Bon plan : le nouvel iPhone 12 Pro est en chute au Black Friday 🔥

Ce dimanche, les iPhone 12 Pro – et toutes les dĂ©clinaisons de l’iPhone 12 – profitent d’une belle remise sur le site de RED by SFR. L’opĂ©rateur qui permet d’acheter des tĂ©lĂ©phones nus offre une rĂ©ductions gĂ©nĂ©reuse sur tous ces nouveaux smartphones Apple. C’est le seul marchand Ă s’y ĂŞtre lancĂ© pour le Black Friday. Attention, il ne reste plus beaucoup de modèles (coloris, capacitĂ© de stockage) en stock.

C’est une belle surprise que de voir ces iPhone 12 Pro en baisse, tout juste quelques semaines après leur sortie. Jusqu’Ă prĂ©sent, aucun iPhone n’avait jamais Ă©tĂ© en promotion aussi rapidement. La nouvelle gĂ©nĂ©ration de smartphones Apple connait un succès tonitruant – Ă tel point qu’une majoritĂ© de marchands sont en rupture. C’est le cas par exemple d’Amazon, qui n’a pas proposĂ© de remise sur ces derniers.

Ici, RED by SFR veut taper un grand coup en baissant le prix des iPhone 12 Pro dans le cadre d’une offre flash. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com vient rĂ©cemment de lancer sa boutique e-commerce et veut la promouvoir. En offrant une promotion sur ces nouveaux appareils, il s’assure un beau coup de communication. Les clients sont les grands gagnants de cette opĂ©ration spĂ©ciale Black Friday. La remise est rĂ©elle, et sans engagement.

Encore une fois, en achetant un iPhone 12 / 12 Pro chez RED by SFR, vous n’avez aucun engagement chez lui. Il ne vous demande pas de souscrire Ă un forfait chez lui et cette offre n’est pas rĂ©servĂ©e Ă ses clients tĂ©lĂ©coms. Cette boutique en ligne est comme celle d’Amazon, Cdiscount ou Fnac – Ă la seule diffĂ©rence qu’elle ne liste que des smartphones.

Un iPhone 12 Pro avec garantie 2 ans

On ne s’attendait pas Ă voir une remise sur les iPhone 12 Pro pour le Black Friday. Dans les dernières annĂ©es, les nouveaux smartphones Apple n’ont jamais Ă©tĂ© en promotion aussi rapidement. Plus gĂ©nĂ©ralement, les tĂ©lĂ©phones de la firme Apple ne sont presque jamais en promotion. Cette remise de 50 euros sur ces nouveaux iPhone 12 / 12 Pro, aussi mince soit-elle, est donc une vraie surprise.

Certes, la rĂ©duction peut paraitre mince quand on connait le prix des nouveaux iPhone 12 Pro. Cela dit, on apprĂ©ciera quand mĂŞme cette remise, qui reprĂ©sente par exemple 7% de rabais sur le format 64 Go de l’iPhone 12. Sur les iPhone 12 Pro de 128 Go, le prix passe ainsi de 1 159€ Ă 1 109€. Au final, c’est une petite remise qui sera apprĂ©ciĂ©e par tout le monde.

C’est d’autant plus vrai que RED by SFR offre plusieurs avantages sur cet achat. Tout d’abord, vous avez la mĂŞme garantie que si vous l’aviez pris dans un Apple Store. Le fabricant amĂ©ricain appose donc sa garantie de 2 ans sur le produit. Par ailleurs, en achetant un iPhone 12 Pro chez un revendeur officiel, vous avez le droit de visiter les Apple Store pour obtenir de l’aide.

Pour continuer sur les avantages Ă prendre cet iPhone 12 Pro chez RED by SFR (au delĂ de la remise), il y a aussi la souplesse de l’achat. En l’occurrence, vous avez 14 jours après la date de livraison pour retourner le tĂ©lĂ©phone s’il ne vous sĂ©duit pas. L’opĂ©rateur s’engage alors Ă vous le rembourser intĂ©gralement.

On notera aussi que la livraison se fait en 2 Ă 5 jours, ce qui est très rapide. Par exemple, Amazon a dĂ©jĂ rallongĂ© les livraisons sur certains produits – parfois presque jusqu’aux vacances de NoĂ«l. Le marchand amĂ©ricain est aussi en rupture de ces iPhone 12 Pro / 12, c’est donc une belle opportunitĂ© sur RED by SFR. Non seulement vous l’avez garanti dans les jours qui suivent, mais en plus vous avez une rĂ©duction.

Les iPhone 12 Pro, le smartphone premium de référence

Si vous avez besoin de vous convaincre sur les iPhone 12 Pro, vous pouvez lire notre test ici. Nous avons Ă©tĂ© totalement conquis par ce nouveau tĂ©lĂ©phone, dont le rapport qualitĂ© prix nous parait excellent. Il offre performance Ă un tarif similaire Ă ceux des iPhone 2018 et 2019. Apple n’a pas augmentĂ© le prix, mais la qualitĂ© du produit a cru de manière significative.

C’est une vraie surprise de voir une promotion sur cet iPhone 12 Pro au Black Friday. Si les autres produits de la marque sont très ponctuellement en promotion (AirPods, MacBook et iPad), les iPhone sont toujours assez protĂ©gĂ©s par Apple. Depuis la sortie de ces derniers, aucun marchand ne s’est lancĂ© dans les promotions. Amazon ou Cdiscount sont calmes.

C’est pour cette raison que cette rĂ©duction de 50 euros chez RED by SFR est excellente. L’iPhone 12 Pro est un produit qui va très bien se vendre, il faudra ĂŞtre rapide pour en profiter. A tout instant, le marchand peut voir la rupture de stock arriver. Etant donnĂ© que c’est le seul Ă proposer une rĂ©duction, mieux vaut ne pas se rater. Dans tous les cas, vous pourrez toujours le renvoyer si besoin.

Avec cette promotion spĂ©ciale Black Friday sur les iPhone 12 Pro, RED by SFR surprend tout le monde. L’opĂ©rateur veut se lancer activement sur de la vente de tĂ©lĂ©phones nus en 2021. C’est donc un beau geste qu’il fait ici pour la fin d’annĂ©e. Si vous allez sur son site, vous pouvez voir que de nombreux autres produits Apple (ou autres marques) sont aussi en forte rĂ©duction.

Comme toujours, il faut ĂŞtre ultra rapide sur ces deals Ă©clair. Les iPhone 12 Pro sont pris d’assaut depuis la sortie de cette promotion au top. Il en va de mĂŞme pour les modèles iPhone 12 classiques et 12 mini. Cette offre peut disparaitre Ă tout moment en ce dimanche, il ne faudra plus tarder. La majoritĂ© des modèles sont dĂ©jĂ en rupture de stock.

