Black Friday ordinateur : 5 meilleures offres sur Apple, Asus, Lenovo

Au Black Friday, les ordinateurs sont aussi à la fête. Que ce soit les marques haut de gamme comme Apple avec ses MacBook, les marques gaming comme Asus ou Lenovo, ou encore les ordinateurs hybrides comme les Microsoft Surface Pro, tous ces produits sont en vente flash pour la Black Friday Week. Ci-dessous, nous vous livrons le détail des produits les plus populaires avec les meilleures réductions.

Les MacBook Pro à la fête au Black Friday

Si Apple n’est pas un amateur de promotions, les revendeurs comme Amazon ou Fnac s’en donnent à coeur joie cette année sur les ordinateurs de la marque à la pomme : pour ce Black Friday, les modèles de 13 et de 15 pouces sont en large promotion – parfois jusqu’à presque 25% – ce qui permet d’économiser plusieurs centaines d’euros sur ces produits premium.

En plus des MacBook Pro, il y a également de belles remises sur les MacBook Air pour ce Black Friday : les ordinateurs ne resteront toutefois pas longtemps à ce prix-là, il faut être hyper rapide pour être sûre d’en profiter. En plus de ces deux marchands, Cdiscount en profite aussi pour glisser quelques bons plans, voici la liste en temps réel.

Asus, un ordinateur idéal pour le gaming

Pour ceux qui veulent une valeur sûre pour du gaming, déjà configurée avec Windows 10, le meilleur compromis est probablement chez Amazon pour ce Black Friday : un ordinateur Asus ROG avec un écran de 17 pouces, Intel Core i7-8750H, 16 Go de RAM, HHD1 To et une carte graphique Nvidia RTX2060 6 Go est au prix de 1609€ au lieu de 2299€. Cela représente une réduction de 690€ sur un ordinateur au Black Friday, qui sera par ailleurs parfait pour les amateurs de jeux vidéos.

Ordinateur gaming sans Windows jusqu’à -38%

Pour ceux qui cherchent un ordinateur de gaming, le Black Friday a également quelques belles pépites. Attention, ce sont pour la plupart des ventes flash dont le stock est limité, et avec une date limite assez proche dans le temps. On peut citer par exemple la meilleure vente actuelle de la plateforme Cdiscount : un ordinateur Lenovo Legion Y540-15IRH de 15,6 pouces avec un processeur Intel Core i5, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une carte graphique GTX1660Ti 6Go qui est au prix de 799€ au lieu de 1299€.

Une version encore plus puissante, avec la carte graphique RTX2060 6Go est à 999€ au lieu de 1499€. Dans les deux cas, cela représente une économie d’environ 35% sur ces ordinateurs au Black Friday. Pour ceux qui veulent se faire plaisir dans le gaming, c’est clairement deux excellentes références – et le rapport qualité prix en incluant la remise du Black Friday est exceptionnel.

Un PC hybride de chez Microsoft ?

Au Black Friday, il y a aussi ceux qui préfèrent un ordinateur léger qu’on puisse transporter partout sans aucune difficulté – et qui se rapproche d’une tablette. Justement, c’est du côté de chez Amazon qu’il faut aller avec l’excellente Microsoft Surface Pro 7 (i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD, Windows 10) qui est en vente flash à 799€ au lieu de 1099€. Pour rappel, ce PC hybride qui a été officialisé en octobre est le dernier ordinateur hybride le plus premium du fabricant américain.

C’est incroyable de le voir déjà en promotion pour ce Black Friday, et si vous cherchez un ordinateur flexible – vous l’avez trouvé. Par défaut, la Microsoft Surface Pro 7 ne vient qu’avec l’écran – et il faudra ensuite ajouter les différents accessoires comme le clavier ou la souris pour la transformer en ordinateur classique. Pour ceux qui veulent le pack complet, Fnac offre un pack incroyable à 999€ au lieu de 1617€ à saisir très vite avant la rupture de stock. Le marchand français a déjà été une première fois en rupture de semaine avant d’être réapprovisionné. Mais face à la popularité de la Surface Pro 7, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Un ordinateur à prix mini au Black Friday

Pour ceux qui ne sont pas prêts à mettre plus de 500€ dans un ordinateur au Black Friday, il y a une bonne opportunité d’être comblé avec le dernier Asus Vivobook S. Il est équipé d’un écran de 15″, d’un processeur Intel Core i7-7020U, de 8 Go de RAM, d’un espace de stockage en SSD de 512 Go, de Windows 10 et de 5 ports USB pour un prix de 499€ au lieu de 649€ (23% de réduction).

Pour ceux qui cherchent un Chromebook, ou d’autres ordinateurs de marques comme HP ou Acer, il y a plein de bonnes offres pendant le Black Friday sur Amazon, Fnac ou encore Cdiscount. Il vous suffit d’aller jeter un oeil sur les différentes plateformes marchandes en ligne dans leur rubrique dédiée aux ordinateurs. Attention, la rupture de stock est toujours proche, il faut savoir être vif pour ne pas manquer une occasion.

