Black Friday : Microsoft Surface Pro chute à 664€, soit -37% 🔥

Le P »C hybride » qu’est la Microsoft Surface Pro est en très belle réduction pour ce Black Friday, et ce serait dommage de passer à côté pour ceux qui envisageraient en acheter une. Il faut savoir que cette tablette sophistiquée tactile connait un véritable succès depuis sa sortie, et qu’elle est par conséquent assez peu en promotion. Les 2 offres disponibles actuellement et que vous pouvez voir ci-dessous sont très intéressantes, mais le stock est limité donc il faudra se dépêcher de profiter des derniers exemplaires.

La première promotion de Black Friday concernant la Surface Pro de Microsoft est disponible sur Amazon, tandis que la seconde est proposée par le marchand Fnac. Les deux e-commerçants se montrent particulièrement compétitifs cette année sur les remises de produits haut de gamme – bien que les stocks soient parfois assez limités.

C’était le cas avec une promotion pour l’iPhone plus tôt dans la journée sur Amazon, qui a depuis expiré. C’est le même cas avec ces Microsoft Surface Pro qui sont en réduction de respectivement 37% et 33% pendant ce vendredi Black Friday, et qui pourraient rapidement venir au bout du stock. Les premiers arrivés seront les premiers servis !

Microsoft Surface Pro en promo au Black Friday

La Surface Pro de Microsoft a été discrète sur les premiers jours de la semaine du Black Friday, et on n’a pas vu de promotion sur cette dernière. Il faut dire que ce PC hybride est probablement le plus populaire dans sa catégorie et qu’il n’a donc pas besoin de faire des promotions pour bien se vendre. Mais comme Black Friday est un événement assez exceptionnel, certains marchands acceptent de rogner leurs marges pour vendre encore plus de ces produits phares, et augmenter leur chiffre d’affaires.

C’est le cas en ce moment du marchand Amazon qui offre donc une promotion sur le récent modèle de la Microsoft Surface Pro avec un écran de 12,3 pouces. Elle tourne sous Windows 10 Pro, et possède un espace de stockage SSD de 256 Go, 8 Go de RAM ainsi qu’un processeur Intel Core i5. Au niveau du poids, on est sur un modèle de 762 grammes – ce qui est sensiblement plus léger que n’importe quel ordinateur, et ce qui facilite le transport. Enfin, l’autonomie annoncée par le fabricant est de 13h30. En parallèle, la Surface Pro conserve toute la flexibilité d’une tablette et permet en parallèle de l’utiliser comme un support pour la bureautique (avec Office par exemple) ou pour regarder des films.

L’offre en cours chez Amazon voit le prix de la Microsoft Surface Pro baisser de 664€ à 1039€, soit une remise de 37% par rapport à son prix original. C’est un très bon plan, et il risque de partir très rapidement. Une promotion similaire a eu lieu hier à la Fnac, et le stock a été écoulé en tout juste quelques heures.

Attention, l’offre en cours n’inclut que la tablette tactile. Pour ceux qui veulent ensuite rajouter des accessoires tels que le clavier ou la souris, il faudra les acheter séparément. Pour ceux qui veulent obtenir le PC hybride avec tous les accessoires pour le transformer en vrai ordinateur, il y a une offre à la Fnac qui offre le pack suivant à 999€ au lieu de 1499€, soit une promotion de 33% pour Black Friday : Microsoft Surface Pro 12,3″ + Clavier Type Cover + Souris Bluetooth Arc Touch + Adaptateur d’écran sans fil + Microsoft Office 365 2019.

Si le pack est forcément plus cher que la tablette seule, il est au final beaucoup plus intéressant – et c’est lui qui connait le plus grand succès des deux offres promotionnelles en cours. Vous pouvez voir la vente flash en direct sur Fnac ici, en sachant que les exemplaires de ce pack sont très limités :

Voir la vente flash sur Fnac

Black Friday, Jour J pour les grandes remises

Comme chaque année, le Black Friday est le grand rendez-vous pour les promotions, et la Surface Pro de Microsoft fait partie de ces produits qui seront largement scrutés. Avec cette vente flash, Amazon se distingue une nouvelle fois avec une remise exceptionnelle sur un produit qui l’est tout autant. Avec cette offre, il créé une nouvelle fois la sensation – après celles créées pour le Macbook Air ou l’iPhone XS qui ont été en promotion ce matin.

Le marchand souhaite faire mieux encore que l’an dernier, où il avait expédié pas moins de 2 millions de produits sur la seule journée du vendredi. Il s’était ensuite félicité d’avoir vendu plus de 1400 produits par minutes sur sa plateforme françaises – lui permettant d’asseoir encore un peu plus sa position de numéro 1 sur le marché du e-commerce français.

Pour voir la promo sur la Surface Pro sur Amazon, c’est ici :

Voir la vente flash Amazon