Bon Plan : enfin une chute de prix sur les nouveaux Mac M1 (Mac mini, Macbook Pro et Macbook Air)

Annoncés il y a quelques semaines à peine, les nouveaux MacBook Pro M1, MacBook Air M1 et Mac mini M1 sont enfin en réduction chez Fnac, grâce à l’opération JackPot chez Fnac. Pour rappel, jusqu’à ce soir minuit en achetant une carte JackPot d’une valeur de 130€, la Fnac vous offre 20€ en plus, dans la limite de deux cartes maximum. Le calcul est donc simple, ce sont 40€ que vous pouvez économiser si vous voulez acheter un Mac M1 en payant une partie avec les cartes JackPot.

Attention l’opération JackPot chez Fnac n’a lieu que jusqu’à ce soir minuit, si vous attendez trop il sera trop tard.

Les Mac M1 sont l’avenir d’Apple

Lors de son Keynote, Apple a présenté ses nouveaux MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini. Ils ont tous un point commun : l’utilisation de la puce Apple M1. Apple opère un changement total en arrêtant son partenariat avec Intel. Le passage aux puces maison n’en est qu’à ses débuts, mais les premiers résultats sont impressionnants. Les machines gagnent à la fois en puissance, mais aussi en autonomie. Nous testons actuellement ces trois machines, et les performances sont bien au rendez-vous. Ce sera encore plus le cas au fur et à mesure du temps, comme des logiciels sont en cours de portage.

Pour ceux qui ne sont pas encore optimisés pour les puces M1, le portage via Rosetta est tout de même performant. Apple a frappé très fort avec ses nouveaux Mac M1, et cette réduction de 40€ chez Fnac est une véritable affaire.

Le MacBook Pro 16″ aussi en promotion

A quelques jours du Black Friday, Amazon dévoile des tonnes de promotions tous les jours. Aujourd’hui, les MacBook Pro 16″ bénéficient de tarifs de choix. Officialisés fin 2019, les ordinateurs portables n’ont mis que quelques mois à s’imposer parmi les nouvelles références du marché. Ils sont une des références à ne pas encore avoir de version M1. Grâce à ces remises, vous pouvez faire des économies de quelques centaines d’euros sur votre prochain MacBook Pro 16 pouces. Voici les offres en cours :

Cette vente flash signé Amazon est excellent, et les MacBook Pro 16″ vont partir très vite à ce tarif-là. Et pour cause, Apple ne fait jamais de promotion lui-même, peu importe qu’il y ait des opérations en cours ou non. Le marchand en ligne fait un gros effort avec des remises qui vont de 8 à 10%, c’est très rare pour ce type d’appareils. Les remises ne dépassent jamais ce pourcentage, mais elles suffisent très largement à attirer beaucoup de monde. Cela sera le cas du MacBook Pro 16″, un ordinateur portable qui ne cesse de séduire le public depuis sa sortie.

Avec le MacBook Pro 16″, Apple a annoncé le digne successeur du MacBook Pro 15″ présenté plus tôt. L’ordinateur portable le plus récent ne profite pourtant pas vraiment d’une taille supérieure au modèle précédent. Sauf que la marque à la pomme a travaillé à la réduction de la bordure de l’appareil, au point d’offrir au nouvel appareil un meilleur ratio écran/corps. La bordure est très fine, c’est un vrai plaisir à l’ouverture comme à l’utilisation de cet ordinateur.

Lors d’un test, nous avons pu profiter du MacBook Pro 16″ avant cette promo affichée par Amazon. L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de cet ordinateur portable concerne la qualité de son. Autant dire que nous ne sommes pas habitués à vanter cette dernière sur les appareils de ce genre. Et pourtant, elle dépasse les attentes lors du visionnage d’un film ou d’une série. Le modèle peut se vanter de disposer de 6 haut-parleurs qui permettent une belle diffusion en 3D.

Amazon vous réserve une surprise supplémentaire

En plus de proposer un prix plus bas que celui d’Apple, Amazon dégaine quelques autres avantages non négligeables. D’abord, la garantie constructeur est la même que chez la marque à la pomme, c’est comme si vous achetiez l’ordinateur sur son site ou dans ses boutiques physiques… Mais avec quelques centaines d’euros d’économie. La remise va jusqu’à 300 euros, un montant non négligeable dont vous profitez avec cette offre éclair. Le marchand ne s’arrête pas à cet avantage et ajoute une autre surprise.

En effet, Amazon rallonge sa période « Satisfait ou remboursé » jusqu’au 31 janvier 2021. Si vous prenez un MacBook Pro 16″ dans le cadre de cette vente flash (ou plus tard), vous avez jusqu’à cette date pour le renvoyer s’il n’est pas à votre goût. Au-delà de l’ordinateur portable, c’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui voudraient anticiper sur les cadeaux de Noël, sachant que les fêtes de fin d’année se rapprochent à grands pas. Vous pouvez prendre de l’avance pour faire vos choix sans aucun stress et effectuer des retours tranquillement au mois de janvier si besoin.

Si Amazon a décidé de faire preuve de souplesse en allongeant son délai initial de 30 jours, ce n’est pas le cas des autres marchands en ligne. Chez Cdiscount, Fnac, Darty et les autres, la période de retour est de 14 jours, c’est le minimum légal en France, ce qui vous donne tout de même l’occasion de renvoyer vos Mac M1 si vous n’êtes pas satisfaits.