duction que l’on voit sur les iPhone 12 / 12 Pro chez RED by SFR. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com qui vient de crĂ©er sa boutique de smartphones nus veut frapper fort pour cette fin d’annĂ©e. Il est Ă©vident que cette offre devrait lui permettre d’atteindre ses objectifs de visibilitĂ©.

Cette rĂ©duction sur les iPhone 12 est d’autant plus impressionnante que les produits ont dĂ©jĂ un excellent rapport qualitĂ© prix par dĂ©faut. Vous l’avez peut-ĂŞtre vu dans nos tests des iPhone 12 et celui des iPhone 12 Pro, ces appareils sont excellents. Apple n’a pas montĂ© leur prix par rapport au modèle prĂ©cĂ©dent, mais il a quand mĂŞme amĂ©liorĂ© leur qualitĂ©. Au final, vous auriez tout intĂ©rĂŞt Ă opter pour ce produit, si le budget vous le permet.

Encore une fois, cette offre spĂ©ciale chez RED by SFR pourrait bientĂ´t se terminer. On a du mal Ă imaginer comment l’opĂ©rateur peut-ĂŞtre rentable sur cette remise, on n’en a jamais vu ailleurs. MĂŞme pas Amazon ne propose de telle remise. Il est d’ailleurs fort probable que les iPhone 12 / 12 Pro ne soient plus en rĂ©duction dès la fin du week-end. L’opĂ©rateur n’a pas communiquĂ© sur le ce sujet, mais le stock ne trompe pas.

Les iPhone 12, belle surprise avant Black Friday

L’an dernier, aucun iPhone 11 n’avait Ă©tĂ© en promotion lors de Black Friday. Pour cette annĂ©e, il est fort probable que ce soit la mĂŞme chose. En effet, les iPhone 12 / 12 Pro n’ont tout simplement pas besoin de rĂ©duction pour bien se vendre. Cette rĂ©duction proposĂ©e par RED by SFR est assez inespĂ©rĂ©e, d’autant qu’on la voit nulle part ailleurs chez un marchand.

Il faudra seulement ĂŞtre très rapide pour ne pas rater cette opĂ©ration. Si vous cherchez l’iPhone 12 le moins cher, il faudra opter pour la version « mini ». Cette dernière est disponible Ă partir de 779€ seulement (livraison offerte) chez RED by SFR. A titre de comparaison, le modèle est au prix de 809€ sur le site Apple, sur Amazon ou encore Fnac. Les calculs sont vite faits, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă choisir l’offre de l’opĂ©rateur.

Le dernier point Ă prĂ©ciser est que RED by SFR vous laisse 14 jours après la livraison pour changer d’opinion. Le marchand vous propose de reprendre les iPhone 12 et iPhone 12 Pro s’ils ne vous conviennent finalement pas. Il suffira de le retourner, sans aucun coĂ»t, pour obtenir un remboursement intĂ©gral.

