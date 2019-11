Black Friday : Samsung Galaxy S10e et S10, prix tombe en chute libre

Le Black Friday offre les Samsung Galaxy S10e et S10 à des tarifs préférentiels encore jamais vus jusqu’à ce jour. Les ventes flash qui ont été initiées chez Cdiscount et Amazon sont à couper le souffle, c’est le moment pour faire des économies très importantes dessus. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous des bonnes affaires (mis à jour en direct), ce sont plus de 300€ d’économies que vous pouvez faire sur chaque modèle.

Les Samsung Galaxy S10e et S10 de ce Black Friday ont été officialisés lors du Mobile World Congress de Barcelone en février dernier. C’est donc assez incroyable qu’il bénéficie de telles promotions en ce Black Friday quelques mois seulement après son officialisation. La gamme Galaxy S10 est la dernière en date pour Samsung, mais surtout ce sont les smartphones les plus haut de gamme de la marque.

Comme son nom le laisse deviner, le téléphone premium Samsung Galaxy S10e est le plus abordable des 3 modèles, il présente un excellent rapport qualité / prix – et avec la remise du Black Friday encore plus. Pourtant, il reste largement moins puissant que les Galaxy S10 et Galaxy S10+. Cette gamme se place pile en face des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qu’Apple a dévoilé lors de sa traditionnelle keynote.

Le Samsung Galaxy S10 en star du Black Friday

Pour cette édition 2019 du Black Friday, les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ affichent donc des tarif vraiment très bas, tout comme de nombreuses autres marques pour cette opération annuelle. Que ce soit, Boulanger, Amazon, Cdiscount, ou encore Fnac Darty, plusieurs marchands en ligne cassent les prix sur des produits tendances dans le but de drainer le consommateur vers leur plateforme respective. Pour ce faire, ils n’hésitent pas à réduire leur marge sur ces articles là, qu’ils arrivent ensuite à équilibrer avec les autres ventes.

Notre test en vidéo du Samsung Galaxy S10e :

Le Black Friday est l’occasion parfaite de trouver les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ à petits aux meilleurs prix, avec des économies réalisées pouvant atteindre 200 euros jusqu’à 400 euros. En voilà une belle occasion de se faire plaisir sans dépasser son budget. À noter également que les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, le Samsung Galaxy S10 peu donc être un très beau cadeau de Noël pour vos proches. De plus, nous tenons à ajouter que si vous optez pour un smartphone Samsung pendant le Black Friday, vous aurez droit à la même garantie constructeur que si vous l’achetiez directement auprès de la marque elle-même.

Pour en savoir plus sur ces smartphones haut de gamme, nous avons remis notre vidéo de présentation ci-dessus. Sans trop rentrer dans le détail de ces produits en promotion, il est important de savoir que le Samsung Galaxy S10e en promotion au Black Friday embarque un écran AMOLED de 5,8 pouces, ainsi que le dernier SoC de la marque, la Exynos 9820. Le smartphone est aussi équipé d’un double capteur photo à l’arrière ainsi qu’une caméra avant incrusté directement dans l’écran. Pour ceux qui l’ignore, nous rappelons que tous ces modèles tournent sous le système d’exploitation Android qui propose une expérience utilisateur vraiment très aboutie par rapport à certains de ses concurrents.

Le Black Friday, l’occasion de changer de smartphone

Nombreuses sont les grandes marques à proposer des offres pour ce fameux Black Friday, et les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ n’y échappent pas. C’est aussi le cas de Huawei avec ses P30, P30 Pro, Mate 20 et Mate 20 Pro. Par ailleurs, nous avons vu que les iPhone 11 sont très peu en promotion pour ce Black Friday alors qu’ils viennent tout juste d’être présentés. Les fabricants chinois se sont également pliés aux règles du jeu américaines en affichant de belles réductions sur les OnePlus 7 Pro, les Honor 20 ou encore les Redmi Note 7.

Quel que soit votre choix entre un Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ pendant ce Black Friday, vous êtes assuré de réaliser des économies sur un smartphone. Autant être franc, avec une telle offre les stocks vont rapidement être épuisé, nous vous invitons à être le plus réactif possible pour ne pas rater votre chance. Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et autres ont effectivement pour habitude de faire des promotions fortes sur une durée limitée avec peu de stocks. Il va donc falloir être attentif pour profiter des ventes flash.

Sous la pression des ventes flash Black Friday il est fort probable que vous achetiez vous Samsung Galaxy S10e, S10 ou S10+ avec un peu trop de précipitation, mais rassurez vous avez encore la possibilité de changer d’avis. En effet tous les marchands offrent un délai de rétraction. Chez le marchand Amazon, vous bénéficiez d’une période de 30 jours pour renvoyer le produit et vous faire intégralement rembourser. Tandis que Cdiscount, Fnac et Darty, proposent 15 jours, ce qui est largement suffisant si vous vous rendez compte que le Samsung Galaxy S10 ne vous satisfait pas comme il le devrait.

