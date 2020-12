Bon plan : le Samsung Galaxy S20 à -50% sur le site officiel 🔥

Mise Ă jour : face Ă l’engouement, le Galaxy S20 4G est dĂ©jĂ en rupture de stock sur la boutique Samsung. Il reste nĂ©anmoins un excellent deal sur la version 5G, ou sur le Galaxy S20+. Rendez-vous sur la boutique officielle de Samsung pour voir toutes les offres sur les smartphones, tablettes, ordinateurs et autres produits du fabricant.

C’est une des plus belles offres de ce Black Friday. La gamme Samsung Galaxy S20 a le droit Ă une baisse de prix inĂ©dite depuis leur sortie sur le marchĂ©. La marque a dĂ©cidĂ© de se fier au calendrier classique, l’opĂ©ration bat son plein sur le site officiel en ce moment. Vous pouvez trouver des bons plans choc en ce vendredi. Voici notre sĂ©lection des meilleures offres sur les smartphones, attention les stocks sont limitĂ©s.

On le disait, les Samsung Galaxy S20 prĂ©sentĂ©s au mois de mars n’ont jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© de tels prix depuis qu’ils sont sur le marchĂ©. Il y a dĂ©jĂ eu quelques remises, mais elles n’ont jamais atteint de tels niveau. La rĂ©cente gamme de Galaxy S de la marque se positionne aisĂ©ment parmi les smartphones les plus hauts de gamme fonctionnant sous Android. Dans le cadre de Black Friday, le Galaxy S20 voit son prix baisser Ă 649 euros sur le site officiel. Vous avez aussi droit gratuitement au Galaxy Fit2.

Ce n’est pas tout, cette promotion sur le Samsung Galaxy S20 vous donne aussi accès Ă un bonus Ă la reprise de votre ancien smartphone qui s’Ă©lève Ă 100 euros. Grâce Ă tous ces avantages, le smartphone passe sous le seuil des 500 euros, le tout avec la remise de 260 euros et le bonus Ă la reprise. Samsung affiche actuellement le meilleur prix du marchĂ© Ă l’heure actuelle, c’est le moment de faire une belle Ă©conomie.

Dans le cas oĂą vous souhaitez prendre le Samsung Galaxy S20 dans le cadre de ce deal, il va falloir ĂŞtre rapide. La boutique officielle dispose d’un stock limitĂ©, il convient de faire vite avant les ruptures. MĂŞme sans profiter d’un tel tarif, on a dĂ©jĂ vu les exemplaires Ă prix cassĂ©s partir en quelques heures Ă peine lors de prĂ©cĂ©dentes promotions. Pensez Ă ĂŞtre rapide pour Ă©viter de laisser passer cette occasion.

Le Samsung Galaxy S20, au top du marché des smartphones premium

Ce jour, les Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra ont tous les trois droit Ă d’excellentes rĂ©ductions sur la boutique officielle. Les tĂ©lĂ©phones s’Ă©coulent bien mĂŞme Ă leur tarif de base, mais cette remise est idĂ©ale pour vous permettre de rĂ©aliser de belles Ă©conomies en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e. Le modèle standard propose une fiche technique premium, dont un Ă©cran OLED de 6,2 pouces avec rafraichissement de 120 Hz.

Les Samsung Galaxy S20 et le S20+ ont tous deux plusieurs similitudes, mais on peut aussi Ă©voquer les petites diffĂ©rences des smartphones. La dĂ©clinaison standard embarque un triple capteur photo, le S20+ se vante d’un 4x module photo. En termes de taille, le Galaxy S20 est Ă 6,2 pouces et le Galaxy S20+ Ă 6,5 pouces. Ce sont les diffĂ©rences Ă noter, les modèles partagent la majoritĂ© de leur fiche technique.

Samsung met la barre haute avec ses Ă©crans, mais le corĂ©en est loin de s’arrĂŞter Ă cette composante. Elle mise aussi sur l’autonomie dont disposent ses smartphones. Les Samsung Galaxy S20 et S20+ embarquent des batteries de 4 000 mAh et 4 500 mAh, c’est parfait pour utiliser son tĂ©lĂ©phone un moment avant la charge. Plus globalement, les appareils ont le droit Ă la reconnaissance faciale, au lecteur d’empreinte ou encore Ă la charge rapide.

Lors du Black Friday, le constructeur affiche des deals fous sur les Samsung Galaxy S20, mais ce n’est pas tout. Dans le cadre de cette opĂ©ration, il prĂ©sente aussi de belles promos sur les Galaxy A51 et A71. Ces entrĂ©es de gamme se positionnent au top de leur crĂ©neau, ils sont plus accessibles sans pour autant faire de concessions sur les performances. Ce sont eux qui tirent les ventes de la marque car leurs tarif font qu’ils sont plus accessibles.

Pour revenir aux Samsung Galaxy S20 et S20+ plus globalement, on rappelle que ce sont des modèles en concurrence directe avec les iPhone 12 prĂ©sentĂ©s par Apple en octobre. La gamme de Samsung a environ 6 mois sur le marchĂ©, elle concurrence largement les tĂ©lĂ©phones Apple, sachant qu’elle profite d’une offre photo premium.

Un deal premium sur Samsung

La dernière gamme des Galaxy S se compose du Samsung Galaxy S20, S20+ et Ultra. Ce dernier est le modèle le plus premium de la gamme et —logiquement, le plus onéreux. Grâce au deal en cours, son prix tombe à 999 euros après la remise de 360 euros et le bonus à la reprise de votre téléphone actuel. Il est plus cher que les autres, mais se place aussi sur un segment plus premium. Vous pouvez consulter notre test sur le Galaxy S20 Ultra ici, nous avons été séduits par le modèle.

Ce Black Friday sur Samsung est d’un niveau inĂ©dit en France. C’est l’occasion de faire des Ă©conomies sur les Samsung Galaxy S20, mais aussi sur d’autres appareils. Et pour cause, le constructeur dĂ©voile des remises choc sur les tablettes, les tĂ©lĂ©viseurs et le reste de la gamme. Tous les produits ont une bonne capacitĂ© Ă tenir longtemps tout en occupant un crĂ©neau premium qui vous assure de belles performances. C’est parfait pour faire des affaires en cette fin d’annĂ©e tout en Ă©tant assurĂ© de ces investissements.

Si vous prenez un Samsung Galaxy S20 ou n’importe quel autre produit sur la boutique, vous avez jusqu’Ă 14 jours après la livraison pour effectuer un retour. Si l’appareil n’est pas fait pour vous, vous pouvez donc le renvoyer gratuitement afin d’ĂŞtre remboursĂ© Ă 100%. C’est parfait pour tester un article depuis chez vous et vous assurez qu’il convient Ă vos attentes, mais nous n’avons pas de doute sur ce sujet.

Si toutefois vous avez Ă©tĂ© trop vite en prenant le Samsung Galaxy S20 (ou un autre appareil), vous pourrez aisĂ©ment bĂ©nĂ©ficier de ce dĂ©lai pour effectuer le renvoi vers la boutique officielle. D’ici lĂ , pensez Ă ĂŞtre vif, il est certain que les deals affichĂ©s ne vont pas rester en ligne bien longtemps avant de disparaĂ®tre. La marque affiche les meilleurs prix devant tous les autres marchands comme Amazon ou Fnac.

