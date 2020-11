Bon plan : Microsoft Surface Pro 7 en chute de -45% sur Amazon 🔥

La Microsoft Surface Pro 7 se prĂ©sente comme un PC hybride. Pour faire simple, il s’agit d’une tablette qui peut faire office de vĂ©ritable ordinateur portable quand elle vient de ses accessoires. Ce produit se positionne comme un produit unique sur son segment, il remporte un Ă©norme succès. En bonus, vous pouvez profiter du meilleur prix jamais constatĂ© sur cet appareil premium.

Surface Pro 7 256 Go + clavier / souris / stylet à 999€ au lieu de 1719€ (-42%)

Surface Pro 7 128 Go + clavier / souris / stylet à 899€ au lieu de 1328€ (-32%)

C’est une vĂ©ritable surprise de voir une telle remise sur la Microsoft Surface Pro 7. MĂŞme pendant Black Friday, on n’imaginait pas que la tablette de la marque amĂ©ricaine aurait le droit Ă un tel prix. L’appareil est disponible sur le marchĂ© depuis un an environ, il fait office de rĂ©fĂ©rence sur ce crĂ©neau. L’un des deux packs en promo affiche une remise supĂ©rieure Ă -40%, autant dire que la promotion est particulièrement agressive.

La Surface Pro 7, la référence au top en 2020

La Microsoft Surface Pro 7 se place comme un PC hybride, nous l’avons dit. Elle convient Ă un usage professionnel aussi bien personnel, vous aurez tout le loisir de profiter de la flexibilitĂ© d’une tablette ainsi que de la puissance d’un vrai ordinateur. L’iPad Pro tente de se placer comme un de ses concurrents directs, mais Microsoft a de l’avance sur ce rival signĂ© par Apple.

La tablette Surface Pro 7 de Microsoft se dote de Windows 10, le dernier système d’exploitation de Microsoft. C’est ce qui vous permet de l’utiliser Ă la façon d’un ordinateur portable de base, contrairement Ă un iPad Pro. Vous avez aussi accès la suite Microsoft Office (Word, Excel…). Les packs mis en avant par Fnac et Amazon comprennent un stylet, une souris et clavier, ce qui complète Ă la perfection l’offre standard.

Ce sont ces trois accessoires qui contribuent largement Ă faire de la Microsoft Surface Pro 7 un vĂ©ritable ordinateur. Le PC hybride se dote d’une camĂ©ra avant et arrière (c’est idĂ©al pour participer Ă des visioconfĂ©rences), ainsi que d’un Ă©cran de 12,3 pouces. Les capacitĂ©s de stockage peuvent varier, entre 128 Go ou 256 Go, elles impactent logiquement le prix final de l’appareil.

En plus de se prĂ©senter comme un ordinateur standard, la Microsoft Surface Pro 7 possède les qualitĂ©s d’une tablette traditionnelle. Elle est flexible et lĂ©gère tout en bĂ©nĂ©ficiant d’une longue autonomie affichĂ©e Ă 10,5 heures pour une utilisation de base. C’est parfait pour travailler ou regarder des vidĂ©os lorsque vous ĂŞtes dans les transports par exemple.

Globalement, la Microsoft Surface Pro 7 n’a pas de vĂ©ritables dĂ©fauts. Son prix de base est assez onĂ©reux, mais il est justifiĂ© par le fait que l’appareil se place sur un segment premium. Avec les remises sur par Amazon et Fnac, elle devient moins onĂ©reuse et se place comme un parfait incontournable. Il n’est pas certain que cette tablette haut de gamme rĂ©apparaisse sous la barre des 1 000 euros avec ses accessoires, c’est une très belle opportunitĂ© – en plus d’une belle surprise.

Actuellement, l’opĂ©ration Black Friday annuelle a lieu chez Amazon comme chez Fnac. C’est dans ce cadre que la Microsoft Surface Pro 7 profite de prix barrĂ©s chez les deux marchands. Par contre, cela veut dire que les ruptures peuvent arriver Ă tout instant, il faut ĂŞtre très rapide pour ne pas regretter d’avoir ratĂ© ce deal. Notre article est mis Ă jour selon les disponibilitĂ©s sur les plateformes en ligne.

Les Microsoft Surface Pro 7 mises en avant par Amazon ou par Fnac peuvent avoir quelques diffĂ©rences, Ă l’exemple des performances ou des capacitĂ©s des stockages, c’est un Ă©lĂ©ment Ă prendre en compte lors de votre choix. On note aussi qu’il y a des offres sur la Microsoft Surface Pro X, la Surface Go ou le Laptop, d’autres produits aussi issus de la gamme de Microsoft.

Ces promotions sur la Surface Pro 7 de Microsoft ne vont pas rester disponibles très longtemps. Et pour cause, les achats en ligne explosent tandis que le tĂ©lĂ©travail se gĂ©nĂ©ralise depuis plusieurs mois. Les Ă©conomies peuvent grimper Ă plusieurs centaines d’euros, c’est une opportunitĂ© qui pourrait très bien ne pas de reproduire de suite. Ce deal est un cadeau de NoĂ«l avant l’heure qui saura ĂŞtre Ă la hauteur de vos besoins. Sinon, vous aurez le loisir de le retourner Ă la plateforme web.

Amazon étend son délai de retour

Cela fait quelques semaines que le marchand Amazon offre la possibilitĂ© Ă ses clients de faire des retours pendant plus longtemps. D’ordinaire, il se cantonne Ă 30 jours après livraison, mais pendant cette pĂ©riode, il va encore plus loin. DĂ©sormais, tous les clients peuvent renvoyer un produit jusqu’au 31 janvier 2021, soit bien longtemps après NoĂ«l. C’est idĂ©al pour prendre de l’avance sur tous les cadeaux des fĂŞtes sans s’inquiĂ©ter du dĂ©lai de rĂ©traction. C’est parfait pour tous les articles que vous comptes offrir tout en doutant de leur capacitĂ© Ă plaire au bĂ©nĂ©ficiaire.

Du cĂ´tĂ© de Fnac, Darty ou Cdiscount, la pĂ©riode pour les retours est de 14 jours, soit le dĂ©lai lĂ©gal en France. Cela vous laisse le temps de tester la Microsoft Surface Pro 7 depuis chez vous et de la renvoyer si vous n’ĂŞtes pas convaincu. Toutefois, nous ne doutons pas de ses capacitĂ©s Ă vous convaincre, car nous avons pu rĂ©aliser un test du produit. Selon notre testeur, il s’agit d’un PC hybride « quasiment parfait ».

Tout l’enjeu de cette journĂ©e sera de parvenir Ă profiter de la meilleure promo affichĂ©e sur la Surface Pro 7, soit celles de Fnac ou Cdiscount. Si vous hĂ©sitez, sachez que la tablette hybride n’a pas jamais eu droit Ă un tel prix depuis sa sortie sur le marchĂ©. Si vous hĂ©sitez encore, vous pouvez très bien la renvoyer dans les dĂ©lais. C’est parfait pour faire des Ă©conomies sur un appareil de ce calibre.

