🔥 Black Friday : le Macbook Air en promotion à -23% à la Fnac

Apple n’est ni un amateur de promos, ni un amateur de Black Friday. Et pourtant, on retrouve ce Macbook Air 13,3″ avec une remise à la Fnac sous forme d’une vente flash dont le stock risque probablement de s’écouler en quelques heures. La réduction fait ainsi tomber le prix de l’ordinateur sous la barre des 1 000€ – à 849€ précisément. C’est du jamais vu.

Voici le détail de la remise sur le Macbook Air :

Black Friday : le Macbook Air rarement en promotion

Apple est l’une des seules marques dans la high-tech au monde qui n’a pas besoin de faire des promotions pour écouler ses produits – et elle peut se le permettre. Autrement dit, les remises sur les iPhone et Macbook Air, lors de Black Friday sont très rares – pour ne pas dire qu’elles sont inexistantes. Quand on a de la chance, on retrouve certains anciens modèles d’iPhone en réduction, mais cela s’arrête là . En revanche, le Black Friday ne laisse jamais de place aux Macbook Air ou aux Macbook Pro.

Aujourd’hui pourtant, Fnac a décidé de se lancer dans une promotion unique sur le Macbook Air 13,3″ pour ce Black Friday, et cette remise n’est pas prête de passer inaperçu. Attention, les ordinateurs vont probablement partir TRÈS vite, il faudra donc se dépêcher avant qu’il n’y ait une rupture de stock. Au niveau des caractéristiques techniques, ce Macbook Air en promotion intègre 128 Go de stockage en SSD, 8 Go de RAM ainsi qu’un processeur Intel Core i5 bicÅ“ur à 1.8 Ghz. Comme toujours, le grand avantage d’un Macbook Air est le poids puisqu’il ne pèse que 1,35 kg – ce qui en fait l’un des ordinateurs les plus légers de sa génération.

-23% de réduction sur ce Macbook Air 13,3″

En ce moment à la Fnac, pour Black Friday, le prix du Macbook Air passe donc à 849€ au lieu de 1099€ – soit une remise de 250€ par rapport au tarif classique. C’est donc aussi une remise de 23% sur le produit Apple, ce qui est tout juste exceptionnel ! A noter qu’un autre modèle de Macbook Air, toujours avec un écran de 13,3″ mais avec 256 Go de stockage et un processeur Intel Core i7 bicÅ“ur à 2.2 Ghz est en promotion via une vente flash similaire de 10% à 1379€ au lieu de 1599€, soit une remise de 220€.

Cette promotion à la Fnac n’oblige pas les clients à être membre chez le marchand. En parallèle de ça, la Fnac propose également à ses adhérents une remise de 200€ sur tous les ordinateurs Macbook Pro Touch Bar 13,3″ pendant quelques jours. Sur le format 256 Go avec un processeur i5, le tarif tombe alors de 1999€ à 1799€. Cela reste encore assez cher par rapport à l’offre Black Friday sur le Macbook Air qui passe sous les 1 000€. C’est aussi parce que le Macbook Air reste accessible financièrement qu’il est beaucoup moins en réduction que les Macbook Pro – qui eux sont plus onéreux.

La Fnac surprend avec ce bon plan

Certes, on a tendance à associer le Black Friday à Amazon. Pour autant, les marchands français tels que la Fnac, Darty, Cdiscount ou Boulanger séduisent vraiment pendant l’opération avec des produits plus haut de gamme en promotion. On retrouve ainsi de nombreux téléviseurs, ordinateurs ou encore des smartphones de dernière génération en réduction pendant l’opération. Si les produits Apple n’en font généralement pas partie, les marques telles que LG, Samsung, Huawei ou Honor font partie du catalogues des promotions pendant le Black Friday chez ces marchands.

Il mérite de souligner que la Fnac est le seul marchand à tenter quelques promotions sur les produits Apple pendant le Black Friday, et c’est tout à son honneur pour les fans de la marque à la pomme. Si généralement elles sont de l’ordre de 10%, cette offre sur le Macbook Air est tout simplement jamais vue, et ce serait dommage de la manquer. Pour voir la vente flash, c’est par ici :

