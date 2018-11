Black Friday : Macbook Air et Pro offrent -450€ de remise 🔥

Si Apple est silencieux au Black Friday, les revendeurs n’hésitent pas à faire quelques belles promotions sur les MacBook Air et MacBook Pro cette année. C’est le cas par exemple de la Fnac qui, depuis des années, offre les meilleures réductions pendant l’événement sur les ordinateurs d’Apple. Depuis quelques jours, et pendant tout le week-end du Black Friday, on retrouve plusieurs modèles en promotion. Ci-dessous, vous aurez le détail sur chacun des modèles éligibles.

MacBook Air sous les 1 000€ au Black Friday

En l’occurence, il ne s’agit pas du tout dernier MacBook Air de 2018, mais du modèle classique qui est en promotion pour Black Friday. Pour ce qui concerne maintenant les caractéristiques techniques, cet ordinateur possède un écran de 13,3 pouces avec 128 Go de stockage SSD, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 bicoeur à 1,8 GHz. Ce n’est certes pas le plus puissant des ordinateurs Apple, mais il est très parfait pour une utilisation basique : bureautique, lectures vidéo, surf sur internet.

Le grand avantage du MacBook Air en promotion à Black Friday est qu’il est aussi très léger puisqu’il ne fait que 1,35 kg. Il est donc facilement transportable, que ce soit dans un grand sac ou dans une housse de protection discrète. Deuxième argument convaincant : son prix. Pour le Black Friday, le MacBook Air classique passe ainsi de 1 099€ à seulement 849€, soit une remise de 23% sur l’ordinateur Apple. Cette promotion est disponible aussi bien à la Fnac que sur Amazon (mise à jour : celle chez Amazon a expiré). Vous trouverez les deux liens en question ci-dessous :

Que ce soit l’offre sur Fnac ou l’offre sur Amazon (expirée), elles sont toutes les deux affichées jusqu’à lundi – mais elles pourraient bien terminer avant. On a vu une telle situation se produire pour l’iPhone XS et XR chez Amazon qui a été en promotion pendant quelques heures vendredi sur la plateforme avant d’être subitement retiré de la vente flash. Ces promotions Black Friday sur le MacBook Air sont donc conditionnées par le stock disponible chez chacun des marchands. Si vous voulez être sûr d’en avoir un, mieux vaut être rapide. A moins de 1 000€, cet ordinateur est clairement un bon plan et il faut sauter sur l’occasion.

MacBook Pro en vente flash jusqu’à -450€

Toujours sur Fnac, on retrouve également des MacBook Pro en promotion à Black Friday. Ils ne sont en revanche en réduction chez aucun autre marchand en ligne, c’est donc la seule possibilité d’obtenir un ordinateur Apple de ce niveau à moindres frais. En l’occurrence, c’est tout d’abord le tout dernier MacBook Pro de 13,3 pouces avec la Touch Bar, 256 Go de stockage SSD, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 quadricoeur à 2,3 GHz qui est disponible à 1 749€ au lieu de 1 999€, soit une remise de 250€ par rapport à son prix original.

Ensuite, le deuxième MacBook Pro à être en promotion au Black Friday est celui avec un écran de 15,4 pouces, ainsi que 256 Go de stockage SSD, 16 Go de RAM, un processeur Intel Core i7 hexacoeur à 2,2 GHz. Il est donc beaucoup plus puissant et passera bien mieux pour ceux qui ont une utilisation très professionnelle de leur ordinateur, tel que le montage vidéo ou le graphisme. Pour ce Black Friday, le MacBook Pro 15,4 pouces est disponible à 2 499€ au lieu de 2 799€, soit 300€ de remise immédiate.

Offre : 10€ remboursés tous les 100€ d’achat

En plus des 3 ventes flash qui sont présentées ci-dessus, la Fnac offre également sur un certain nombre de MacBook l’offre suivante : 10€ offerts tous les 100€ d’achat. Cette prime de 10% est uniquement disponible pour les adhérents Fnac (les 30 premiers jours sont gratuits si vous souhaitez essayer) et elle leur sera remboursée sur leur compte fidélité.

Cela peut rapidement représenter des montants importants, surtout si on choisit pour le Black Friday un MacBook sophistiqué. Par exemple, le MacBook Pro 15,4 pouces avec Touch Bar, 1 To de stockage SSD, 32 Go de RAM et un processeur Intel Core i9 hexacoeur à 2,9 Ghz qui est à l’origine à 4 599€ permettra d’obtenir une remise de 450€ qui sera versée sous forme de bon d’achat.

D’autres MacBook beaucoup moins chers sont évidemment aussi éligibles à cette offre spéciale pour Black Friday. Pour ceux qui aimeraient partir sur le tout dernier MacBook Air de 13,3 pouces avec 128 Go de stockage, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 bicoeur à 1,6 GHz, la promotion s’applique également. Sur un prix total de 1 349€, le client touchera donc 130€ sous forme de bon d’achat.

Si vous voulez voir toutes les offres de Black Friday sur MacBook Air et Macbook Pro, il faudra donc vous rendre directement sur le site officiel de la Fnac afin d’avoir un détail précis de tous les modèles en promotion (ainsi que le type de remise). Voici le lien d’accès à la page dédiée à ces ordinateurs Apple.

Voir toutes les promotions