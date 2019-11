Black Friday : la Nintendo Switch à 199€ au lieu de 299€ (1000 pcs)

C’est le deuxième Black Friday où la Nintendo Switch bénéficie de remises, et c’est le premier où la console est vraiment bradée. La célèbre console de jeux vidéo qui est sortie en 2017 connait un grand succès partout dans le monde, et elle est très peu en promotion. Aujourd’hui, Cdiscount offre 100€ de remise sur la console à partir de 7h00, et dans la limite de 1000 unités. Il faudra être hyper réactif, le stock va partir en quelques minutes.

Bons plans Nintendo Switch au Black Friday



Pour en revenir sur l’offre Nintendo Switch de Cdiscount au Black Friday, l’achat d’une console de jeu déclenchera automatiquement deux bons d’achat d’une valeur de 50€ chacune. Autrement dit, la console qui est en temps normal à 299€ passe ainsi à 199€ grâce à ces deux vouchers. Une offre incroyable, en sachant que la Switch est très peu en promotion. Mais il faut être très rapide car le marchand a déjà teasé ce deal depuis plusieurs heures, tout le monde sera dessus.

Cette année, il aura vraiment fallu attendre le Black Friday pour que la Nintendo Switch arrive enfin en promotion. En effet, on n’a pas vu l’ombre d’une remise pendant des opérations aussi populaires que les soldes sur la console de jeux vidéo. Aujourd’hui est donc une parfaite opportunité pour acheter une Nintendo Switch au Black Friday à un tarif plus intéressant que d’habitude. C’est d’autant plus intéressant qu’on se rapproche des fêtes de fin d’année et de Noël, ce qui permet d’en faire un bon cadeau.

La Nintendo Switch attendue à Black Friday

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, la Nintendo Switch est très populaire – il s’en est déjà écoulé plus de 10 millions en Europe et plus de 41 millions à travers le monde en moins de 3 ans. Avec ces fêtes de fin d’année et le Black Friday, la Nintendo Switch devrait continuer à gagner des parts de marché face à la Sony PS4 et la Xbox One – toutes deux vieillissantes.

En 2018, la Nintendo Switch avait terminé dans le Top 10 des ventes du Black Friday sur Amazon – alors même qu’il y avait eu très peu de réductions dessus. Ce sont plusieurs milliers de consoles de jeux qui se sont écoulées en l’espace de quelques heures, avec des remises de quelques dizaines d’euros seulement. En plus de la Nintendo Switch, le Black Friday met à l’honneur les jeux vidéo associés : ils bénéficient parfois de remises supérieures à 30% voire 40%, et cela vaut vraiment le coup.

Pour ceux qui veulent se mettre à la Nintendo Switch, le Black Friday est aussi une occasion pour acheter des packs qui incluent la console avec des jeux. C’est un bon moyen de faire des économies en achetant plusieurs choses. Que ce soit Amazon ou Cdiscount, les deux offrent des bons plans sur ces bundles autour de la console de jeux japonaise.

Le Black Friday mise sur les consoles

Pour une console aussi populaire que la Nintendo Switch, on ne peut pas s’attendre à plus de 20% de réduction pour le Black Friday. C’est lié au fait que les acteurs ne peuvent pas vendre à perte leur stock (contrairement aux soldes), mais surtout ils n’ont pas vraiment d’intérêt à faire ces remises : les Switch se vendent très bien aux abords de Noël, les clients n’ont pas besoin de réduction pour acheter la console la plus populaire du moment.

Cette année, le groupe derrière la console espère vendre 1 million de Nintendo Switch en France sur la période. Pour rappel, il en avait écoulé 2 millions juste après le Black Friday de l’année passée. En juin lors du salon du jeux vidéo à Los Angeles, l’E3, la société a confirmé vouloir atteindre les 3 millions de consoles vendues en France sur cette année. Et le Black Friday et les promotions sur Amazon ou Cdiscount devrait largement y contribuer.

Comme tous les produits en promotion lors du Black Friday, la Nintendo Switch est très limitée par le stock – et par les ventes flash. Autrement dit, il faut être super rapide pour profiter de cet excellent produit. Pour ceux qui regretteraient ensuite leur achat, il faut savoir que les marchands ont un programme qui permet de le renvoyer et d’obtenir un remboursement. Chez Amazon par exemple, le client bénéficie de 30 jours pour rendre son produit. Cdiscount a réduit cette période à 15 jours – ce qui reste encore très bien.

Pour le Black Friday 2019, la Nintendo Switch figurera très probablement dans le Top 10 des ventes aux côtés des PS4 et autres Xbox. Au delà de ces consoles de jeux qui sont très attendues par tous les amateurs de gaming, il y a également beaucoup d’autres produits qui sont en promotion pour le Black Friday. Si vous avez un peu de temps, nous ne pouvons que vous inviter à faire un tour sur les différents sites marchands.

Pour voir le Black Friday sur Amazon :

