Black Friday Microsoft : économisez jusqu’à 664€ sur toute la gamme (Surface Pro 7, tablettes, laptop, Xbox)

Pour cette édition spéciale du Black Friday, Microsoft met les petits plats dans les grands et propose de très belles promos sur son site officiel. De la gamme Surface en passant par les Xbox, vous trouverez très facilement votre bonheur. Cette Black Friday Week se termine dimanche soir à minuit, nous sommes donc dans la dernière ligne droite pour faire des économies.

La Surface Pro 7 en vente flash jusqu-à -25%

Première star du Black Friday Microsoft, la Surface Pro 7. Sortie il y a à peine un an, c’est un mix parfait entre une tablette et un PC portable. Boostées des puces Intel de 10e génération, les Surface Pro 7 propose une dalle de 12,3 pouces, et son reconnu pour leur facilité de transport grâce à leur poids plume.

Pour ce Black Friday, la Microsoft Surface Pro 7 est en vente flash et vous pouvez économiser jusqu’à 664€ ici.

Du 20 novembre au 29 novembre, Microsoft propose une vente flash sur toutes les Surface Pro 7, avec jusqu’à 25% d’économies à la clé. Certaines références sont même en exclusivité, comme c’est le cas de la Surface Pro 7 avec processeur Intel Core i5, 16 Go de Ram et 256 Go de stockage en version platinum. Cette dernière est proposée à 1029€ au lieu de 1369€ pour le Black Friday Microsoft. Mais la marque ne se limite pas à ce modèle, et propose des dizaines de références à prix cassés.

Modèle plus accessible, la Surface Pro 7 i5 avec 128 Go de stockage, un clavier Type Cover et le stylet est à 899€ au lieu de 1328€, une économie de 429€ au total !

Découvrez tous les modèles en promotion :

La Surface Go 2 à un prix jamais vu

Un peu avant l’été, Microsoft a lancé la nouvelle génération de sa tablette 2 en 1, la Surface Go 2. Cette tablette 10,5 pouces se transforme en ordinateur portable grâce à son clavier déporté. C’est une solution idéale pour les étudiants et le travail en mobilité. Microsoft a soigné sa tablette pour l’usage en télétravail, avec de meilleurs haut-parleurs, et de nouveaux microphones pour améliorer la qualité des visio-conférences.

Pour son Black Friday, Microsoft propose plusieurs modèles en promotion. La plus intéressante de toutes les offres promotionnelles sur la Surface Go 2, c’est le pack contenant le modèle Pentium 4425Y, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, accompagné d’une Type Cover et un Surface Pen. Ce dernier chute de 838€ à 599€, le meilleur prix constaté à aujourd’hui !

Xbox : consoles, accessoires et jeux jusqu’à -50%

Pour ce Black Friday, Microsoft propose de belles réductions sur les Xbox One S, et surtout les accessoires next-gen pour les Xbox Series S et Series X. Sur les nouvelles manettes Xbox Series, le fabricant propose 15% de réduction, ce qui fait passer leur prix de 59,99€ à 50,99€. Les trois coloris sont concernés, la bleu, la blanche et la noir.

Point important si vous voulez acheter ou offrir une console nouvelle génération, le store Microsoft propose toujours la nouvelle Xbox Series S en stock, ce qui est rarement le cas chez les distributeurs de la marque. Si vous cherchez à acheter des nouveaux jeux, certaines licences comme 2K21 sont en réduction de 50% pour ce Black Friday Microsoft.

Pour découvrir toutes les promotions sur les Xbox, les jeux et les accessoires, Microsoft a mis en ligne une page dédiée sur son site :

Pourquoi commander sur le store officiel Microsoft ?

Pendant cette période de Black Friday, Microsoft propose plusieurs avantages sur son store officiel. Le premier, qui est non négligeable, c’est le retour gratuit des commandes pendant 60 jours sur la gamme Surface. Vous pouvez donc vous faire un vrai avis sur les machines, et les renvoyer si elles ne correspondent pas à vos besoins.

Si vous voulez encore économiser plus, Microsoft propose des Surface Go et Surface Pro 6 reconditionnées sur son site officiel. Passez par le store, c’est l’assurance d’avoir des produits certifiés par la marque, et conforme au niveau qualité. En plus de cela, le Microsoft Store est l’endroit parfait pour configurer votre Surface en fonction de vos besoins. Nul autre commerçant n’a un choix aussi large.

